Volley femminile, Antropova stende Chieri ma Conegliano allunga: Egonu ok, Orro travolge Sylla in Turchia

Le Pantere piegano Macerata e si portano a +4 su Scandicci alla vigilia dello scontro diretto. Vittorie nette per Milano e Novara, in coda scatto di San Giovanni. Derby a Istanbul.

Quintultimo turno di regular season nella Serie A1 di volley femminile senza grosse sorprese ma con un piccolo, grande scossone in classifica: Conegliano si porta a +4 su Scandicci, guadagnando un punticino sulle toscane alla vigilia dello scontro diretto della prossima settimana a casa di Antropova. Proprio Kate è assoluta protagonista della sofferta vittoria al quinto set sul campo di Chieri, mentre Egonu trascina Milano a Firenze. Sussulto di Novara, che passa in casa di Vallefoglia dopo una settimana travagliata, in coda scatto di San Giovanni che domina la sfida spareggio contro il Monviso inguaiando le piemontesi di Peppe Nica.

Volley, Conegliano a +4 su Scandicci

Tutto facile per la capolista contro Macerata. Il 3-0 di Conegliano è griffato soprattutto dai 18 punti di Adigwe e dai 16 di Sillah, MVP della gara. Sei punti per Fahr, che ammette: “Venivamo da una settimana bella intensa, è stato bello tornare a giocare in casa per vincere contro Macerata e festeggiare la vittoria della Coppa Italia con i nostri tifosi”. Più sofferto il 2-3 di Scandicci nel big match di Chieri, con 30 punti di un’irrefrenabile Antropova. “Con Chieri è stata un’altra partita difficilissima. Sono una squadra incredibile, soprattutto nel muro difesa. Alla fine ce l’abbiamo fatta e siamo molto felici”, la disamina di Camilla Weitzel, big del sestetto di Gaspari.

Serie A1: vittorie per Milano e Novara

Vittoria in tre set per Milano a Firenze. La squadra di Lavarini consolida il terzo posto, Egonu firma 15 punti e Piva ne mette a referto due in più, prima di commentare: “É stata una bella partita da parte nostra, siamo state brave a imporre il nostro gioco da subito, come ci eravamo prefissate. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica e per il morale. Dobbiamo continuare su questa strada”. Tre punti anche per Novara a Vallefoglia. Prestazione di grande orgoglio per la squadra di Bernardi, con 30 punti di una devastante Tolok. Ricomposte, dunque, le frizioni che avevano addirittura messo a rischio la permanenza in panchina di “Mister Secolo”.

Fenerbahce-Galatasaray, derby a Orro

Grande sfida anche in Turchia, il derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray ma soprattutto il derby italiano tra Alessia Orro e Myriam Sylla. Due grandi amiche, divise dalla rivalità tra i rispettivi club. Nettissima la vittoria per il “Fener” di Orro: 3-0, con parziali a 19, 13 e 23. Grandissima la prestazione di Alessia, autrice di un punto ma soprattutto protagonista di un’ottima regia a vantaggio di Fedorovtseva (18 punti), Ana Cristina (14) e Baladin (13). Pochi scampoli di partita per Sylla, alle prese coi postumi di un infortunio e in campo solo per alcuni spezzoni nel primo e nel terzo set.

Serie A1, risultati 22ma giornata

Cuneo-UYBA 0-3

Monviso-San Giovanni 0-3

Chieri-Scandicci 2-3

Perugia-Bergamo 0-3

Il Bisonte Fi-Milano 0-3

Conegliano-Macerata 3-0

Vallefoglia-Novara 1-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano 60 punti

Scandicci 56

Milano 52

Chieri 48

Novara 46

Vallefoglia 34

UYBA 27

Bergamo 25

Il Bisonte Fi 24

Macerata 21

Cuneo, San Giovanni 20

Monviso 17

Perugia 12

Serie A1, il prossimo turno (7-8 febbraio)

Bergamo-Monviso (7/2 ore 19 – VBTV)

San Giovanni-Perugia (7/2 ore 21 – Rai e VBTV)

Novara-Milano (8/2 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Il Bisonte Fi (8/2 ore 17 – VBTV)

Chieri-Cuneo (8/2 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Conegliano (8/2 ore 17 – DAZN e VBTV)

Macerata-Vallefoglia (8/2 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.