De Gennaro sola in vetta, Antropova ribalta Novara ed Egonu si scatena col Monviso: primo squillo San Giovanni

Conegliano in prima posizione con un punto di vantaggio su Scandicci, autrice di una clamorosa rimonta: risale Milano, in coda sussulto della neopromossa.

In un mese si è già giocato più di un quarto di regular season: sono i ritmi frenetici del massimo campionato di volley femminile, giunto al suo settimo atto. E in testa chi può esserci, in beata solitudine, se non la Prosecco Doc Imoco Conegliano campione di tutto (fuorchè di Supercoppa), con un punto di vantaggio su Scandicci che – per giunta – ha giocato pure una partita in più? Proprio di Scandicci, però, l’impresa di giornata, il successo in rimonta sul difficile campo di Novara. Riprende quota Milano, tornata al terzo posto grazie alla perentoria vittoria casalinga sul Monviso.

Volley, Conegliano e Scandicci vincono fuori

Successo in quattro set – e in rimonta – per Conegliano a Bergamo, con 22 punti di Adigwe e 15 di una scatenata Gabi. “Tre punti importanti in un campo non facile. Sulla carta poteva sembrare più semplice, Bergamo è una squadra attrezzata”, l’ammissione di Scognamillo, una delle ‘Pantere’ di Santarelli. Vittoria al quinto, invece, per Scandicci a Novara, che vinceva due a zero prima del clamoroso show di Antropova: 26 punti per Kate. “È stata una partita incredibile. Verso la fine del terzo set in pochi credevano di riaprirla con una vittoria”, la confessione del tecnico delle toscane, Gaspari.

A1 femminile: ok Milano, si sblocca San Giovanni

Una chirurgica Egonu, autrice di 19 punti, trascina Milano al successo su Monviso: perentorio 3-0 per il sestetto di Lavarini. “Abbiamo avuto un solo momento di calo, nel primo set, in cui ci siamo fatte raggiungere dopo aver creato un po’ di distacco, ma siamo state molto brave a riprenderci”, l’analisi della milanese Cagnin. Sugli altri campi, 18 punti di Nervini nella vittoria di Chieri in casa di Vallefoglia. Macerata passa in casa di Busto Arsizio, Firenze supera Perugia con un secco 3-0. Ma la “notizia” del turno è la prima vittoria in campionato di San Giovanni in Marignano: 3-0 su Cuneo con 14 punti di Brancher, 10 di Caruso e 9 di Parini.

Serie A1, risultati 7a giornata

Bergamo-Conegliano 1-3

Milano-Monviso 3-0

Novara-Scandicci 2-3

UYBA-Macerata 1-3

Vallefoglia-Chieri 1-3

Il Bisonte Fi-Perugia 3-0

San Giovanni-Cuneo 3-0

Volley femminile, la classifica

Conegliano 20 punti

Scandicci* 19

Milano 16

Novara 15

Chieri 14

Cuneo, Macerata 11

Il Bisonte Fi 10

Vallefoglia 9

UYBA, Perugia 6

Monviso*, Bergamo 5

San Giovanni 3

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (8-9/11)

Chieri-Macerata (8/11 ore 20 – VBTV)

Scandicci-Bergamo (8/11 ore 20.45 – Rai Sport e VBTV)

Conegliano-Vallefoglia (9/11 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-UYBA (9/11 ore 17 – VBTV)

Perugia-Novara (9/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Milano (9/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte Fi-San Giovanni (9/11 ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Mercoledì si gioca il recupero tra Conegliano e Milano, rivincita della Supercoppa.