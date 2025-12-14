Conegliano flop, Scandicci campione del mondo: Antropova batte De Gennaro e Santarelli. E in A1 risale Egonu

Scandicci sul tetto del mondo. È la Savino Del Bene a conquistare il primo titolo iridato della sua storia, battendo – a sorpresa – le ex campionesse di tutto di Conegliano. Dopo aver lasciato per strada la Supercoppa Italiana a vantaggio di Paola Egonu e di Milano, il Dream Team di Daniele Santarelli ha perso lo scettro mondiale a vantaggio di Kate Antropova, Caterina Bosetti e delle loro compagne. Intanto in Serie A1 vittorie pesanti per Novara e Chieri, le due piemontesi “terribili” che stanno provando a inserirsi nella lotta al vertice, e per la stessa Milano, corsara a Bergamo al termine di un derby dalle mille emozioni.
Mondiali: Bosetti, punto decisivo contro le Pantere
Finale giocata a San Paolo, davanti a un pubblico che ha fatto un tifo “moderato” per Gabi, beniamina di casa e punto di forza di Conegliano. Partita che probabilmente è “girata” al termine del primo set, quando Conegliano ha fallito quattro setpoint: dal 24-20 si è passati al 24 pari, poi ai vantaggi l’ha spuntata Scandicci sul 28-30. Nel secondo set toscane in fuga e vincitrici con largo margine (19-25), poi nel terzo la riscossa delle Pantere, guidate da Haak: 25-21. Grandi emozioni, infine, nel quarto set. Rimonta Conegliano da 15-19, poi sul 23-24 il punto decisivo di Bosetti. Per Caterina 7 punti ma pesanti, Antropova top scorer con 25. A Conegliano non sono bastati i 20 punti di Haak e i 19 di Gabi. Si è sentita l’assenza di Fahr.
Serie A1: vittorie di Chieri e Novara, colpo Milano
Intanto in Italia successi da tre punti per Chieri (su Firenze) e per Novara (su San Giovanni): per la squadra di Bernardi il momentaneo secondo posto in classifica, anche se con una partita in più. “Per noi era importantissimo uscire dal campo con tre punti ed è quello che siamo riuscite a fare. Sappiamo perfettamente quali insidie si nascondano dietro queste partite”, il saggio commento della veterana novarese Britt Herbots. Per Milano successo sudato (2-3) a Bergamo, in rimonta. Straordinaria la performance di Egonu, top scorer con 24 punti, ben coadiuvata da Danesi che ha messo 13 palloni a terra.
Serie A1, risultati 14ma giornata
- Conegliano-UYBA 3-2 (giocata il 19/11)
- Scandicci-Monviso 3-1 (giocata il 19/11)
- Chieri-Il Bisonte Fi 3-0
- Vallefoglia-Perugia 3-2
- Novara-San Giovanni 3-1
- Cuneo-Macerata 3-2
- Bergamo-Milano 2-3
Volley femminile, la classifica
- Conegliano 40 punti
- Novara* 35
- Scandicci 34
- Chieri 32
- Milano 31
- Vallefoglia 20
- UYBA 19
- Bergamo 16
- Cuneo, Macerata 14
- Il Bisonte Fi 13
- Perugia, Monviso* 11
- San Giovanni 7
*1 partita in più
A1 femminile, prossimo turno (20/12)
- Cuneo-Conegliano (ore 19.30 – DAZN e VBTV)
- Milano-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)
- UYBA-Novara (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)
- Monviso-Macerata (ore 20.30 – VBTV)
- Perugia-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)
- Il Bisonte Fi-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)
- San Giovanni-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)
Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.