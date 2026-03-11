Volley femminile, Champions: è grand’Italia. Conegliano domina ad Ankara, Scandicci demolisce il Fenerbahce di Orro

Serata grandi firme in Champions: Conegliano passa in casa dello Zeren Ankara e ipoteca le semifinali, Scandicci batte 3-0 l’imbattuto Fenerbahce di Orro

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

È un mercoledì da leoni, anzi da leonesse: Conegliano e Scandicci stravincono le sfide incrociate di Champions con le formazioni turche, mettendo un piede in semifinale (Conegliano anche uno e mezzo) e mostrando i muscoli come mai avevano fatto precedentemente. Le venete dominano ad Ankara contro lo Zeren, battuto 3-0 come era già successo nel girone eliminatorio. Ma la vera impresa la firma Scandicci: 3-0 al Fenerbahce di Alessia Orro, che sin qui nella stagione europea non aveva mai conosciuto battuta d’arresto.

in aggiornamento