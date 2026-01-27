Volley femminile, Conegliano passa ad Ankara ed è già ai quarti. Olympiacos-Milano: Egonu show con 32 punti

Il martedì di Champions fa felici le italiane: vince Conegliano ad Ankara e strappa il pass diretto per i quarti, vince anche Milano al Pireo con super Egonu

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Conegliano di slancio ai quarti di finale, Milano pronta a fare altrettanto nell’ultima sfida del girone eliminatorio che giocherà in casa contro l’Eczacibasi. Il martedì di Champions è dolce per le italiane, che dimostrano di essere sulla via maestra per mettere ogni casella del puzzle al proprio posto. Con le Pantere che a distanza di 48 ore dal trionfo in Coppa Italia regolano con un 3-0 piuttosto convincente le turche dell’Ankara Zeren, che all’andata fecero vedere i sorci verdi a Gabi e compagne al PalaVerde. Milano in Grecia trema solo un set, poi rimette tutte le cose a posto, trascinata (manco a dirlo) dalla solita Egonu.

Haak senza limiti: 26 punti! E De Gennaro le prende tutte…

L’incognita per Conegliano nella trasferta di Ankara non erano tanto le avversarie (che pure all’andata avevano favorevolmente impressionato), quanto la fatica di dover riprendere subito un aereo poche ore dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro Scandicci. Ma la fatica le Pantere non l’hanno sentita, se è vero che il verdetto del campo è stato ancor più netto rispetto a quanto visto due giorni fa all’InAlpi Arena di Torino: 25-21, 25-18, 25-21 i parziali di una partita in discussione solo a tratti, con le ragazze di Santarelli capaci di imporre il loro dalla metà del primo set e bravissime a non voltarsi nei rari momenti in cui lo Zeren ha provato ad alzare l’asticella.

La parte della leonessa, manco a dirlo, l’ha fatta ancora una volta Isabelle Haak: la svedese ha messo giù 26 palloni, di cui 18 in attacco, 3 al servizio e addirittura 5 a muro (tutte assieme le turche ne hanno confezionati appena 3 in tutta la partita…). Così facendo, Gabi e Zhu hanno potuto prendersi una serata di relativa calma, attaccando entrambe con poco più del 30% e non valicando la doppia cifra in fatto di punti (Gabi però fondamentale nel primo set con l’ace che ha cambiato il volto al parziale, dopo che Conegliano era finita anche a -7).

Benissimo Marina Lubian al centro (8 punti con 4 muri), serata in scioltezza per Fahr e Moki De Gennaro (mostruoso il 93% di ricezione positiva e il 79% perfetta). Conegliano a una giornata dal termine della fase a gironi ha 4 punti di vantaggio sullo Zeren e pertanto è prima e qualificata ai quarti di finale, ma contro Lodz mercoledì prossimo dovrà vincere per ottenere la miglior testa di serie possibile.

Egonu indomabile, Danesi mura tutto: Milano resta in vetta

Milano aveva un compito tosto al Pireo, ospite dell’Olympiakos, e il 27-25 del primo set a favore delle greche l’ha dimostrato. Ma da quel momento in poi la partita ha cambiato padrone, con una scatenata Paola Egonu che ha deciso di riscrivere completamente la storia della serata: 32 punti per l’opposto della Numia, tutti ottenuti in attacco (con il 65% di efficienza), che ha letteralmente dominato il confronto quando Francesca Bosio l’ha chiamata in causa (è successo 49 volte nel corse della serata).

E così facendo Milano s’è tolta un bell’impiccio: l’Eczacibasi probabilmente resterà in scia (gioca domani in Serbia contro lo Zeleznicar, fanalino di coda), ma dovrà comunque vincere l’ultima gara del girone in casa della Numia per superarla in classifica e relegarla al play-off delle seconde.

Egonu ha trovato in Anna Danesi una spalla perfetta: 8 i muri mandati a referto dal capitano della nazionale, che con 14 punti ha eguagliato i palloni messi giù da Lanier (che gioca in banda…), mentre Pietrini ha messo a referto 11 punti, contribuendo in alcune fasi del match a spedire il Vero Volley a distanza di sicurezza. I parziali di serata testimoniano comunque la netta superiorità delle ragazze di Lavarini, che dopo aver ceduto ai vantaggio il primo set per 25-27 hanno vinto per 25-17, 25-17 e 25-14 i successivi tre. Chiaro però che certe amnesie contro l’Ecsacibasi tra una settimana potrebbero essere pagate a carissimo prezzo.

Mercoledì Scandicci in Romania, giovedì Novara in casa

La settimana delle italiane di Champions proseguirà mercoledì con Scandicci impegnata in Romania in casa dell’Alba Blaj, fanalino di coda del girone (ore 18), con l’obiettivo di tenere il passo del VakifBank e poi andare a giocarsi il tutto per tutto nell’ultimo turno in Turchia.

Giovedì in campo Novara, che sempre alle 18 ma al PalaIgor riceve le polacche del Budowlani Lodz, provando a blindare il secondo posto con una vittoria (il Fenerbahce di Alessia Orro con una vittoria a Lisbona contro il Benfica sarebbe certa della qualificazione diretta come prima del girone).