Volley femminile, Conegliano e Scandicci non conoscono sosta: domani sera in campo contro UYBA e Monviso

Anticipi di campionato per Conegliano e Scandicci, impegnate a dicembre nel Mondiale per Club: Pantere in casa con la UYBA, Scandicci che contro Monviso vuol riprende a correre

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Impossibile pensare di rallentare: la stagione di A1 di volley femminile è un autentico frullatore, specie per chi come Conegliano e Scandicci tra poco meno di un mese ci sarà un viaggio intercontinentale per provare ad andare a prendere il Mondiale per Club. E così le stakanoviste della Serie A1 Tigotà sono già pronte a tornare sul taraflex: domani sera le Pantere ospitano la UYBA, mentre Scandicci riceve Monviso, con la voglia di riprendere la corsa dopo lo stop patito al Palaverde domenica scorsa.

Conegliano, un autentico tour de force: ora la UYBA

Formalmente le sfide di domani sera aprono il programma del girone di ritorno, poiché da calendario si sarebbero dovute disputare a metà dicembre, quando le due formazioni italiane saranno però impegnate a San Paolo del Brasile per cercare di riportare in Italia il titolo iridato (naturalmente Conegliano è campione in carica, come da prassi).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

È trascorso relativamente poco da quando le compagini si sono affrontate a campi invertiti, ma a sentire Daniele Santarelli pare essere passata una vita. “Abbiamo giocato talmente tanto che non ci si rende conto di quanto in realtà sia recente la sfida contro la UYBA”, ha spiegato il tecnico delle Pantere. Che dopo il successo sulla Savino Del Bene conquistato domenica scorsa ha allungato in vetta alla classifica, viaggiando col pilota automatico e restando l’unica formazione di A1 ancora imbattuta.

Santarelli pensa al turnover (anche in ottica Champions)

“Ormai sappiamo di essere condannati a un vero e proprio tour de force, perché non abbiamo un attimo di tregua. La UYBA rispetto a un mese e mezzo fa è cambiata in relazione all’infortunio di Boldini, che l’ha costrette a modificare assetto e interpreti. Ritroveremo contro Seki ed Eckl, ma dovremo guardare in casa nostra e pensare a non disperdere energie, anche perché la settimana prossima comincia la Champions e poi ci saranno due gare in trasferta (Perugia e Dresda) che richiederanno attenzione.

Sappiamo però di dover spingere forte sull’acceleratore ed è quello che faremo anche in questa occasione, cercando di farci trovare pronte”. Ancora assente Zhu, impegnata nei “China National Games”, Santarelli potrebbe riproporre Lubian e Daalderop dall’inizio, sempre nell’ottica di un turnover ragionato.

Scandicci contro Monviso vuole vincere per ripartire

Al Pala BigMat di Firenze c’è invece Scandicci che proverà a ripartire dopo la battuta d’arresto nello scontro al vertice con Conegliano. “Una partita impegnativa dalla quale, al di là del risultato sfavorevole, abbiamo comune ricevuto risposte importanti”, ha spiegato Marco Gaspari.

“Ormai da qui a metà dicembre giocheremo ogni 3 giorni, dunque ogni partita diventa fondamentale per non perdere ritmo e soprattutto terreno. Monviso è una squadra che va rispettata: Malual, Davyskiba e D’Odorico sono in netta crescita, e servirà un’ottima organizzazione anche tattica per riuscire a volgere la contesa a nostro favore”.

Scandicci sin qui ha pagato soprattutto lo scivolone di Cuneo, che di fatto la vede ora costretta a dover rintuzzare l’assalto della Numia Milano, distante due soli punti a parità di incontri (cioè 11). Troverà però una Monviso in difficoltà dopo la sconfitta (netta) subita a Bergamo, che l’ha risucchiata letteralmente in zona retrocessione, tenuto conto poi che più sotto San Giovanni in Marignano sembra essersi svegliata. Insomma, una sfida che vale tanto per entrambe, e che in qualche modo potrebbe delineare nuovi scenari tanto in alto, quanto nei piani bassi della classifica.

Serie A1, anticipi 14a giornata

Conegliano-UYBA (19/11 ore 20 – DAZN e VBTV)

Scandicci-Monviso (19/11 ore 20,30 – VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano* 32 punti

Scandicci* 25

Milano* 23

Chieri, Novara 20

Il Bisonte Fi, Vallefoglia 13

UYBA 12

Cuneo, Macerata 11

Perugia, Monviso* 10

Bergamo 9

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (22-23/11)

Novara-Macerata (22/11 ore 19 – VBTV)

Conegliano-Il Bisonte Fi (22/11 ore 20.30 – RaiPlay e VBTV)

San Giovanni-Milano (23/11 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Perugia (23/11 ore 17 – VBTV)

Chieri-Monviso (23/11 ore 17 – VBTV)

Scandicci-Vallefoglia (23/11 ore 17 – VBTV)

Bergamo-Cuneo (23/11 ore 17 – DAZN e VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.