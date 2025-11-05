Conegliano-Milano, la sfida continua: De Gennaro cerca la rivincita su Egonu dopo lo smacco della Supercoppa

Si gioca il recupero della quarta giornata di A1: le Pantere di Santarelli possono andare in fuga in classifica, la squadra di Lavarini insegue a quattro punti di distanza.

È diventata a tutti gli effetti la grande classica del volley femminile al tricolore, la sfida più intrigante a livello di club. E ha acquisito ancor più fascino dopo che Egonu ha finalmente spezzato l’incantesimo, riuscendo finalmente a battere la super amica De Gennaro e le altre campionesse in maglia gialloblu. Questa sera al PalaVerde va in scena il secondo appuntamento stagionale con Conegliano-Milano, una delle partite più attese del massimo campionato. Si gioca il recupero della quarta giornata di stagione regolare, non disputata proprio per la concomitanza con la finale di Supercoppa a Trieste.

Conegliano-Milano, il precedente recente della Supercoppa

Una partita, quella, che aveva visto il successo – sofferto e da batticuore – di Milano sulle venete. Una vittoria storica, capace di regalare al Numia Vero Volley – incredibile ma vero – il primo trofeo dopo il trasferimento nel capoluogo lombardo. E, di conseguenza, il primo titolo nel volley femminile a Milano in quasi cento anni di storia. Risultato che ha dato una grande iniezione di fiducia a Egonu e alle sue compagne di squadra e che, per qualche giorno, ha scatenato riflessioni e sollevato dubbi nel perfetto ingranaggio di Conegliano. Le Pantere non sono abituate a perdere finali, non ne parliamo poi di un perfezionista come Santarelli.

Volley femminile: le Pantere già in fuga, Egonu insegue

Le cose nel frattempo si sono aggiustate per le gialloblu, già prime in classifica da sole con un punto di vantaggio su Scandicci, che ha pure giocato una partita in più. Sono quattro, invece, le lunghezze che separano Conegliano da Milano, terza in classifica a quota 16. Per accorciare il gap dalla vetta, Egonu deve provare a battere un’altra volta Gabi, Haak e tutta la formidabile orchestra gialloblu. Che non potrà contare su un’interprete d’eccezione: la cinese Zhu Ting, impegnata a Macao nei China National Games. La stessa manifestazione in cui gioca un grande obiettivo di mercato di Milano, Li Yinging.

Santarelli contro Lavarini, la supersfida dei due allenatori

Fischio d’inizio alle 20.30, diretta su Rai Sport e VBTV. Così il tecnico veneto Santarelli alla vigilia: “Sarà una partita bella contro un avversario forte, ci hanno già battuto quest’anno e hanno fatto vedere di che pasta sono sono fatte. Stanno disputando un buon campionato dopo aver inserito nuove giocatrici e le rientranti dal mondiale. Ci aspetta una sfida difficile”. Queste invece le parole del coach milanese Lavarini: “Nelle ultime gare abbiamo mosso dei passi in avanti, ogni volta su un aspetto diverso. Dovremo mettere insieme questi feedback positivi per giocare una gara di alto livello, prendendoci qualche rischio per destabilizzare il loro ottimo sistema di gioco“.