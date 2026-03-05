Volley femminile, anche Scandicci in semifinale: Antropova sfiderà Egonu per il quarto anno di fila

Kate non sbaglia e chiude i conti in gara 2 passando agevolmente sul campo di Bergamo. Per il quarto anno consecutivo le semifinali saranno Conegliano-Novara e Scandicci-Milano.

Copia e incolla, come da copione: per il quarto anno consecutivo saranno infatti Conegliano-Novara e Scandicci-Milano le due semifinali dei play-off scudetto, che poi volendo allargare il quadro sarebbe il settimo anno di fila che quelle 4 squadre là si ritrovano a contendersi il tricolore. Anche se Conegliano non ha mai concesso nulla, se non l’onore delle armi alle rivali: le venete alla fine hanno sempre fatto festa, ma quest’anno le rivali proveranno nuovamente a darle il filo da torcere. E mancava solo Scandicci all’appello, con Kate Antropova che a Bergamo ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro alla concorrenza.

Kate senza forzare, ma Bergamo stavolta non può nulla

La vittoria decisamente sofferta per 3-2 in gara 1 aveva alimentato un po’ di preoccupazioni in casa Savino Del Bene, sgombrate però in fretta dalla prestazione decisamente sul pezzo che le ragazze di Gaspari hanno mandato a referto il casa delle ragazze di Cervellin. Che hanno ceduto senza appello per 3-0, pagando dazio a una serata un po’ fallosa in attacco e in generale subendo l’iniziativa della formazione toscana, trascinata appunto dall’opposto in quota azzurra che con 17 punti realizzati ha letteralmente fatto il bello e il cattivo tempo.

Mancava solo lei all’appello delle big dopo che Egonu (ieri 24 punti), Haak (17) e Tolok (33 nel successo di Novara al quinto set a Chieri) avevano già mandato segnali: nel valzer di posto 2, il quartetto delle meraviglie è pressoché completo e a partire dal fine settimana 14/15 marzo lo spettacolo sarà garantito a tutti i livelli, con Kate che punta a tornare in finale dopo che due anni fa costrinse Conegliano a risalire dopo una clamorosa vittoria in gara 1 ottenuta al PalaVerde (poi le Pantere di Santarelli vinsero la serie per 3-1).

Nwakalor, messaggio a Velasco: a muro è una sentenza

A Bergamo non c’è stata storia: Scandicci dopo lo spavento di gara 1 ha pensato bene di forzare la mano da subito, seppur costretta a fare a meno di Ognjenovic (Bechis però in cabina di regia ha risposto presente).

Antropova ha attaccato col 51% mostrando di essere sempre in grado di fare la cosa giusta al momento giusto, Skinner e Franklin hanno fatto la staffetta andando un po’ a ondate (come Bosetti), ma Weitzel e Nwakalor hanno vinto nettamente la sfida sottorete, con Linda che ha stampato 5 muri dimostrando una volta di più di essere già oggi una giocatrice di assoluto valore in un ruolo dove nell’estate che verrà potrebbe trovare spazio anche in azzurro (specie se Danesi e Fahr dovessero decidere di rifiatare un po’, e con Chirichella, Lubian e Bonifacio che dopo la rinuncia a giocare l’estate scorsa difficilmente torneranno in gioco).

In poco più di 80’ la Savino Del Bene s’è presa la semifinale col punteggio di 25-20, 15-17, 25-20. Prima di sfidare Milano, testa alla Champions con l’andata dei quarti contro il Fenerbahce.

Da 7 anni le stesse semifinaliste. E poi vince sempre… l’Imoco…

Insomma, i quarti play-off non hanno dato adito a nuove sorprese, rispettando appieno le gerarchie emerse al termine della stagione regolare. Come detto, per il quarto anno di fila le semifinali saranno in copia carbone: al netto delle “polemiche” a distanza con il campionato turco su quale sia il più bello e competitivo, resta il fatto che in Italia almeno a livello femminile si vive un’epoca dove tutto appare abbastanza scontato, anche perché poi Conegliano vince ininterrottamente da 7 stagioni.

E in tutte le 7 annate, le 4 semifinaliste sono state sempre le stesse, anche se almeno nelle prime tre tendevano a mischiarsi (Scandicci aveva affrontato l’Imoco nel 2021 e nel 2022 da quarta testa di serie, e precedentemente Novara da testa di serie numero 3 nel 2019).

Però Egonu contro Antropova da un lato e Haak (più Zhu e Gabi, se e quando tornerà) contro Tolok dall’altro rappresentano il massimo che gli appassionati possono chiedere al volley giocato. E tutto sommato, nessuno sembra lamentarsi della cosa.

Playoff A1, calendario e risultati quarti

Gara 1

Scandicci-Bergamo 3-2

Conegliano-UYBA 3-1

Milano-Vallefoglia 3-0

Novara-Chieri 3-1

Gara 2

Chieri- Novara 2-3

2-3 UYBA- Conegliano 0-3

0-3 Vallefoglia- Milano 0-3

0-3 Bergamo-Scandicci 0-3

Semifinali (Gara 1 in programma 14/15 Marzo)

Conegliano-Novara

Scandicci-Milano

