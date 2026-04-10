Volley femminile, Conegliano-Milano finale Scudetto: gara-1, Egonu e Danesi contro De Gennaro e Santarelli

Via alla serie tricolore: le Pantere, consueto rullo compressore, sfidano il Vero Volley che ha bruciato le tappe in un'annata che doveva essere di transizione.

Dopo due settimane di pausa, spazio finalmente alla finale Scudetto. Il volley femminile tricolore attende di consacrare la sua regina, a giocarsi il titolo – guarda un po’ – ci sono Conegliano, presenza fissa degli ultimi anni, e Milano, la squadra di Egonu e Danesi. Una grande classica, seppur recente, della pallavolo nazionale, ma soprattutto una sfida tra tante stelle del firmamento del volley mondiale. Si parte sabato 11 aprile al PalaVerde, già soldout da una settimana. Mercoledì, invece, gara-2 all’Allianz Cloud di Milano, anch’esso esaurito. C’è febbre di volley, di grandi partite e di scontri mozzafiato.

Conegliano insegue il nono titolo, l’ottavo di fila: carica Wolosz

Dopo una prima parte di stagione contraddistinta da qualche battuta d’arresto imprevista, il dream team di Santarelli ha iniziato a macinare vittorie in Italia e in Europa. De Gennaro e compagne hanno messo in bacheca la Coppa Italia, guadagnato la Final Four di Champions e ora inseguono il nono Scudetto, l’ottavo consecutivo. La carica la dà una che non smette mai di inseguire trofei, la palleggiatrice Asia Wolosz: “Sono davvero entusiasta e gasata, aspettiamo da mesi che arrivi questo momento e adesso ci siamo. Le finali Scudetto sono sempre uniche”. E ancora: “Staccare per due settimane è davvero inusuale, ma indubbiamente è servito per recuperare energie e smaltire tutti i problemi fisici“.

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Il Vero Volley Milano si aggrappa a Egonu: Paoletta in forma super

Doveva essere una stagione di rinnovamento e di costruzione, viste le partenze di Orro e Sylla, invece Milano ha bruciato le tappe. Il sestetto di Lavarini ha conquistato il primo titolo della sua storia, la Supercoppa, battendo proprio Conegliano a inizio anno, poi ha viaggiato a corrente alternata in campionato e in Europa, chiudendo al terzo posto la regular season di A1, steccando la Coppa Italia e mancando l’accesso alle finali di Champions. Nel momento decisivo della stagione, però, Danesi e compagne si stanno godendo una Egonu in formato olimpico o mondiale. Paoletta in queste condizioni è inarrestabile: ecco perché Milano stavolta può crederci sul serio.

Volley femminile, il calendario della finale Conegliano-Milano

Questo il calendario completo della serie finale Scudetto di volley femminile.

Gara 1, sabato 11 aprile ore 20.30: Conegliano-Milano

Gara 2, mercoledì 15 aprile ore 20.30: Milano-Conegliano

Gara 3, domenica 19 aprile ore 18.00: Conegliano-Milano

Ev. Gara 4, mercoledì 22 aprile ore 20.30: Milano-Conegliano

Ev. Gara 5, sabato 25 aprile ore 17.45: Conegliano-Milano

Conegliano-Milano, dove vedere in tv le finali Scudetto di volley

Tutte le partite della serie sono trasmesse in diretta su tre emittenti. La Rai, su Rai Sport o su altre reti, garantisce la diretta in chiaro con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. C’è poi l’opzione DAZN: gli abbonati alla piattaforma streaming, che trasmette peraltro anche tutte le partite del massimo campionato di calcio, hanno accesso anche ai match decisivi del volley. Infine, le dirette su VBTV: anche l’emittente di Volleyball World fornisce ai propri abbonati la possibilità di assistere alle sfide tra Conegliano e Milano.

Poi sarà tempo di Nazionale con la VNL