Volley femminile, penultima giornata: Gabi, Egonu e Antropova in campo, è sprint per playoff e salvezza

In palio i piazzamenti playoff e quelli salvezza: si parte col derby lombardo tra Busto Arsizio e Milano, testa-coda a Conegliano, per Scandicci c'è Macerata.

Penultimo turno di regular season per il massimo campionato di volley femminile. Siamo appena a metà febbraio ma il torneo, di fatto, è già agli sgoccioli ed è tempo di primi verdetti. Solo il primato di Conegliano, che ha vinto la stagione regolare per l’ottava edizione di fila, è già blindato. Restano da definire gli altri piazzamenti al vertice (Scandicci e Milano sono in lotta per il secondo posto, Novara e Chieri per il quarto), le squadre ammesse ai playoff (Vallefoglia è dentro, Bergamo quasi, per l’ultimo posto duello Firenze-Busto Arsizio) e le due squadre destinate a scendere in A2. Perugia è a un passo dalle retrocessione aritmetica, bagarre a quattro per evitare il penultimo posto tra San Giovanni, Macerata, Monviso e Cuneo.

Volley: insidia derby per Egonu, Antropova gioca in casa

Il turno si apre con l’unico anticipo, il derbyssimo di Busto Arsizio tra UYBA e Milano. Padrone di casa a caccia dei playoff, ospiti di un difficile secondo posto. “Siamo pronte per questa sfida perché sarà una partita molto importante per noi: giocare a Busto Arsizio non è mai facile“, ammette Juliette Gelin, colonna del Vero Volley. Con una vittoria da tre punti su Macerata, intanto, Scandicci può chiudere i conti per la piazza d’onore. “Dovremo cercare di replicare la partita con Vallefoglia: molto lucida, incisiva in battuta, senza cercare sempre di chiudere il punto alla prima occasione”, è il piano partita preparato dal coach toscano Marco Gaspari.

Testa-coda a Conegliano, duello a distanza Novara-Chieri

A Conegliano la prima sfida l’ultima, Perugia. Daniele Santarelli, “mago” gialloblu, non vuole distrazioni: “La legge dello sport e il nostro dovere ci impongono di fare una partita seria nonostante la regular season già acquisita a due giornate dal termine”. Sfida dalle mille tensioni anche a Novara tra la Igor del partente Bernardi e Cuneo, che rischia la A2: “Entrambe le squadre si giocano tanto e questo rende la partita assolutamente delicata e per nulla scontata, come potrebbe apparire sulla carta”, mette in guardia la novarese (e azzurra) Carlotta Cambi. Per Chieri, invece, sfida casalinga contro un’altra pericolante, San Giovanni.

Serie A1, programma 25ma giornata

UYBA-Milano (14/2 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Conegliano-Perugia (15/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Monviso (15/2 ore 17 – Rai e VBTV)

Chieri-San Giovanni (15/2 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Il Bisonte Fi (15/2 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Macerata (15/2 ore 17 – VBTV)

Novara-Cuneo (15/2 ore 18 – DAZN e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 66 punti

Scandicci 59

Milano 56

Novara, Chieri 51

Vallefoglia 37

Bergamo 31

Il Bisonte Fi, UYBA 27

San Giovanni 23

Macerata 21

Monviso, Cuneo 20

Perugia 15

Serie A1, il prossimo turno (21 febbraio)

San Giovanni-UYBA (ore 20.30 – VBTV)

Conegliano-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Chieri (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Novara (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Milano-Scandicci (ore 20.30 – Rai e VBTV)

Cuneo-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

Bergamo-Macerata (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.