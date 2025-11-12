Volley femminile, nona giornata: Conegliano vola con Gabi, Antropova spinge Scandicci, Egonu salva Milano

Turno infrasettimanale in Serie A1: le Pantere passano a Macerata, la Savino Del Bene travolge Chieri, il Numia Vero Volley ribalta Firenze. Novara torna in quarta posizione.

Nono turno di regular season nella Serie A1 di volley femminile. Si gioca senza soste, il girone d’andata del campionato – iniziato un mese e mezzo fa – è già quasi finito: tra quattro turni si emetteranno i primi verdetti, con la qualificazione delle prime otto in classifica alla fase eliminatoria di Coppa Italia. Non perde un colpo Conegliano, che di partite ne ha già giocate dieci e le ha vinte tutte: l’ultima, in scioltezza, a Macerata. Vincono anche le più immediate inseguitrici, Scandicci che piega Chieri e Milano che batte a fatica Firenze. In quarta posizione riecco Novara, dopo il sofferto successo al tie-break su Vallefoglia.

Volley, vincono Conegliano e Scandicci

I 16 punti di Gabi si rivelano ancora una volta determinanti per la Prosecco Doc Imoco, che passa in tre set sul campo della neopromossa Macerata: marchigiane piegate in volata nel terzo set (26-28), l’unico realmente in bilico. “Siamo contente, sapevamo sarebbe stata difficile contro un allenatore che ci conosce bene da anni”, l’analisi di Marina Lubian. Tre punti anche per Scandicci, grazie al perentorio 3-0 su Chieri: 20 i punti di Antropova, appena 5 per Nervini. “Com’era successo un po’ con Conegliano, non siamo state brave nel primo set a chiuderla quando abbiamo avuto le occasioni”, l’ammissione della Stella della Nazionale di Velasco.

Serie A1: Milano tiene il passo, risale Novara

Successo in rimonta per Milano, che dopo aver perso il primo set ribalta senza troppi problemi il match contro Firenze, segnato dai 21 punti di una scatenata Egonu. Buona anche la prova di Lanier, a bersaglio in 17 circostanze. Sofferta ma pesante l’affermazione di Novara al quinto sul Vallefoglia di Omoruyi: “Peccato per la sconfitta, ma sono molto orgogliosa di tutte noi per la bella reazione dopo aver perso in quel modo il secondo set”, le parole di Loveth. In coda vittoria importante per l’UYBA Busto Arsizio contro Chieri, Perugia passa al quinto e inguaia Bergamo, mentre il Monviso passa sul campo del San Giovanni in un delicato scontro diretto.

Serie A1, risultati 9a giornata

Scandicci-Chieri 3-0

Milano-Il Bisonte Fi 3-1

UYBA-Cuneo 3-0

San Giovanni-Monviso 2-3

Bergamo-Perugia 2-3

Novara-Vallefoglia 3-2

Macerata-Conegliano 0-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 29 punti

Scandicci* 25

Milano* 22

Novara 18

Chieri 17

Il Bisonte Fi 13

Cuneo, Macerata 11

Perugia, Monviso*, Vallefoglia 10

UYBA 9

Bergamo 6

San Giovanni 4

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (15-16/11)

Milano-Novara (sabato 15, ore 20,30 – RaiSport e VBTV)

Conegliano-Scandicci (ore 16 – DAZN e VBTV)

Il Bisonte FI-UYBA (ore 17 – VBTV)

Monviso-Bergamo (ore 17 – DAZN e VBTV)

Cuneo-Chieri (ore 17 – VBTV)

Vallefoglia-Macerata (ore 18 – RaiSport e VBTV)

Perugia-San Giovanni (ore 20,45 – VBTV)

