Coppa Italia senza Egonu: Conegliano condannata a vincere, Antropova guastafeste e tutte finiscono in ospedale

Volley femminile, la Final Four di Torino assegna il 1° trofeo del 2026: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri in semifinale. Splendida iniziativa con quattro campionese mondiali.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tutto pronto a Torino per la Final Four di Coppa Italia. Nel weekend si assegna il primo trofeo del 2026 del volley femminile, a contenderselo ci sono quattro squadre ai vertici della Serie A1: Conegliano, Novara (protagoniste della prima semifinale in programma sabato 24 gennaio alle 15.30), Scandicci e Chieri (in campo nella seconda finale a partire dalle 18). Ci sono tutte le big della pallavolo in rosa italiana, dunque, a eccezione di Milano, la squadra in cui militano – tra le altre – Paola Egonu e Anna Danesi. Tutta “colpa” di Novara, che ha fatto fuori Paoletta e compagne nel quarto di finale in gara secca di fine dicembre.

Volley: Antropova, Fahr, Cambi e Nervini all’ospedale dai bimbi

Prima della conferenza stampa di rito, dello shooting e delle iniziative promozionali, quattro portacolori di ciascuna squadra sono finite all’ospedale. Niente paura, lo hanno fatto per un’iniziativa magnifica: far visita ai piccoli pazienti dell’’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ospiti della Fondazione Forma, Kate Antropova (Scandicci),Sarah Fahr (Conegliano), Carlotta Cambi(Novara) e Stella Nervini(Chieri), tutte protagoniste anche con l’azzurro della Nazionale che ha trionfato ai recenti Mondiali in Thailandia, hanno regalato gadget, giocattoli e magliette ai bimbi ricoverati, strappando a loro – e a tutto il personale medico e infermieristico – più di un sorriso.

Coppa Italia: Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri le semifinali

La squadra da battere della Final Four, inutile girarci intorno, è sempre Conegliano. Che a furia d’esser definita “imbattibile”, dall’inizio dell’anno le finali le ha sempre perse. Ha ceduto la Supercoppa italiana a Milano, ha visto svanire pure il Mondiale per Club a vantaggio di Scandicci. E proprio il match tra le Pantere e le toscane sembra essere quello “annunciato” per assegnare il titolo. Partita in programma alle 15 di domenica 25 gennaio e a cui sperano ardentemente di partecipare tanto la Igor Novara di Lollo Bernardi quanto la Reale Mutua Fenera Chieri di Nicola Negro. Due squadre che definire “outsider” è assolutamente riduttivo.

Moki rinnova: un altro anno a Conegliano. Santarelli contro Bernardi

Contento per il rinnovo annuale del contratto della moglie Moki De Gennaro, che si aggiunge a quelli di Gabi e Isabelle Haak, il coach di Conegliano Daniele Santarelli prova a esorcizzare la paura di un nuovo flop: “Le sconfitte di questo inizio di stagione? Ogni anno c’erano le stesse domande perché vincevamo sempre, ora almeno ho dato degli spunti diversi“, e giù risate. “Sarà una bella sfida, non ero mai stato a Torino e sarà bellissimo iniziare l’allenamento e trovarci qui. Quattro squadre forti che si sono meritate questa Final Four”. Fronte Novara, Bernardi ci crede: “Nella maschile ero abituato a vincerle le finali, nella femminile mi devo riabituare. I punti deboli di Conegliano? Ammesso e non concesso che ce li abbiano… non li direi qui”.

Scandicci a caccia della finale, ma Chieri gioca praticamente in casa

Più equilibrata appare l’altra sfida tra Scandicci e Chieri. Così Maja Ognjenovic, capitana delle toscane: “Era un obiettivo per noi arrivare qui. Stiamo giocando una grande pallavolo e l’abbiamo dimostrato al Mondiale, ma ora dovremo essere all’altezza di questa semifinale contro Chieri che è una squadra forte e attrezzata”. La replica di Ilaria Spirito, capitana delle piemontesi: “Sarà una sfida divertente e spero combattuta. I valori in campo di Scandicci li conosciamo, noi veniamo da una periodo difficile ma molto soddisfacente, abbiamo portato a casa risultati buoni pure se con qualche fatica. Vogliamo giocarci questa opportunità unica”.

Italvolley in Quirinale: l'ammissione di Mattarella, l'emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato FOTO FILIPPO RUBIN / LVF

