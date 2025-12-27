Capolavoro Egonu: Milano ribatte Conegliano, Santarelli si consola col ritorno di Fahr e il rinnovo di Gabi

La supersfida dell'Allianz Cloud premia il sestetto di Lavarini, che batte in quattro set il Dream Team (un po' appannato) gialloblu: novità di mercato e un sospirato rientro.

La storia si ripete. Egonu è stratosferica e, dopo il trionfo in Supercoppa, la prestazione monstre di Paoletta (32 punti in quattro set) consente a Milano di battere ancora Conegliano. Anche in campionato. Tre a uno per il sestetto di Lavarini, risultato che rilancia la Numia Vero Volley dopo la clamorosa sconfitta in casa di Vallefoglia e che conferma i “problemini” delle Pantere: due finali perse (l’altra è stata il Mondiale per Club contro Scandicci) e un ko in regular season dopo sedici vittorie di fila sarebbero “ordinaria amministrazione” per ogni squadra del pianeta, ma se si parla del Dream Team di Santarelli si tratta di battute d’arresto che fanno notizia.

Volley, grande vittoria di Milano su Conegliano

Match che Conegliano aveva cominciato nel migliore dei modi, vincendo il primo set sul punteggio di 22-25. Poi, però, Milano ha trovato le chiavi per limitare Gabi (18 punti), Haak (15) e le altre bocche da fuoco delle venete, trovando in Egonu (32), Lanier (14) e Kurtagic (12) dei terminali offensivi micidiali. Dopo aver pareggiato i conti nel secondo set (25-19), Milano ha vinto il terzo set dopo un’incredibile maratona (31-29) e ha poi chiuso i conti sul 25-20 del quarto set. Primo ko in campionato per Conegliano, mentre Milano resta quinta in classifica, ma agganciata a Chieri e Novara. Il tutto alla vigilia dei quarti, in gara secca, di Coppa Italia.

A1 femminile, Egonu e Danesi suonano la carica

“Sono veramente contenta, molto fiera di come siamo entrate in campo e di come abbiamo lottato fino alla fine”, le parole di Paola Egonu alla Rai, tenendo in braccio il piccolo Umberto, figlio dell’amica del cuore Giuditta Lualdi. “Non dobbiamo dare per scontato mai nulla, dobbiamo continuare a lavorare per evitare nuovi passi falsi come quello con Vallefoglia. Stiamo lavorando tanto, è ora di risalire e di ottenere risultati. Ci aspetta la Coppa Italia, non vedo l’ora di tornare a giocare contro Novara dopo il 3-2 del Forum”. Lucida anche l’analisi di Anna Danesi: “Stiamo facendo una stagione strana, ci accendiamo tanto contro le altre grandi, ma ogni tanto ci perdiamo muro-difesa e paghiamo dei blackout. Stavolta non ne abbiamo avuti”.

Conegliano in crisi? Le risposte di Gabi e Fahr

In casa Conegliano la bella notizia l’ha data coach Santarelli prima del match, “annunciando” il rinnovo biennale di Gabi. Che, a fine partita, non ha confermato né smentito. “Avevamo cominciato bene, Milano ha difeso benissimo e ha murato tanto. Non dobbiamo perdere la fiducia, già adesso abbiamo la Coppa Italia per rifarci. Il mio futuro? Adesso pensiamo ai prossimi impegni, di certo a me l’Italia piace”. Bellissimo anche il ritorno in campo di Sarah Fahr: “Ho reiniziato ad allenarmi da ieri, adesso posso cercare di dare una mano alla squadra. Tre sconfitte? Tutti si stanno scandalizzando, ma fa parte del gioco. Ci rode perché siamo abituate ad altro, a qualcuno piace vedere che stiamo perdendo colpi, ma non dobbiamo pensarci”.

Serie A1, risultati 17ma giornata

San Giovanni-Vallefoglia 0-3

Cuneo-Monviso 3-1

Perugia-Macerata 2-3

Novara-Bergamo 3-2

UYBA-Chieri 1-3

Il Bisonte Fi-Scandicci 0-3

Milano-Conegliano 3-1

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 43

Novara 39

Chieri 38

Milano 37

Vallefoglia 29

UYBA, Bergamo 20

Macerata 19

Il Bisonte Fi, Monviso 15

Cuneo 14

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (3-4/1)

Macerata-Milano (3/1 ore 18 – VBTV)

Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)

Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.