Volley femminile, Antropova non fa sconti nemmeno a Natale. Vallefoglia vola, stasera supersfida Egonu-Haak

Aspettando il big match tra Milano e Conegliano, il boxing day regala la solita strepitosa versione di Kate Antropova, con Scandicci che sa solo vincere. ma anche Vallefoglia stupisce

Si scrive boxing day, si legge Kate Antropova. Che anche a Natale ha pensato bene di non lasciare nulla sulla tavola: dopo essersi presa il titolo mondiale in Brasile (sconfiggendo Conegliano) ed essere stata nominata MVP del mese di novembre in Serie A1 Tigotà, l’opposto promessa sposa dell’Eczacibasi ha pensato bene di prendersi la scena anche nel derby contro Il Bisonte Firenze, davanti a 3.000 spettatori che ancora una volta hanno potuto assistere allo show della giocatrice di origini russe. Scandicci procede a ritmo sostenuto, mettendo pressione a Conegliano che stasera (ore 18) va a far visita a Milano, con Paola Egonu decisa a regalarsi una bella vittoria dopo un periodo per la Numia piuttosto complicato.

Scandicci, dicembre è sempre magico: battuta anche Firenze

A Firenze c’era attesa per la sfida tra una delle squadre più calde del momento (appunto Il Bisonte) e Scandicci, che pure al solito non ha fatto prigionieri. Con Antropova che peraltro s’è limitata a fare il suo, senza strafare: 16 punti per la giocatrice di posto 2, mentre 19 ne ha mandati a referto Skinner, top scorer di serata, entrambe imbeccate magistralmente da Mara Ognjenovic che s’è presa anche il premio di MVP della partita.

La Savino Del Bene chiude così nel migliore dei modi un mese di dicembre a dir poco trionfale, dove ha messo in bacheca il Mondiale per Club FIVB e infilato un tris di vittorie per 3-0 nell’ultima settimana contro Perugia, Cuneo e appunto Firenze (la striscia è aperta da 5 gare, considerato i successi su Monviso e Vallefoglia che hanno preceduto la partenza per il Brasile). Le ragazze di Gaspari hanno accorciato a -3 da Conegliano, che pure ha una gara in meno, mentre viaggiano a +4 su Novara, che ha una partita in più nella lotta per il secondo posto (Chieri a parità di partita è a -5).

Vallefoglia non è più una sorpresa, Perugia rischia grosso

Aspettando il big match di oggi, con Milano chiamata a un pronto riscatto dopo la battuta d’arresto prenatalizia in casa di Vallefoglia, il boxing day di Serie A1 Tigotà ha ribadito il grande momento attraversato dalla formazione marchigiana, che grazie all’ennesima prova altisonante della coppia Bici-Omoruyi ha chiuso imbattuta il mese di dicembre grazie al successo in casa di San Giovanni in Marignano, sempre più fanalino di coda.

Là dietro comincia a tremare Perugia, che almeno ha raccolto un punto nella gara casalinga con Macerata, che c’è imposta per 3-2 conquistando due punti pesantissimi in ottica salvezza e tornando a solo un punto di distanza dall’ottava posizione, occupata da Bergamo. Quest’ultima a sua volta ha mosso la classifica costringendo Novara a spuntarla al tiebreak, ma confermando sostanzialmente le difficoltà attraversate in questa fase centrale della stagione dall’Igor Gorgonzola di Lorenzo Bernardi, con Tolok che ha firmato 25 punti e l’MVP di serata Almseier a 19 (bene anche Squarcini con 14).

Nervini-Nemeth spingono Chieri. Martedì c’è la Coppa Italia

Nelle restanti due gare di Santo Stefano, vittoria pesante di Chieri in casa di Busto Arsizio nell’antipasto del quarto di finale di Coppa Italia, in programma martedì sera. Solito show della combo Nervini-Nemeth: 22 punti per la schiacciatrice della nazionale di Velasco, 21 per l’ungherese, ma anche Kunzler con 17 punti ha fatto capire di aver alzato l’asticella. Infine, la coppia Diop-Pucelj con 19 punti a testa regala a Cuneo una vittoria pesante nella sfida salvezza contro Monviso, che subisce il controsorpasso delle cuneesi in classifica.

Martedì è tempo di lasciare spazio alla Coppa Italia: Conegliano si presenta da testa di serie numero 1 ospitando Bergamo, Scandicci sfiderà Vallefoglia in un match che oggi come oggi rappresenta davvero un piatto stuzzicante, visto il momento positivo attraversato da entrambe. Milano dovrà andare a giocarsi la qualificazione per le final four di Trieste in casa di Novara, mentre Chieri-UYBA vogliono regalarsi un giro di giostra al cospetto delle big di casa nostra.

Serie A1, risultati 17ma giornata (26-27/12)

San Giovanni-Vallefoglia 0-3

Cuneo-Monviso 3-1

Perugia-Macerata 2-3

Novara-Bergamo 3-2

UYBA-Chieri 1-3

Il Bisonte Fi-Scandicci 0-3

Milano-Conegliano 27/12 (ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 43

Novara 39

Chieri 38

Milano 34

Vallefoglia 29

UYBA, Bergamo 20

Macerata 19

Il Bisonte Fi, Monviso 15

Cuneo 14

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (3-4/1)

Macerata-Milano (3/1 ore 18 – VBTV)

Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)

Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.