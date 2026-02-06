Volley femminile, Bernardi saluta Novara, in arrivo Barbolini: Milano, Lavarini lascia Egonu per Sylla?

Fine del tira e molla tra Lollo e il club piemontese: sarà divorzio a fine stagione, con l'ex CT pronto a subentrare. Voci di mercato anche per la panchina del Vero Volley.

Il piccolo, grande “caso” di mercato del volley femminile sta per giungere alla sua soluzione. Anzi, di fatto la telenovela Bernardi-Novara è ai titoli di coda. Le voci sulle frizioni tra Lollo, squadra e società piemontese, nonostante le smentite e i comunicati di rito dei giorni scorsi, evidentemente erano fondate se è vero che “Mister Secolo”, come riportano diversi organi di stampa, ha comunicato alla Igor la sua intenzione di cambiare aria a fine anno, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata per giugno 2027. Voci e indiscrezioni anche a proposito della panchina del Vero Volley Milano, con Stefano Lavarini dato da più parti in procinto di tornare – guarda un po’ – in Turchia.

Volley, divorzio a fine stagione tra Bernardi e Novara

Dopo i summit, gli incontri e le prese di posizione post Coppa Italia, Lorenzo Bernardi in settimana ha fatto sapere alla Igor Novara che a fine stagione toglierà il disturbo: un modo per risolvere definitivamente la questione e anche per cercare di compattare l’ambiente in vista del rush finale. Novara lotta per chiudere tra le prime quattro in campionato, è qualificata ai playoff di Champions League (contro Scandicci) e può dunque ancora lottare per qualcosa di molto importante. Lollo lo sa e vuol giocarsi le proprie chance fino in fondo: poi andrà via, ma il suo “sacrificio” potrebbe non bastare a trattenere alcune tra le big date in partenza. Ishikawa, ad esempio, è accostata manco a dirlo a club turchi.

Barbolini tentato da Novara: niente ritorno nella LOVB

Chi al posto di Lollo Bernardi? Proprio lui, Massimo Barbolini, l’ex Ct azzurro – e assistente di Julio Velasco – che a Novara ha già scritto pagine memorabili di storia. Proprio l’affetto nei confronti della città novarese dovrebbe indurre Barbolini a venir meno alla parola data in tempi non sospetti con quelli della LOVB, la lega statunitense, per andare ad allenare il team di Los Angeles. Troppo forte la tentazione di ripartire con Novara, alla guida di un progetto sempre più ambizioso. Va detto che al momento Barbolini non se la passa troppo bene al Galatasaray, dove – chissà perché – è contestato: i tifosi si aspettavano di più.

Milano-Galatasaray, intreccio Lavarini, Egonu e Sylla

A proposito di Galatasaray, negli ultimi giorni da Istanbul – e poi da ovunque – sono rimbalzate “anticipazioni” più o meno fantasiose di mercato sul conto di Stefano Lavarini, tecnico del Vero Volley Milano accostato proprio alla polisportiva giallorossa. Ironia della sorte, in Turchia Lavarini ritroverebbe Myriam Sylla, per cui mollerebbe Paola Egonu, capitana del sestetto milanese. Cosa c’è di vero in queste voci? Niente. Lo ha chiarito al termine della partita di Champions con l’Eczacibasi lo stesso Lavarini. “Accordo col Galatasaray? A me non risulta, non ne sono niente”. Insomma, per il momento la Turchia può attendere.