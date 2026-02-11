Volley femminile, De Gennaro è già certa del primato: Antropova-Egonu, sprint per secondo e terzo posto

Terzultima giornata di regular season aperta dalla vittoria di Conegliano a Firenze, griffata Adigwe-Sillah. Scandicci rischia con Vallefoglia, Milano riceve San Giovanni.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Per l’ottava stagione di fila, Conegliano chiude al primo posto la regular season del massimo campionato di volley femminile. Un vantaggio non di poco conto in ottica playoff, con la possibilità di disputare tutte le eventuali belle in casa, che le Pantere hanno definitivamente conquistato alla terzultima giornata, vincendo l’anticipo di Firenze. Restano da stabilire gli altri piazzamenti in ottica post season. Scandicci deve difendere il secondo posto nella trasferta insidiosa sul campo di Vallefoglia, per Milano – che deve blindare il terzo – c’è il match casalingo contro il lanciatissimo San Giovanni. Chieri affronta il pericolante Monviso, mentre Novara è di scena a Macerata.

Volley, Adigwe e Sillah spingono Conegliano a Firenze

Sei punti in tre giorni per Conegliano in Toscana: dopo la vittoria su Scandicci nello scontro diretto, le Pantere si ripetono contro Il Bisonte in un gara segnata dalle prodezze di Adigwe (17 punti) e Sillah (16). Vittoria schiacciante per De Gennaro e compagne, a dispetto delle tante rotazioni di Santarelli. “È stata una bella partita, abbiamo giocato bene fin da subito. Sono contenta di come sia andata per me e per tutto il gruppo, ora possiamo staccare un po’ dopo questo doppio impegno fiorentino“, le parole di Adigwe. “Abbiamo l’opportunità di riposare per tornare in palestra è importante aver messo al sicuro la regular season, ora ci aspettano altri due impegni di campionato al Palaverde e vogliamo prepararci bene”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scandicci con Vallefoglia, Milano riceve San Giovanni

Trasferta trappola per Scandicci in casa di Vallefoglia: Antropova sfida Giovannini. “Vallefoglia è un avversario che soprattutto in casa dà fastidio a tutti”, il monito del coach toscano Marco Gaspari. “Noi quindi dobbiamo pensare solo a ritornare a giocare la nostra pallavolo. Alle ragazze dirò: se giocate come avete fatto in queste ultime due settimane, penso che saremo contenti alla fine della partita”. Milano vuol ritrovare la vittoria contro San Giovanni, come spiega Benedetta Sartori: “Sarà una partita importante, arriviamo da due sconfitte al tie-break – una in Champions League e una in campionato – dove siamo riuscite a lottare con le avversarie senza però raggiungere il risultato sperato”.

Serie A1, programma 24ma giornata

Il Bisonte Fi-Conegliano 0-3

Cuneo-Bergamo (11/2 ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Perugia-UYBA (11/2 ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-San Giovanni (11/2 ore 20 – VBTV)

Monviso-Chieri (11/2 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-Scandicci (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Macerata-Novara (11/2 ore 20.30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 66 punti

Scandicci 56

Milano 53

Chieri 51

Novara 48

Vallefoglia 37

Bergamo 28

Il Bisonte Fi*, UYBA 27

San Giovanni 23

Macerata 21

Cuneo 20

Monviso 17

Perugia 12

*1 partita in più

Serie A1, il prossimo turno (14-15 febbraio)

UYBA-Milano (14/2 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Conegliano-Perugia (15/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Monviso (15/2 ore 17 – Rai e VBTV)

Chieri-San Giovanni (15/2 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Il Bisonte Fi (15/2 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Macerata (15/2 ore 17 – VBTV)

Novara-Cuneo (15/2 ore 18 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.