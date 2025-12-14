Virgilio Sport
ALTRI SPORT VOLLEY

Conegliano flop, Scandicci campione del mondo: Antropova batte De Gennaro e Santarelli. E in A1 risale Egonu

Dopo aver perso la Supercoppa Italiana, le Pantere vedono sfumare pure il titolo iridato: prova super delle toscane, trascinate da Kate e Bosetti. In A1 ok Novara, Chieri e Milano.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Scandicci sul tetto del mondo. È la Savino Del Bene a conquistare il primo titolo iridato della sua storia, battendo – a sorpresa – le ex campionesse di tutto di Conegliano. Dopo aver lasciato per strada la Supercoppa Italiana a vantaggio di Paola Egonu e di Milano, il Dream Team di Daniele Santarelli ha perso lo scettro mondiale a vantaggio di Kate Antropova, Caterina Bosetti e delle loro compagne. Intanto in Serie A1 vittorie pesanti per Novara e Chieri, le due piemontesi “terribili” che stanno provando a inserirsi nella lotta al vertice, e per la stessa Milano, corsara a Bergamo al termine di un derby dalle mille emozioni.

Mondiali: Bosetti, punto decisivo contro le Pantere

Finale giocata a San Paolo, davanti a un pubblico che ha fatto un tifo “moderato” per Gabi, beniamina di casa e punto di forza di Conegliano. Partita che probabilmente è “girata” al termine del primo set, quando Conegliano ha fallito quattro setpoint: dal 24-20 si è passati al 24 pari, poi ai vantaggi l’ha spuntata Scandicci sul 28-30. Nel secondo set toscane in fuga e vincitrici con largo margine (19-25), poi nel terzo la riscossa delle Pantere, guidate da Haak: 25-21. Grandi emozioni, infine, nel quarto set. Rimonta Conegliano da 15-19, poi sul 23-24 il punto decisivo di Bosetti. Per Caterina 7 punti ma pesanti, Antropova top scorer con 25. A Conegliano non sono bastati i 20 punti di Haak e i 19 di Gabi. Si è sentita l’assenza di Fahr.

Serie A1: vittorie di Chieri e Novara, colpo Milano

Intanto in Italia successi da tre punti per Chieri (su Firenze) e per Novara (su San Giovanni): per la squadra di Bernardi il momentaneo secondo posto in classifica, anche se con una partita in più. “Per noi era importantissimo uscire dal campo con tre punti ed è quello che siamo riuscite a fare. Sappiamo perfettamente quali insidie si nascondano dietro queste partite”, il saggio commento della veterana novarese Britt Herbots. Per Milano successo sudato (2-3) a Bergamo, in rimonta. Straordinaria la performance di Egonu, top scorer con 24 punti, ben coadiuvata da Danesi che ha messo 13 palloni a terra.

Serie A1, risultati 14ma giornata

  • Conegliano-UYBA 3-2 (giocata il 19/11)
  • Scandicci-Monviso 3-1 (giocata il 19/11)
  • Chieri-Il Bisonte Fi 3-0
  • Vallefoglia-Perugia 3-2
  • Novara-San Giovanni 3-1
  • Cuneo-Macerata 3-2
  • Bergamo-Milano 2-3

Volley femminile, la classifica

  • Conegliano 40 punti
  • Novara* 35
  • Scandicci 34
  • Chieri 32
  • Milano 31
  • Vallefoglia 20
  • UYBA 19
  • Bergamo 16
  • Cuneo, Macerata 14
  • Il Bisonte Fi 13
  • Perugia, Monviso* 11
  • San Giovanni 7

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (20/12)

  • Cuneo-Conegliano (ore 19.30 – DAZN e VBTV)
  • Milano-Chieri (ore 20 – DAZN e VBTV)
  • UYBA-Novara (ore 20.30 – Rai Sport e VBTV)
  • Monviso-Macerata (ore 20.30 – VBTV)
  • Perugia-Scandicci (ore 20.30 – VBTV)
  • Il Bisonte Fi-Vallefoglia (ore 20.30 – VBTV)
  • San Giovanni-Bergamo (ore 20.30 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.

Conegliano flop, Scandicci campione del mondo: Antropova batte De Gennaro e Santarelli. E in A1 risale Egonu Italvolley in Quirinale: l’ammissione di Mattarella, l’emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato Foto LVF

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Inglas Vetri

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio