Volley femminile, divorzio Bernardi-Novara? Giallo con Conegliano e critiche alla squadra, Lollo nella bufera

Voci sempre più insistenti su tensioni e frizioni tra giocatrici, società e tecnico: "Mister Secolo" potrebbe sbarcare nella LOVB, la ricchissima lega statunitense.

Le strade di Lorenzo Bernardi e della Igor Novara potrebbero separarsi. A fine stagione o addirittura a breve. È quanto filtra in base a voci sempre più insistenti, sintetizzate in un articolo firmato da Attilio Mercalli e pubblicato alcuni giorni fa sul Corriere di Novara, arricchitesi nel frattempo di ulteriori argomenti e dettagli. L’ex stella della “Generazione di Fenomeni” che vinse tutto (tranne le Olimpiadi) sotto la guida di Julio Velasco è in discussione non solo per i risultati, buoni ma non brillanti, quanto per presunte tensioni con le giocatrici per la gestione dello spogliatoio e per qualche lettura post sconfitta, e con la società per il giallo in diretta nazionale rimediato nella semifinale di Coppa Italia contro Conegliano.

Volley, Novara quinta in A1: ci si apettava di più

Dopo due stagioni discrete, condite per giunta dai successi europei nel 2023-24 (Challenge Cup) e nel 2024-25 (Cev Cup), quest’anno da Novara ci si aspettava il definitivo salto di qualità in campionato. Invece la Igor sta andando bene ma non benissimo e s’è vista togliere – almeno per il momento – da Chieri il ruolo di “quarta incomoda” in classifica alle spalle del trio delle meraviglie formato dall’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli, dalla Savino Del Bene Scandicci di Kate Antropova e dal Vero Volley Milano di Paola Egonu. La Igor di Lollo Bernardi, infatti, a cinque turni dal termine della regular season è quinta a -4 proprio da Chieri.

Bernardi ko in Coppa Italia: quante polemiche

Il successo in Champions League su Lodz (3-1) non ha stemperato più di tanto polemiche e tensioni scatenatesi dopo il ko contro Conegliano nella semifinale di Coppa Italia dello scorso weekend. Un match a cui Novara è arrivata eliminando Milano nei quarti, ma che si è chiuso con un perentorio 3-0 a favore delle Pantere e con una plateale protesta del coach sull’ultimo punto per un’invasione non fischiata a Isabelle Haak. Polemiche vibranti che hanno portato Lollo a essere sanzionato con un cartellino giallo: nel volley a queste polemiche di natura arbitrale non sono abituati.

L’analisi di Bernardi dopo la sconfitta con Conegliano

Dopo la partita, ai microfoni della Rai, Bernardi ha dichiarato: “Purtroppo abbiamo regalato delle cose in determinati momenti ‘semplici’ e contro una squadra così lo paghi subito. Avevamo recuperato nel terzo set, poi sul 20-19 sbagli una battuta e ti fanno subito un break. La forza di Conegliano è quella, mentre questa è la ‘debolezza’ delle squadre che ci giocano contro“. E ancora: “Certi palloni Conegliano non li regala per esperienza e per tutta una serie di valide ragioni, noi invece li regaliamo e subiamo subito il contraccolpo. Se vuoi stare vicino nel punteggio hai un dispendio molto alto e poi alla fine lo paghi”.

Novara, confronto società-allenatore: gli scenari

Critiche condite da buon senso e da moderazione, che però – soprattutto nella parte sui punti “regalati” – hanno in qualche modo ferito la sensibilità di alcune giocatrici. La tensione sarebbe così alta a Novara che alcune stelle della squadra avrebbero fatto sapere alla società di valutare la permanenza solo con un avvicendamento in panchina. Si vocifera di un confronto tra il comitato tecnico del club e Bernardi proprio dopo la Final Four di coppa. Bernardi dovrebbe restare fino a fine stagione, ma al termine dell’anno potrebbe salutare Novara e accasarsi nella LOVB, la neonata – e ricchissima – lega USA. Se la situazione dovesse precipitare, pronta la soluzione interna: Dario Simoni, secondo di Lollo, promoso primo allenatore.

Bernardi, vittorie e addii: i precedenti a Perugia e Piacenza

Non è la prima volta curiosamente, che tra Bernardi e le sue squadre si creano tensioni dopo un certo periodo di tempo. Quanto sta accadendo a Novara, prima esperienza nel volley femminile per “Mister Secolo”, ha infatti due precedenti piuttosto significativi. Qualche anno fa Bernardi centrò un clamoroso Triplete nel maschile alla guida di Perugia, poi si separò in modo anche abbastanza burrascoso dal club umbro. Scenario che si è ripetuto al termine della successiva esperienza al timone di Piacenza, subito dopo aver centrato la qualficazione alle finali di Coppa Italia. Ora gli spifferi, sempre più ricorrenti, sul possibile divorzio da Novara.