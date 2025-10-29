Nervini spaventa Conegliano, ci pensa Haak: Antropova tiene Scandicci in vetta, ora tocca a Egonu

Sospiro di sollievo per le Pantere, che piegano Chieri in quattro set: Kate spinge le toscane, Novara passa sul campo del Monviso, Milano gioca in posticipo a Perugia.

Si gioca senza soste nel massimo campionato di volley femminile: in programma la sesta giornata d’andata, divisa nelle serate di mercoledì e giovedì. Nella prima da registrare i successi in quattro set delle due formazioni che guidano la classifica, Conegliano ai danni di Chieri e Scandicci contro l’UYBA Busto Arsizio: le venete hanno giocato una partita in meno rispetto alle toscane, quella contro Milano che sarà recuperata mercoledì 5 novembre. A proposito di Milano: Egonu e compagne di scena nel primetime di giovedì 30 ottobre a Perugia, trasferta verità per il sestetto guidato da Lavarini.

Volley, Conegliano piega un grande Chieri

Quanta fatica per la Prosecco Doc Imoco Conegliano per battere una generosa Reale Mutua Fenera Chieri. Piemontesi sospinte da Nervini (19 punti per la “Stella” azzurra), vincitrici del primo set sul 23-25, poi ribaltate dalle gialloblu (25-20 e 25-20), che fanno riposare Gabi, in campo solo nel finale. Da batticuore il quarto set: Chieri scappa via (17-22, poi 20-23) ma Haak lo riprende e firma l’incredibile rimonta sul 27-25. Per la svedese ben 26 punti, a lei Wolosz ha smistato i palloni più pesanti nel rovente sprint di fine partita. Alle sue spalle il vuoto: la seconda miglior marcatrice di Conegliano è Daalderop con 15 punti.

A1 femminile, successi per Scandicci e Novara

Tiene il passo Scandicci, che trascinata da Antropova – 21 punti per Kate – piega in rimonta la UYBA Busto Arsizio. Contento a fine gara coach Gaspari: “Sapevamo che era una gara ostica, perché Busto ha delle qualità che a volte possono innervosirci. Dispiace per il primo set, perché, a differenza di tante altre volte, siamo stati punto a punto”. Vittoria in rimonta e in quattro set anche per Novara nel derby sul campo del Monviso, nonostante le tante assenze. “Ne siamo venute fuori con una grande reazione e non era facile né scontato, anche considerando i problemi di alcune atlete con cui dobbiamo fare i conti”, l’analisi di Britt Herbots.

Serie A1, risultati 6a giornata

Scandicci-UYBA 3-1

Monviso-Novara 1-3

Conegliano-Chieri 3-1

Cuneo-Il Bisonte Fi 3-2

Vallefoglia-Bergamo 3-1

Perugia-Milano (30/10 ore 20)

Macerata-San Giovanni (30/10 ore 20.30)

Volley femminile, la classifica

Conegliano, Scandicci(+) 17 punti

Novara 14

Chieri, Cuneo 11

Milano(-) 10

Vallefoglia 9

Il Bisonte Fi 7

Perugia(-), UYBA 6

Monviso(+), Bergamo, Macerata(-) 5

San Giovanni(-) 0

A1 femminile, prossimo turno (1-2/11)

Bergamo-Conegliano (1/11 ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Milano-Monviso (2/11 ore 15 – DAZN e VBTV)

Novara-Scandicci (2/11 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Macerata (2/11 ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-Chieri (2/11 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Perugia (2/11 ore 17 – VBTV)

San Giovanni-Cuneo (2/11 ore 17 – VBTV)

