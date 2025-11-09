Egonu e Antropova, basta il compitino per trascinare Milano e Scandicci: Conegliano s'aggrappa a Sillah

Serie A1, 8a giornata: Paoletta e Kate chirurgiche nei successi del Vero Volley a Cuneo e di Scandicci su Bergamo, la Prosecco Doc Imoco la spunta al quarto set su Vallefoglia.

Poche sorprese nell’ottava giornata d’andata della Serie A1 di volley femminile. Vittorie da tre punti per le formazioni che guidano la classifica, Conegliano su Vallefoglia, Scandicci su Bergamo e Milano a Cuneo, mentre Novara cade al quinto sul campo di una Perugia da applausi. A guardare tutti dall’alto è sempre e solo la Prosecco Doc Imoco, unica squadra sempre vincente del campionato, con quattro punti di margine su Scandicci e sette su Milano. In quarta posizione irrompe Chieri, mentre in coda fa un po’ specie notare la presenza di Busto Arsizio e Bergamo, coinvolte a pieno titolo nella bagarre salvezza insieme alla neopromossa San Giovanni.

Volley, Egonu e Antropova da sei in pagella

Non brillano più di tanto le due “cannoniere” dell’Italia di Velasco, che si limitano a una prestazione da sei in pagella ma riescono comunque a essere determinanti. Egonu firma 16 punti nella vittoria di Milano a Cuneo (1-3), Antropova ne fa 17 utili a griffare il 3-0 di Scandicci su Bergamo. “È stata una partita tosta e non facile per noi, che stiamo iniziando a sentire un po’ la stanchezza di un calendario molto fitto”, l’ammissione della milanese Cagnin dopo la vittoria in Piemonte. “Una vittoria bella, molto importante, perché non era affatto scontata, nonostante due parziali importanti”, l’analisi del coach toscano Gaspari dopo il 3-0 alle orobiche.

A1 femminile: show di Sillah, tonfo Novara

Conegliano parte male con Vallefoglia, perde malamente il primo set, poi ribalta tutto con un convincente 3-1. Nella prestazione delle Pantere brillano i 20 punti di Sillah, la giovane slovena neo acquisto del dream team di Santarelli e protagonista della gran rimonta nel terzo. “La reazione che abbiamo avuto stata di cuore direi, ma non so descriverla veramente”, le sue parole schiette a fine gara. Lucida anche l’analisi della novarese Leonardi dopo il clamoroso 3-2 rimediato a Perugia: “Sono molto amareggiata e delusa, perché abbiamo disputato un primo set da manuale e poi ci siamo innervosite”.

Serie A1, risultati 8a giornata

Chieri-Macerata 3-0

Scandicci-Bergamo 3-0

Conegliano-Vallefoglia 3-1

Monviso-UYBA 3-1

Perugia-Novara 3-2

Cuneo-Milano 1-3

Il Bisonte Fi-San Giovanni 3-1

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 26 punti

Scandicci* 22

Milano* 19

Chieri 17

Novara 16

Il Bisonte Fi 13

Cuneo, Macerata 11

Vallefoglia 9

Perugia, Monviso* 8

UYBA 6

Bergamo 5

San Giovanni 3

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (12/11)

Scandicci-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-Il Bisonte Fi (ore 20 – VBTV)

UYBA-Cuneo (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

San Giovanni-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Bergamo-Perugia (ore 20.30 – VBTV)

Novara-Vallefoglia (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Macerata-Conegliano (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.