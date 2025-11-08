Volley femminile, 8a giornata: Egonu in trasferta a Cuneo, Gabi attende Vallefoglia, Antropova contro Bergamo

Weekend di campionato con Conegliano a caccia della nona vittoria consecutiva: Scandicci e Milano inseguono, mentre il Novara di Bernardi è di scena a Perugia.

Procede a ritmi serratissimi il campionato di Serie A1 femminile: nel weekend si gioca l’ottava giornata, anche se per quattro squadre (Conegliano, Scandicci, Milano e Monviso) è già la nona partita di regular season. Si parte con due anticipi in programma al sabato (Chieri-Macerata e Scandicci-Bergamo) mentre la capolista Prosecco Doc Imoco è di scena domenica sul proprio campo contro la sempre insidiosa Vallefoglia. Impegno in trasferta per la Numia Vero Volley Milano di Egonu, attesa da un confronto intrigante a Cuneo contro una delle rivelazioni di questo inizio di torneo.

Volley, Conegliano riceve Vallefoglia, Milano gioca fuori

Otto vittorie di fila per le Pantere, che dopo aver lasciato un punto all’esordio a Busto Arsizio non hanno perso più un colpo e hanno già fatto il vuoto in classifica. Coach Santarelli, da “mago” qual è, invita a non sottovalutare Vallefoglia: “Squadra costruita in maniera intelligente. Negli anni hanno provato a scalare la classifica e migliorarsi investendo su giocatrici interessanti, giovani e profili che conosciamo molto bene. Alcune sono passate a Conegliano”. Per Milano, sconfitta proprio da Conegliano nel recupero, la delicata trasferta di Cuneo: “Sarà una partita complicata, perchè Cuneo, soprattutto in casa, ha dimostrato di poter dare fastidio a chiunque”, le parole dell’ex Bosio.

A1 femminile: c’è Scandicci-Bergamo, Novara a Perugia

Distanziata di quattro lunghezze dalla capolista, Scandicci prova a tenere il passo ricevendo la pericolante Bergamo: “Un avversario che rispetto e temo molto, perché ha una classifica in questo momento sicuramente non positiva, ma ha giocatori, idee di gioco e un allenatore che sanno il fatto loro“, l’avviso del tecnico toscano Gaspari. Per Novara, quarta forza del campionato, c’è la trasferta di Perugia: “Ci aspetta una partita tosta, sicuramente da lottare dall’inizio alla fine”, la certezza di Leonardi. Completano il quadro la sfida dal sapore di playoff tra Chieri e Macerata, lo scontro salvezza Monviso-UYBA e il match tra Firenze e il fanalino di coda San Giovanni, reduce dal primo successo stagionale.

Serie A1, programma 8a giornata

Chieri-Macerata (8/11 ore 20 – VBTV)

Scandicci-Bergamo (8/11 ore 20.45 – Rai Sport e VBTV)

Conegliano-Vallefoglia (9/11 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-UYBA (9/11 ore 17 – VBTV)

Perugia-Novara (9/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Milano (9/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte Fi-San Giovanni (9/11 ore 18 – Rai Sport e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 23 punti

Scandicci* 19

Milano* 16

Novara 15

Chieri 14

Cuneo, Macerata 11

Il Bisonte Fi 10

Vallefoglia 9

UYBA, Perugia 6

Monviso*, Bergamo 5

San Giovanni 3

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (12/11)

Scandicci-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-Il Bisonte Fi (ore 20 – VBTV)

UYBA-Cuneo (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

San Giovanni-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Bergamo-Perugia (ore 20.30 – VBTV)

Novara-Vallefoglia (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Macerata-Conegliano (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.