Volley femminile, Conegliano supera 3-0 la UYBA con la solita Haak "in ufficio". Scandicci, in caduta libera senza Antropova

La seconda giornata si apre con la vittoria per 3-0 dell'Imoco su Busto, che dopo un primo set horror fa sudare le campionesse d'Italia (e spreca un set point nel terzo set). Scandicci ko. anche con Vallefoglia

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Niente di nuovo sotto il sole: Conegliano però è bella (soprattutto) di notte, con la UYBA che s’iscrive un po’ in ritardo all’incontro e fa sudare le campionesse d’Italia nel secondo e soprattutto nel terzo set, dopo che il primo era sembrato una passeggiata di salute. Alla fine Santarelli ottiene ciò di cui andava in cerca, un bel 3-0 per salutare il pubblico del PalaVerde alla prima casalinga della stagione, e per prendere altro margine su Scandicci che invece a Pesaro, ospite di Vallefoglia, incassa la seconda sconfitta consecutiva, che poi sarebbe la quarta pensando alle due gare della Courmayeur Cup di due settimane fa.

L’Imoco parte sparata, poi la UYBA la fa sudare

Conegliano contro la UYBA ha fatto un po’ quello che ha voluto, aggrappandosi alla solidità della solita Haak, autrice di 18 punti e unica di squadra in doppia cifra. Ma alla fine Santarelli sa di avere un collettivo al quale chiedere conto quando ne ha più bisogno: all’inizio ha puntato forte sul sestetto titolare (Haak-Wolosz, Folie-Fahr, Gabi-Zhu e De Gennaro) e il 25-9 del primo parziale ha fatto capire alla Laica che aria tirava dalle parti di Villorba.

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Quando però Wada e Grozer hanno cominciato ad andare a regime, allora la partita s’è fatta quantomeno più incerta e interessante: le due giocatrici di Enrico Barbolini hanno fatto registrare medie importanti in attacco, chiudendo a quota 15 (la tedesca) e 12 punti (la giapponese) ciascuna, e la UYBA dopo aver ceduto 25-21 il secondo set ha persino messo il naso avanti nel terzo, costringendo Santarelli a mettere mano anche alla panchina, con Adigwe particolarmente sollecitata (4 punti per l’opposto di riserva dell’ultima versione azzurra a EuroVolley).

Nel finale la Laica ha persino sciupato una palla set, cedendo poi nel turno di servizio di Haak, che ha chiuso la solita serata in ufficio con un ace per il 27-25 finale, che mantiene l’Imoco a punteggio pieno dopo due giornate.

Scandicci, altro tiebreak fatale: non basta Van Ryk

Chi non ne vuol sapere invece di ingranare è la Savino Del Bene Scandicci, che in casa di Vallefoglia ha rivissuto l’incubo dell’esordio contro Chieri. Ma se lì le toscane s’erano ritrovate avanti 2-1, cedendo poi alla rimonta di Nervini e compagne, stavolta le cose si sono fatte molto più complicate, con le marchigiane avanti 2-0 prima di essere riprese sul 2-2 grazie a una Van Ryk che ha saputo cambiare marcia al momento opportuno.

Ma l’inerzia favorevole s’è dissolta nel tiebreak, dove Bolzonetti (27 punti) e Bici (21) hanno ripreso a marciare a pieno regime, riuscendo a mettere le padrone di casa nelle condizioni di poterla andare a vincere per 15-13. Gaspari sapeva che quest’anno le criticità (almeno all’inizio) avrebbero potuto rappresentare una costante, ma mai avrebbe immaginato di partire con due ko., seppur tali da fruttare due punti in classifica. Senza Antropova la vita è dura, per quanto Van Ryk stia facendo il possibile per non farla rimpiangere.

Volley, seconda giornata (10-11 ottobre)

Vallefoglia-Scandicci 3-2

Conegliano-UYBA 3-0

Macerata-Milano, 11 ottobre ore 16

Chieri-Brescia, 11 ottobre ore 17

Talmassons-Cuneo, 11 ottobre ore 17

Firenze-San Giovanni, 11 ottobre ore 17

Novara-Bergamo, 11 ottobre ore 18

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano 6 punti

Vallefoglia 5 punti

Talmassons, Milano, Bergamo 3 punti

Novara, Chieri, Scandicci 2 punti

UYBA 1 punto

Macerata, San Giovanni, Firenze, Brescia, Cuneo 0 punti

Prossimo turno (anticipi 4a g., 14 ottobre)