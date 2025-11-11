Volley femminile, 9a giornata: derby azzurro tra Antropova e Nervini, Conegliano pensa al turnover, Egonu sfida Il Bisonte

Turno infrasettimanale in Serie A1 Tigotà: clou al Pala BigMat dove Chieri proverà a togliere certezze a Scandicci. Conegliano di scena a Macerata, Milano ospita la sorpresa Firenze

Non conosce pausa la stagione del volley femminile, che domani sera è pronta a immergersi in un turno infrasettimanale destinato in qualche modo a dare una nuova fisionomia alla classifica. Dove Conegliano comanda come da copione, con Scandicci e Milano tenute già a debita distanza (a 4 e 7 punti a parità di gare disputate, cioè 9) con Chieri e Novara che hanno la possibilità di ritrovarsi al terzo posto, avendo da disputare ancora una gara rispetto alle formazioni che stanno davanti. E il clou di giornata sarà proprio quello che metterà di fronte Scandicci e Chieri, due formazioni che in qualche modo sentono di aver molto da chiedere a un mercoledì che si preannuncia denso di significati.

Sfida dal sapore azzurro tra Antropova e Nervini

Ridurre tutto a una sfida incrociata tra Antropova e Nervini sarebbe riduttivo. Di sicuro però le stelle di serata saranno loro: Kate in stagione è seconda solo a Egonu per punti segnati (192 contro 184), ma dall’altra parte della rete troverà non soltanto Stella, rivelazione estiva con la maglia azzurra, ma anche l’opposto Anett Nemeth che in questo primo scorcio di stagione ha fatto vedere di essere a sua volta capace di pagare dividendi.

“Se vogliamo andare al Pala BigMat e tornare a casa con qualcosa in mano dovremo fare maggiore attenzione nella fase break e soprattutto lavorare al meglio a muro e difesa”, le parole di coach Negro, comunque soddisfatto del trend delle ultime gare (Chieri è reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate e in stagione ha perso soltanto contro Novara e Conegliano).

Scandicci è in serie positiva da 6 giornate e coach Gaspari ha già in mente il primo traguardo di stagione regolare, cioè la qualificazione ai quarti di Coppa Italia “con il miglior piazzamento possibile”. Che vista la ritrovata verve di Conegliano non può che essere la seconda piazza.

Pantere, turnover sempre all’ordine del giorno: si rivede Zhu?

Conegliano che sarà di scena a Macerata, ospite di una squadra che davanti al pubblico amico è riuscita spesso e volentieri a esaltarsi. Santarelli potrebbe decidere di far rifiatare qualche bocca da fuoco: domenica scorsa contro Vallefoglia (battuta 3-1 al Palaverde) ha fatto risposare Zhu, tenendo Gabi per lunghi tratti in panchina, stavolta potrebbe riportare a sedere la giovane Sillah (20 punti contro le marchigiane e sempre più trascinante e determinante) per far spazio alla cinese, e magari concedere ancora un po’ di spazio ad Adigwe in posto 2 al posto di Haak.

Un’esigenza dettata dal calendario che impone partite a ritmo serrato (domenica tra l’altro arriva Scandicci), con la necessità di preservare le energie in vista di un dicembre intensissimo che vedrà le Pantere impegnate anche nel Mondiale per Club, al quale parteciperà anche la Savino Del Bene.

Egonu ospita la rivelazione Bisonte: vietato abbassare la guardia

Milano domani sera se la vedrà all’Opiquad Arena contro Firenze, che è un’avversaria da prendere con le molle: Il Bisonte è reduce da due vittorie da tre punti contro Perugia e San Giovanni e più in generale hanno sempre mosso la classifica dalla seconda giornata in poi (dopo la sconfitta all’esordio per 3-1 con Chieri sono arrivate due vittorie e tre ko. di fila per 3-2), dimostrando di essere una squadra rognosa e sempre attaccata al punteggio.

Egonu non avrà tempo per rifiatare: dopo 9 gare giocate è in testa alla classifica delle miglior marcatrici del torneo e nel mirino ha già messo la sfida contro Novara in programma sabato sera, altro snodo cruciale di una prima parte di stagione che pure per la Numia resta più che positiva, con la Supercoppa messa in bacheca e la crescita costante del gruppo guidato da Lavarini.

Novara vuole ripartire dopo due ko. consecutivi

Novara è la squadra che forse ha più da chiedere al turno infrasettimanale: reduce da due ko. al tiebreak, l’Igor Gorgonzola ospita Vallefoglia e Bernardi ha chiesto alle sue ragazze di prestare la massima attenzione, pur lamentando il fatto che con tanti impegni ravvicinati i margini di errore sono davvero ridotti al minimo.

La UYBA ospita Cuneo in un match tra formazioni che hanno cominciato la stagione con umori differenti: al netto dei ko. contro Milano e San Giovanni, le cuneesi restano ancora saldamente nella parte sinistra della classifica, con l’obiettivo dichiarato di provare a centrare un posto nella griglia di Coppa Italia, mentre la UYBA ha bisogno di dare una sferzata a un cammino sin qui troppo ondivago.

A Bergamo arriva Perugia, rinfrancata dal successo di Novara e decisa a trovare quella continuità che sin qui è un po’ venuta meno proprio per mettere nel mirino un posto tra le prime otto al termine del girone d’andata. Chiude il programma la sfida salvezza tra San Giovanni e Monviso, con la Consolini che proverà a far valere una volta di più il fattore campo per abbandonare il fono della classifica.

Serie A1, programma 9a giornata

Scandicci-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

Milano-Il Bisonte Fi (ore 20 – VBTV)

UYBA-Cuneo (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

San Giovanni-Monviso (ore 20.30 – VBTV)

Bergamo-Perugia (ore 20.30 – VBTV)

Novara-Vallefoglia (ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Macerata-Conegliano (ore 20.30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 26 punti

Scandicci* 22

Milano* 19

Chieri 17

Novara 16

Il Bisonte Fi 13

Cuneo, Macerata 11

Vallefoglia 9

Perugia. Monviso* 8

UYBA 6

Bergamo 5

San Giovanni 3

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (15-16/11)

Milano-Novara (sabato 15, ore 20,30 – RaiSport e VBTV)

Conegliano-Scandicci (ore 16 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte FI-UYBA (ore 17 – VBTV)

Monviso-Bergamo (ore 17 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Chieri (ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-Macerata (ore 18 – RaiSport e VBTV)

Perugia-San Giovanni (ore 20,45 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.