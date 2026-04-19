Egonu fa saltare la festa Scudetto di Conegliano: vince Milano, si va a gara-4 e Paola ci crede sempre di più

Era tutto pronto per l'ennesimo titolo delle Pantere, ma il Vero Volley fa sua gara-3 e riapre la serie. Velasco si gode la grande prova delle "sue" giocatrici in azzurro.

Era tutto pronto per l’ennesima festa, compresi palloncini e magliette celebrative per il nono Scudetto di Conegliano, l’ottavo consecutivo. E invece al PalaVerde di Villorba hanno dovuto rinviare il party. Paola Egonu e il Vero Volley Milano hanno riaperto la serie, imponendosi in quattro set sul campo del Dream Team di Santarelli. Per assegnare il tricolore bisognerà attendere qualche altro giorno: mercoledì, se Conegliano dovesse vincere a Milano, o al massimo sabato, in cui è fissata l’eventuale gara-5. A gongolare – soprattutto – è Julio Velasco, spettatore interessato di queste finali, ma soprattutto ammiratore estasiato delle grandi performance delle “sue” Azzurre.

Volley, finale Scudetto: Milano passa in casa di Conegliano

L’aveva fatto intendere alla vigilia: non aveva alcuna intenzione di mollare. E Paola Egonu è stata di parola. Trentaquattro punti per l’opposta di Milano e dell’Italia, MVP per distacco della terza sfida della serie. A coadiuvarla una chirurgica Kurtagic (12), Lanier (10) e l’applicazione, soprattutto in difesa, di Danesi e compagne. Dall’altra parte 27 punti per Haak, “appena” 10 per Gabi: pochini per una fuoriclasse del suo calibro. Dopo l’ottima partenza di Milano (20-25) Conegliano ha avuto una reazione d’orgoglio (25-20), poi però l’esito del terzo combattutissimo parziale (28-30) ha incanalato il match dalla parte del sestetto di Lavarini, che ha chiuso i conti nel quarto con un perentorio 20-25.

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Egonu e Danesi sfidano Wolosz: mercoledì la quarta partita

“In gara-1 abbiamo sprecato una grandissima occasione qui, poi abbiamo fatto una partita non da noi in gara 2. Mi aspettavo una reazione del genere, speriamo di giocare come stasera anche nella prossima sfida”, l’augurio di Anna Danesi, che lunedì festeggia il 30mo compleanno. Ci crede sempre di più anche Paola Egonu: “Conegliano è costruita negli anni, noi siamo giovani, dobbiamo rimanere spensierate ma lucide. Faccio i complimenti alle mie compagne, ho totale fiducia in loro per le prossime sfide”. Fronte Conegliano, cariche di saggezza le parole di Asia Wolosz: “Eravamo troppo nervose in avvio, come se fossimo noi a stare sotto 0-2. Dobbiamo dare qualcosa di più, si va a gara-4 e proveremo a chiudere i conti a Milano”.

Volley femminile, calendario e risultati finale Conegliano-Milano

Questi calendario e risultati della serie finale Scudetto di volley femminile.

Gara 1: Conegliano-Milano 3-2

Gara 2: Milano-Conegliano 0-3

Gara 3: Conegliano-Milano 1-3

Gara 4, mercoledì 22 aprile ore 20.30: Milano-Conegliano

Ev. Gara 5, sabato 25 aprile ore 17.45: Conegliano-Milano

Conegliano-Milano, dove vedere in tv le finali Scudetto di volley

Tutte le partite della serie sono trasmesse in diretta su tre emittenti. La Rai, su Rai Sport o su altre reti, garantisce la diretta in chiaro con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. C’è poi l’opzione DAZN: gli abbonati alla piattaforma streaming, che trasmette peraltro anche tutte le partite del massimo campionato di calcio, hanno accesso anche ai match decisivi del volley. Infine, le dirette su VBTV: anche l’emittente di Volleyball World fornisce ai propri abbonati la possibilità di assistere alle sfide tra Conegliano e Milano.

Poi sarà tempo di Nazionale con la VNL