Volley femminile, Conegliano e Scandicci ai Mondiali: in Brasile tifano per Gabi, l'arma in più di Santarelli

A San Paolo tutti pazzi per la stella delle Pantere e della Selecao, mentre Antropova e la Savino Del Bene giocheranno "in trasferta" contro l'Osasco.

Il meglio del volley al femminile è in Brasile, dove dal 9 al 14 dicembre sono in programma i Mondiali. L’edizione riservata ai club, ovviamente, che si gioca ogni anno: quelli per Nazionali sono invece diventati a cadenza biennale e l’ultima edizione se l’è aggiudicata, come è noto, l’Italia di Velasco. Due le rappresentanti della Lega Serie A a San Paolo, dove sono in programma fase eliminatoria (due gironi da quattro), semifinali e finali: Conegliano e Scandicci. Una avrà la fortuna di giocare “in casa”, almeno le prime partite. Si tratta delle Pantere di Santarelli, la squadra di De Gennaro e Wolosz, di Haak e Fahr. Soprattutto, la squadra di Gabi.

Volley, che accoglienza in Brasile per Gabi e Conegliano

In Brasile Gabriela Braga Guimaraes non è semplicemente la capitana della Selecao, è un’autentica leggenda nazionale. Non a caso, l’accoglienza dei tifosi per il dream team di Santarelli è stata a dir poco calorosa. “Sono felicissima di poter tornare in Brasile per giocare un torneo così importante per il club“, le parole di Gabi. “Questa volta non sarò con la maglia della Nazionale, ma con quella di Conegliano: la mia famiglia e i miei amici potranno finalmente seguirmi da vicino anche con le Pantere. I tifosi brasiliani sono matti di pallavolo, hanno una passione enorme e seguono tanto il campionato italiano. So già che ci sarà una dolce confusione a ogni partita, con il palazzetto sempre gremito e tantissime persone che ci sosterranno“.

Mondiali: Antropova contro le padrone di casa dell’Osasco

Non sarà così, purtroppo, per Scandicci. Non ci sono brasiliane tra le toscane, che hanno in Kate Antropova la propria giocatrice di punta. Per giunta, la Savino Del Bene è stata sorteggiata in un girone duro, in cui c’è una squadra brasiliana di San Paolo: l’Osasco. Anche Conegliano, a dire il vero, dovrà affrontare un sestetto brasiliano, ma si tratta del Dentil Praia, formazione di base a Uberlandia, nello stato di Minas Gerais. I tifosi paulisti in occasione del confronto con le Pantere non avranno dubbi: faranno il tifo per la squadra della propria beniamina. Solo in caso di eventuale finale, tiferebbero per l’Osasco.

Volley femminile, Mondiali per Club: calendario, format e tv

La prima a scendere in campo sarà Conegliano, martedì 9 dicembre alle 17.30 italiane contro le Orlando Valkyries, squadra statunitense. Alle 21 il debutto di Scandicci contro le kazake del Zhetysu. Mercoledì 10 alle 21 Conegliano in campo contro le egiziane dello Zamalek, alle 00.30 il big match Osasco-Scandicci. Giovedì 11 gli ultimi incontri della fase a gironi: alle 17.30 Conegliano-Praia, alle 21 Scandicci-Alianza Lima, squadra peruviana. Le semifinali sabato 13 (alle 17 e alle 20.30), riservate alle prime due dei rispettivi gironi. Finali domenica 14 alle 17 alle 20.30, per il terzo e per il primo posto. Tutti gli incontri in diretta (previo abbonamento) su DAZN e VBTV. Conegliano difende il titolo vinto lo scorso anno. Gabi ci tiene parecchio a confermarsi.