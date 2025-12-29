Volley femminile, Coppa Italia: Egonu a rischio Final Four a Novara, Conegliano e Antropova col fattore campo

Quarti di finale in gara secca: Milano unica big in trasferta, Santarelli prova a spazzar via la crisi contro Bergamo, per Scandicci l'insidiosa Vallefoglia. Chiude Chieri-UYBA.

Dal campionato alla Coppa Italia. Nel volley non ci si ferma mai, si gioca a pieno ritmo anche durante le festività natalizie. Martedì 30 dicembre sono in programma i quarti di finale, in gara secca, della manifestazione tricolore. In campo le migliori otto al termine del girone d’andata della stagione regolare, con tabellone di tipo tennistico: prima contro ottava, seconda contro settima e così via. L’unica big che gioca col fattore campo a sfavore è Milano, di scena a Novara. Per Scandicci e Conegliano, invece, sfide casalinghe rispettivamente contro Vallefoglia e Bergamo. Chiude il quadro il confronto tra Chieri e Busto Arsizio.

Coppa Italia, il programma dei quarti di finale

Questo il quadro completo dei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le partite sono in programma martedì 30 dicembre e sono trasmesse in diretta su VBTV, per abbonati. La Final Four si giocherà il 24-25 gennaio a Torino.

Scandicci-Vallefoglia (ore 19)

Conegliano-Bergamo (ore 20)

Novara-Milano (ore 20)

Chieri-UYBA (ore 20.30)

Scandicci e Conegliano ricevono Vallefoglia e Bergamo

Le campionesse mondiali contro una delle squadre più in forma del campionato: questa la sintesi di Scandicci-Vallefoglia. Marchigiane imbattute a dicembre, toscane con una Antropova in forma smagliante. “Ci aspetta una gara estremamente difficile”, ammette il coach di Scandicci Marco Gaspari. Anche Conegliano può contare sul fattore campo, ma è reduce da qualche sconfitta che ne ha scalfito diverse certezze. Il tecnico Daniele Santarelli prova a spazzar via la crisi: “Vogliamo riscattarci dopo l’ultima gara di Milano andata male, conto sulla voglia della mia squadra di ripartire e far vedere tutto il suo valore“.

Supersfida Novara-Milano, Chieri contro Busto Arsizio

La partita più attesa è a Novara, dove la Igor di Lollo Bernardi attende Paola Egonu e la sua Numia Vero Volley. “Milano sta vivendo un momento molto positivo, giocano bene e la loro correlazione muro-difesa funziona alla grande”, spiega Britt Herbots, punto di forza delle piemontesi. “Contro Novara sarà la nostra ultima partita del 2025: siamo molto felici e non vediamo l’ora di questa importante sfida”, la grinta della milanese Hena Kurtagic. Grande attesa anche a Chieri per il match contro Busto Arsizio. Venerdì in campionato ha vinto Chieri in quattro set, ma Karla Antunovic non si fida: “Per noi non è stata una partita facile. La differenza è stata che nei momenti più cruciali siamo rimasti calme”.