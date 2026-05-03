A Conegliano il derby delle deluse di Champions, Antropova saluta Scandicci, coppa al Vakifbank di Guidetti

Santarelli sul podio grazie al 3-0 sulle toscane, che dicono addio a Kate: giocherà nell'Eczacibasi, sconfitto in finale dalle "cugine" nella finale tutta turca.

La Final Four di Champions si è chiusa col tripudio dei tifosi del Vakifbank. Le gerarchie del volley femminile, per una volta, si sono ribaltate: turche al vertice, con le italiane relegate alla finalina per il terzo posto. Vakifbank ed Eczacibasi a duellare per l’oro, nella cornice dell’Ulker Sports Arena di Istanbul; Conegliano e Scandicci a scornarsi per il bronzo. È finita coi successi di Guidetti, Boskovic e Markova, volti e simboli del Vakif, e con quello colto dalle Pantere sulle toscane. Per Santarelli e le sue ragazze malinconica festa di piazza al ritorno a Conegliano nella giornata di lunedì: si celebrerà il nono Scudetto della storia gialloblu, il trionfo in Champions avrebbe dato ulteriore sapore ai festeggiamenti.

Volley, Scandicci chiude quarta e dice addio ad Antropova

Chi di sicuro non festeggerà è Scandicci. La formazione toscana ha chiuso al quarto posto la Final Four dopo lo 0-3 incassato da Conegliano nel derby delle deluse. Antropova ancora una volta top scorer con 21 punti, ma il successo è andato alle venete: 25-16, 26-24, 27-25. Proprio Antropova ha giocato l’ultima gara tra le fila di Scandicci. Per lei il prossimo anno contratto già pronto con l’Eczacibasi, il sestetto che ha chiuso la Champions al secondo posto e a cui forse mancava giusto un’opposta del suo calibro per fare la differenza. Per Scandicci sarà una stagione di rinnovamento, Kate non sarà facile da sostituire.

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Conegliano sul podio, ma quanti rimpianti per Santarelli

Sul podio, ancora una volta, Conegliano, con la soddisfazione del premio a Wolosz come miglior palleggiatrice della due giorni di finali. Unica “italiana” tra le premiate, in un festival di riconocimenti per le atlete delle squadre turche e per Guidetti, coach della formazione campione. Per Santarelli un’estate di rimpianti, a pensare e a ripensare a quella semifinale col Vakifbank che le sue ragazze avevano in pugno e che non sono riuscite a portare a casa. Gabi aveva detto: “Non abbiamo il tempo di disperarci, abbiamo un podio da conquistare”. E la brasiliana, più delle altre, non ha tradito.

Boskovic e Markova trascinano il Vakifbank: Eczacibasi ko

Non hanno tradito neppure Markova e Boskovic, le formidabili “bocche da fuoco” del Vakifbank campione: 3-1 con 33 punti di Tijana, MVP della manifestazione, e 26 di Marina. Dopo aver steso il Fenerbahce di Orro in una finale del campionato turco risoltasi all’ultimo atto, è stata la vittoria su un’altra big di Istanbul, l’Eczacibasi di Bregoli, a regalare la Champions per una storica accoppiata. A proposito di tecnici italiani: clamoroso il dato delle quattro finaliste, tutte guidate da allenatori tricolori. Dei quattro, l’unico a non essere al timone di qualche Nazionale è Gaspari, tecnico di Scandicci.