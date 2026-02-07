Milano Cortina, gaffe Rai anche nel volley: conoscevano solo Egonu. Nel weekend big match Scandicci-Conegliano

Insieme a Paoletta a portare la fiaccola a San Siro anche Danesi, Cambi, Giannelli, Anzani e Porro: non li hanno riconosciuti. Giornata di grandi sfide nella A1 femminile.

L’Italia del volley campione del mondo al femminile e al maschile e olimpica al femminile assoluta protagonista anche alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina. Tre stelle della Nazionale di Julio Velasco – la capitana Anna Danesi, Paola Egonu e Carlotta Cambi – e tre Azzurri di Fefé De Giorgi – capitan Simone Giannelli, Simone Anzani e Luca Porro – hanno avuto l’onore di portare la torcia a San Siro, ricevendola dalle mani di Beppe Bergomi e Franco Baresi. Peccato che in Rai, durante la telecronaca, abbiano riconosciuto a stento – e dopo un po’ – soltanto Egonu. Una gaffe che si aggiunge alla tante di una serata televisiva finita al centro di discussioni, polemiche e soprattutto critiche.

Volley, grande sfida primato Antropova-De Gennaro

Tornando al volley giocato, nel quartultimo turno di regular season spicca la sfida al vertice tra Scandicci e Conegliano. Antropova e compagne sono a -4 dalle Pantere, per sperare nella prima posizione devono necessariamente vincere. De Gennaro, ovviamente, non è d’accordo. “Affronteremo nuovamente la formazione veneta, dopo averla già incrociata in Finale di Coppa Italia. Dobbiamo recuperare le energie il prima possibile e giocare al massimo, come sempre”, l’input del coach di Scandicci, Marco Gaspari. “Sarà una bellissima partita tra due squadre che si meritano di essere nelle prime due posizioni in classifica per quello che hanno dimostrato”, l’analisi del “mago” di Conegliano, Daniele Santarelli.

Serie A1: Milano a Novara per blindare il terzo posto

Molto importante anche il test tra Novara e Milano: Egonu può blindare il terzo posto, Cambi può ancora sperare di riagganciare almeno il quarto. “Credo che la squadra abbia avuto una grande reazione dopo la Coppa Italia con le due vittorie europee e la trasferta di Vallefoglia”, assicura Bernardi, dato in partenza a fine stagione. “Una vittoria ci farebbe guadagnare punti importanti in campionato e ci darebbe l’opportunità di acquisire fiducia e continuare il nostro momento positivo”, le parole della milanese Vita Akimova. Tra le altre sfide, spareggio playoff tra Busto Arsizio e Firenze mentre San Giovanni ospita Perugia in un cruciale confronto salvezza.

Serie A1, programma 23ma giornata

Bergamo-Monviso (7/2 ore 19 – VBTV)

San Giovanni-Perugia (7/2 ore 21 – Rai e VBTV)

Novara-Milano (8/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Il Bisonte Fi (8/2 ore 17 – VBTV)

Chieri-Cuneo (8/2 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Conegliano (8/2 ore 17 – DAZN e VBTV)

Macerata-Vallefoglia (8/2 ore 17 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 60 punti

Scandicci 56

Milano 52

Chieri 48

Novara 46

Vallefoglia 34

UYBA 27

Bergamo 25

Il Bisonte Fi 24

Macerata 21

Cuneo, San Giovanni 20

Monviso 17

Perugia 12

Serie A1, il prossimo turno (10-11 febbraio)

Il Bisonte Fi-Conegliano (10/2 ore 19 – VBTV)

Cuneo-Bergamo (11/2 ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Perugia-UYBA (11/2 ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-San Giovanni (11/2 ore 20 – VBTV)

Monviso-Chieri (11/2 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-Scandicci (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Macerata-Novara (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.