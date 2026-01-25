Coppa Italia, Conegliano torna al successo: la rivincita di Santarelli su Antropova nella finale del record

Le Pantere piegano 3-0 Scandicci e conquistano il primo trofeo stagionale: tre set risolti ai vantaggi, Gabi (22 punti) e Haak (20) meglio di Skinner (17) e Kate (16).

La finale del record (12.853 spettatori alla Inalpi Arena di Torino, mai così tanti per un match di volley femminile in Italia) se l’aggiudica Conegliano. La Coppa Italia va alle Pantere, che si aggiudicano il primo trofeo stagionale dopo aver fallito l’assalto alla Supercoppa italiana – vinta da Egonu e Milano – e al Mondiale per Club, conquistato da Scandicci. Proprio le toscane di Antropova si sono arrese alle gialloblu in un match tiratissimo, in cui il 3-0 che ha premiato con merito le venete maschera le grandi difficoltà incontrate da De Gennaro e compagne nell’arco dell’incontro: tutti e tre i set, infatti, si sono risolti ai vantaggi.

Volley femminile, Conegliano-Scandicci 3-0 in finale

Pubblico da ATP Finals e spettacolo più che all’altezza della situazione. A Torino va in scena la sfida tra le due regine del volley italiano del momento, prime anche nella classifica della Serie A1 femminile. Conegliano parte subito forte nel primo set (4-0), ma Scandicci reagisce bene (16-16). Si arriva punto a punto fino alla fine ed è Fahr a chiudere i conti per il 31-29. Nel secondo set è Antropova a trascinare la Savino Del Bene al +3 (19-22), ma Haak e Gabi firmano la rimonta (23-23). Nuovo finale in volata e nuovo successo di Conegliano: 26-24. Altro parziale tiratissimo nel terzo set: ancora una volta Conegliano è più lucida nel momento chiave, di Chirichella il muro decisivo (27-25).

Gabi top scorer, Haak e Skinner meglio di Antropova

Gabi la miglior marcatrice dell’incontro: 22 punti per la fuoriclasse brasiliana, due in più di Haak, pure lei fresca di rinnovo con Conegliano. Un’altra che ha prolungato fino al 2027 il suo accordo col club veneto è De Gennaro, di gran lunga ancora il miglior libero al mondo. Suoi una serie di recuperi difensivi prodigioso, insieme al consueto ruolo chiave in fase di organizzazione del gioco dalla seconda linea. Per Scandicci Skinner (17 punti complessivi) meglio di Antropova, che si è fermata a 16. L’opposta azzurra è stata controllata al meglio dal muro e dalla difesa di Conegliano, tornati ai livelli dei giorni migliori.

Santarelli e quello strano tabù vittorie spazzato via

Un successo che rimpingua la bacheca dell’Imoco Conegliano, che nella stagione 2025- 26 – incredibile ma vero – era ancora vuota. Uno “strano” digiuno che avevano fatto risuonare qualche campanello d’allarme: per tanti le Pantere erano arrivate alla fine di un incredibile ciclo vincente. La miglior risposta l’hanno data le gialloblu in campo e la società dietro le quinte, confermando in blocco tutte le big più richieste, attratte dalle sirene turche. Ma soprattutto l’ha data il “mago” in panchina, Daniele Santarelli. Quelli come lui di vincere non si saziano mai. Soprattutto se per un quasi un anno hanno visto vincere gli altri.