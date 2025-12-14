Conegliano flop, Scandicci campione del mondo: Antropova batte De Gennaro e Santarelli. E in A1 risale Egonu

Dopo aver perso la Supercoppa Italiana, le Pantere vedono sfumare pure il titolo iridato: prova super delle toscane, trascinate da Kate e Bosetti. In A1 ok Novara, Chieri e Milano.

Scandicci sul tetto del mondo. È la Savino Del Bene a conquistare il primo titolo iridato della sua storia, battendo – a sorpresa – le ex campionesse di tutto di Conegliano. Dopo aver lasciato per strada la Supercoppa Italiana a vantaggio di Paola Egonu e di Milano, il Dream Team di Daniele Santarelli ha perso lo scettro mondiale a vantaggio di Kate Antropova, Caterina Bosetti e delle loro compagne. Intanto in Serie A1 vittorie pesanti per Novara e Chieri, le due piemontesi “terribili” che stanno provando a inserirsi nella lotta al vertice, e per la stessa Milano, corsara a Bergamo al termine di un derby dalle mille emozioni.

Mondiali: Bosetti, punto decisivo contro le Pantere

Finale giocata a San Paolo, davanti a un pubblico che ha fatto un tifo “moderato” per Gabi, beniamina di casa e punto di forza di Conegliano. Partita che probabilmente è “girata” al termine del primo set, quando Conegliano ha fallito quattro setpoint: dal 24-20 si è passati al 24 pari, poi ai vantaggi l’ha spuntata Scandicci sul 28-30. Nel secondo set toscane in fuga e vincitrici con largo margine (19-25), poi nel terzo la riscossa delle Pantere, guidate da Haak: 25-21. Grandi emozioni, infine, nel quarto set. Rimonta Conegliano da 15-19, poi sul 23-24 il punto decisivo di Bosetti. Per Caterina 7 punti ma pesanti, Antropova top scorer con 25. A Conegliano non sono bastati i 20 punti di Haak e i 19 di Gabi. Si è sentita l’assenza di Fahr.

Serie A1: vittorie di Chieri e Novara, colpo Milano

Intanto in Italia successi da tre punti per Chieri (su Firenze) e per Novara (su San Giovanni): per la squadra di Bernardi il momentaneo secondo posto in classifica, anche se con una partita in più. “Per noi era importantissimo uscire dal campo con tre punti ed è quello che siamo riuscite a fare. Sappiamo perfettamente quali insidie si nascondano dietro queste partite”, il saggio commento della veterana novarese Britt Herbots. Per Milano successo sudato (2-3) a Bergamo, in rimonta. Straordinaria la performance di Egonu, top scorer con 24 punti, ben coadiuvata da Danesi che ha messo 13 palloni a terra.

Serie A1, risultati 14ma giornata

Conegliano-UYBA 3-2 (giocata il 19/11)

Scandicci-Monviso 3-1 (giocata il 19/11)

Chieri-Il Bisonte Fi 3-0

Vallefoglia-Perugia 3-2

Novara-San Giovanni 3-1

Cuneo-Macerata 3-2

Bergamo-Milano 2-3

Volley femminile, la classifica

Conegliano 40 punti

Novara* 35

Scandicci 34

Chieri 32

Milano 31

Vallefoglia 20

UYBA 19

Bergamo 16

Cuneo, Macerata 14

Il Bisonte Fi 13

Perugia, Monviso* 11

San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (20/12)

Cuneo-Conegliano (ore 19.30 – DAZN e VBTV)

Milano-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA-Novara (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)

Monviso-Macerata (ore 20.30 – VBTV)

Perugia-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)

San Giovanni-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.