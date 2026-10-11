Volley femminile, 2a giornata in A1: la squadra di Blengini passa a Macerata, Pietrini guida Bergamo alla vittoria in casa della Igor. E Myriam si scatena col Galatasaray.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo due giornate è già testa a testa tra Conegliano e Milano in vetta alla classifica di Serie A1. Con un terzo incomodo, il neopromosso Talmassons, che dopo il successo dell’esordio ci ha preso gusto mantenendosi a punteggio pieno grazie al 3-1 su Cuneo. In difficoltà, invece, le altre due “big” annunciate. Scandicci senza Antropova non riesce più a vincere e ha rimediato due sconfitte nelle prime partite. Novara, invece, dopo lo stentato successo su Busto Arsizio s’è arresa in casa a Bergamo, brava a imporsi al tie-break grazie – tra le altre – all’ottima prestazione di una bocca da fuoco ritrovata come Pietrini.

Egonu non stecca e il Vero Volley fa il pieno a Macerata

Successo in quattro set per Milano a Macerata. Altri tre punti per la formazione di Blengini, che pure ha viaggiato a corrente alternata nel primo e in particolare nel terzo set (20-25, 8-25, 27-25 e 11-25 i parziali). Egonu ancora una volta miglior marcatrice della serata con 21 punti, ben coadiuvata da Lhanier (20). Soddisfatta a fine gara la palleggiatrice milanese Francesca Bosio: “L’obiettivo era tornare a casa con i tre punti, è stata una gara strana, abbiamo lavorato bene sui fondamentali ma abbiamo avuto un calo nel terzo set che non dobbiamo concederci. La strada è quella giusta, ora dobbiamo pensare già a sabato al match con Novara: sarà una incontro fondamentale, vogliamo fare molto bene”.

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In Turchia brilla Sylla: partita devastante per Myriam

Seconda giornata anche nel massimo campionato turco, la Sultanlar Ligi, dove è larghissima la rappresentanza italiana tra giocatrici e tecnici. Nell’anticipo grande prestazione di Myriam Sylla nel 3-1 rifilato dal Galatasaray al Beledyiespor. La formazione guidata da Alberto Bigarelli ha riscattato il clamoroso ko dell’esordio sul campo del Turk Hava Yollari di Alice Degradi e Davide Mazzanti grazie soprattutto alla prova sontuosa della schiacciatrice della Nazionale di Julio Velasco, autrice di 18 punti, e a quelle dell’altro martello Ilkin Aydin (19) e dell’opposta Alexia Ioana Carutasu (21). Per il Galatarasaray prossimo impegno mercoledì 14 in casa dell’Aras Kargo.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questo il quadro completo della seconda giornata di A1 femminile, la classifica e i prossimi appuntamenti di campionato, che mercoledì 14 vedrà in campo Conegliano e Scandicci in due anticipi del quarto turno. Il prossimo 24 ottobre le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della finale di Supercoppa, che metterà in palio il primo titolo stagionale.

Volley, seconda giornata (10-11 ottobre)

Vallefoglia-Scandicci 3-2

Conegliano-UYBA 3-0

Macerata-Milano 1-3

Chieri-Brescia 3-0

Talmassons-Cuneo 3-1

Firenze-San Giovanni 3-0

Novara-Bergamo 2-3

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano, Talmassons 6 punti

Chieri, Vallefoglia, Bergamo 5 punti

Novara, Firenze 3 punti

Scandicci 2 punti

UYBA 1 punto

Macerata, San Giovanni, Cuneo, Brescia 0 punti

Prossimo turno (anticipi 4a g., 14 ottobre)