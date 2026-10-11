Dopo due giornate è già testa a testa tra Conegliano e Milano in vetta alla classifica di Serie A1. Con un terzo incomodo, il neopromosso Talmassons, che dopo il successo dell’esordio ci ha preso gusto mantenendosi a punteggio pieno grazie al 3-1 su Cuneo. In difficoltà, invece, le altre due “big” annunciate. Scandicci senza Antropova non riesce più a vincere e ha rimediato due sconfitte nelle prime partite. Novara, invece, dopo lo stentato successo su Busto Arsizio s’è arresa in casa a Bergamo, brava a imporsi al tie-break grazie – tra le altre – all’ottima prestazione di una bocca da fuoco ritrovata come Pietrini.
- Egonu non stecca e il Vero Volley fa il pieno a Macerata
- In Turchia brilla Sylla: partita devastante per Myriam
- Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Egonu non stecca e il Vero Volley fa il pieno a Macerata
Successo in quattro set per Milano a Macerata. Altri tre punti per la formazione di Blengini, che pure ha viaggiato a corrente alternata nel primo e in particolare nel terzo set (20-25, 8-25, 27-25 e 11-25 i parziali). Egonu ancora una volta miglior marcatrice della serata con 21 punti, ben coadiuvata da Lhanier (20). Soddisfatta a fine gara la palleggiatrice milanese Francesca Bosio: “L’obiettivo era tornare a casa con i tre punti, è stata una gara strana, abbiamo lavorato bene sui fondamentali ma abbiamo avuto un calo nel terzo set che non dobbiamo concederci. La strada è quella giusta, ora dobbiamo pensare già a sabato al match con Novara: sarà una incontro fondamentale, vogliamo fare molto bene”.
In Turchia brilla Sylla: partita devastante per Myriam
Seconda giornata anche nel massimo campionato turco, la Sultanlar Ligi, dove è larghissima la rappresentanza italiana tra giocatrici e tecnici. Nell’anticipo grande prestazione di Myriam Sylla nel 3-1 rifilato dal Galatasaray al Beledyiespor. La formazione guidata da Alberto Bigarelli ha riscattato il clamoroso ko dell’esordio sul campo del Turk Hava Yollari di Alice Degradi e Davide Mazzanti grazie soprattutto alla prova sontuosa della schiacciatrice della Nazionale di Julio Velasco, autrice di 18 punti, e a quelle dell’altro martello Ilkin Aydin (19) e dell’opposta Alexia Ioana Carutasu (21). Per il Galatarasaray prossimo impegno mercoledì 14 in casa dell’Aras Kargo.
Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno
Questo il quadro completo della seconda giornata di A1 femminile, la classifica e i prossimi appuntamenti di campionato, che mercoledì 14 vedrà in campo Conegliano e Scandicci in due anticipi del quarto turno. Il prossimo 24 ottobre le squadre di Santarelli e Gaspari saranno protagoniste a Bari della finale di Supercoppa, che metterà in palio il primo titolo stagionale.
Volley, seconda giornata (10-11 ottobre)
- Vallefoglia-Scandicci 3-2
- Conegliano-UYBA 3-0
- Macerata-Milano 1-3
- Chieri-Brescia 3-0
- Talmassons-Cuneo 3-1
- Firenze-San Giovanni 3-0
- Novara-Bergamo 2-3
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano, Milano, Talmassons 6 punti
- Chieri, Vallefoglia, Bergamo 5 punti
- Novara, Firenze 3 punti
- Scandicci 2 punti
- UYBA 1 punto
- Macerata, San Giovanni, Cuneo, Brescia 0 punti
Prossimo turno (anticipi 4a g., 14 ottobre)
- Macerata-Scandicci, ore 20
- Chieri-Conegliano, ore 20.30