Conegliano e Scandicci in vetta, Egonu trascina Milano con Macerata: Sylla travolta in Turchia, Orro non gioca

Le Pantere vincono il big match di Novara, le toscane superano il fanalino di coda San Giovanni tenendo a riposo Antropova. Gioie e dolori per le big azzurre all'estero.

La delusione della Supercoppa è già dimenticata per Conegliano, che in pochi giorni ha ripreso a marciare a pieno regime, ritrovando la brillantezza dei giorni migliori. La squadra di Santarelli è già prima in classifica dopo cinque giornate, alla pari con Scandicci che però ha giocato una partita in più. In seconda posizione la strana coppia formata da due piemontesi, Chieri e Novara (reduce dal netto ko nello scontro diretto proprio con le Pantere), quindi Milano che ha ritrovato la vittoria dopo la debacle con Scandicci rifilando un perentorio 3-0 casalingo alla neopromossa Macerata. In Turchia, intanto, gioie e dolori per le big azzurre, Sylla e Orro.

Volley, Haak si scatena, Antropova riposa

Dominio di Conegliano nel big match di giornata a Novara. Tre set vinti nettamente da Gabi e compagne (parziali a 20, 17 e 21) contro le ragazze di Bernardi. Haak la top scorer con 20 punti, così Moki De Gennaro a fine gara: “Abbiamo giocato molto bene, tenendo il cambio palla, ricevendo bene e attaccando positivamente, facendo le scelte giuste”. Vittoria anche per Scandicci in casa di San Giovanni, nonostante il turnover di Gaspari: con Antropova a riposo, ci hanno pensato Bosetti e Ruddins (14 punti a testa) a griffare il successo. “È importante che oggi tante atlete del roster siano riuscite a trovare spazio e fiducia”, la riflessione proprio di Bosetti.

Vittoria netta per Milano, news da Sylla e Orro

Successo in tre set per Egonu e compagne su Macerata, con 19 punti di Paoletta: il premio di MVP però è andato a Kurtagic, che di punti ne ha firmati 10. “È stata una partita non facilissima, perché Macerata ci ha messo in difficoltà, soprattutto nel secondo set“, l’ammissione della milanese Rebecca Piva. Intanto in Turchia da registrare la prima battuta d’arresto per Myriam Sylla e il suo Galatasaray: 0-3 nel derby sul campo del Vakif. Per Sylla 16 punti, miglior marcatrice della sua squadra; per il Vakif 17 per Markova e 16 per Boskovic. A riposo Alessia Orro, che ha visto le sue compagne del Fenerbahce travolgere il Besiktas con un secco 3-0.

Serie A1, risultati 5a giornata

Cuneo-Perugia 2-3

Chieri-Bergamo 3-0

Novara-Conegliano 0-3

San Giovanni in Marignano-Scandicci 0-3

UYBA-Vallefoglia 3-0

Milano-Macerata 3-0

Il Bisonte FI-Monviso 2-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano, Scandicci * 14 punti

14 punti Chieri, Novara 11

Milano 10

Cuneo 9

Il Bisonte Fi, Perugia, UYBA, Vallefoglia 6

Monviso*, Bergamo, Macerata 5

San Giovanni 0

* una gara in più

A1 femminile, prossimo turno (29-30/10)

Scandicci-UYBA (29/10 ore 20)

Monviso-Novara (29/10 ore 20.30)

Conegliano-Chieri (29/10 ore 20.30)

Cuneo-Il Bisonte Fi (29/10 ore 20.30)

Vallefoglia-Bergamo (29/10 ore 20.30)

Perugia-Milano (30/10 ore 20)

Macerata-San Giovanni (30/10 ore 20.30)

