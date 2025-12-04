Alessia Orro torna in campo a Novara e vince il derby azzurro con Carlotta Cambi: Fenerbahce show in Champions

La grande sfida tra le palleggiatrici dell'Italia campione olimpica e mondiale di Julio Velasco premia l'ex Milano e le sue compagne: niente da fare per la Igor di Lollo Bernardi.

Doppio ritorno per Alessia Orro: in Italia e in campo. La palleggiatrice azzurra era a riposo forzato da un paio di settimane a causa di un edema e di una distensione al bicipite femorale destro che ne avevano sconsigliato l’utilizzo in campionato e nel debutto in Champions del Fenerbahce, il club turco in cui s’è accasata dalla scorsa estate. Pausa finita per lei e proprio in Italia, in casa della Igor Novara, nella seconda giornata del girone eliminatorio della coppa più prestigiosa. Per lei anche una sfida stimolante, un “derby” tutto azzurro con la palleggiatrice in seconda della Nazionale di Julio Velasco: Carlotta Cambi.

Orro, ritorno in campo da tre punti a Novara

Missione compiuta per Orro. Il ritorno in campo è stato premiato da una prestazione convincente, coronata dalla conquista dei tre punti. Il match, infatti, si è chiuso con uno squillante 0-3 a favore delle turche. E dire che Novara era partita bene nel primo parziale, fino a costruire un piccolo vantaggio (10-6). Immediata, però, la reazione di Vargas e compagne, che sono riuscite ad aggiudicarsi la frazione nonostante qualche brivido (23-25). Più nette le vittorie del secondo e del terzo parziale per il Fenerbahce, rispettivamente sul punteggio di 21-25 e 19-25. Vittoria, di fatto, mai realmente in discussione, nonostante la prova generosa di Cambi, Tolok e compagne.

Fenerbahce micidiale: Orro ispira Vargas e Fedorotseva

Particolarmente brillante, tra tutte, la prova della stessa Orro. La MVP degli ultimi Mondiali, acclamatissima anche dal pubblico novarese, ha ispirato come meglio non avrebbe potuto il gioco della sua squadra, mandando a segno le micidiali bocche da fuoco del sestetto allenato da Marcello Abbondanza. Per Melissa Vargas la bellezza di 20 punti, col 49% in attacco. Per Arina Fedorotseva, invece, 18 punti, col 36%. E Orro? Quattro i punti della palleggiatrice italiana, di cui due in battuta. Una prova ordinata e senza sbavature, condita anche da un clamoroso salvataggio col piede nel corso del secondo set.

Volley, il dilemma di Alessia: giocare o no in azzurro in estate?

Tutto come nelle previsioni, insomma, per la palleggiatrice di Narbolia, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha confessato di essere sempre più convinta e soddisfatta della sua decisione di vivere una nuova esperienza lontano dall’Italia. A Istanbul si è ambientata benissimo e il fatto che il suo fidanzato, Matteo Picchio, l’abbia seguita l’ha senz’altro aiutata a integrarsi al meglio. Per Orro tra qualche mese ci sarà da sciogliere un rebus. Velasco, infatti, ha lasciato libertà di scelta a lei e alle altre big sull’eventuale presenza in azzurro per gli impegni dell’estate 2026. Alessia ci sta ancora pensando.