Egonu a valanga sul Monviso, in 3mila a Oristano per Orro: Conegliano, Novara, Milano e Scandicci a Courmayeur

Travolgente la prima uscita di Paoletta a Monza, ora il quadrangolare in Valle d'Aosta con le altre big del campionato. E intanto in Sardegna tutti pazzi per la palleggiatrice.

Si comincia a fare sul serio, la parola passa al campo. Chiusa l’estate delle Nazionali, in cui l’Italia di Velasco ha fatto il pieno aggiudicandosi prima la VNL e poi i Mondiali, si preannuncia un autunno caldissimo a livello di club. Ormai tutte, grandi e piccole, hanno ripreso a lavorare in palestra e le prime amichevoli hanno già dato indicazioni importanti e significative. Conegliano, ad esempio, non perde un colpo. Milano ha ricominciato a vincere. E Alessia Orro è sempre nel cuore dei tifosi della sua terra. Queste le topnews degli ultimi giorni, in attesa del primo vero test tra big della prossima A1: la Courmayeur Cup con Conegliano, Novara, Milano e Scandicci.

Cinque set vinti per Milano contro Monviso, Paoletta show

Partiamo proprio da Milano, per nulla ridimensionata dalle partenze illustri di Orro e Sylla. Egonu è rimasta, eccome, e ha fatto capire di essere (ancora) in forma mundial nella prima uscita dell’anno a Monza contro il Monviso, ex Pinerolo. Cinque set a zero per il sestetto allenato da Lavarini, con Paoletta assoluta protagonista della serata. Discreta l’intesa con la nuova palleggiatrice Bosio, ma buone le risposte offerte da tutta la Numia Vero Volley, schierata da Lavarini con Piva e Lanier schiacciatrici, Danesi e Kurtagic centrali e Fersino libero. A test in corso, poi, c’è stato spazio per l’altra azzurra Sartori.

C’è la Courmayeur Cup: in campo le big dell’A1 femminile

Proprio Milano sarà tra le protagoniste della Courmayeur Cup, ormai tradizionale appuntamento precampionato di scena nella celebre località sciistica valdostana. In campo le quattro big annunciate del torneo, che non sono cambiate rispetto alle ultime stagioni: Conegliano e Novara, in campo nella prima semifinale fissata per venerdì alle 17.30, mentre Milano e Scandicci se la vedranno nella seconda sfida delle 20.30. Non c’è in palio nulla di ufficiale, ma è facile prevedere duelli serrati tra le squadre di Santarelli e Bernardi nel primo confronto e tra le amiche-rivali Egonu e Antropova nel secondo.

Bagno di folla in Sardegna per Alessia Orro e il Fenerbahce

Amichevoli e tornei di preparazione anche per le big straniere. In tremila sono accorsi a Oristano per salutare e acclamare Alessia Orro, in campo col suo Fenerbahce nel Sardegna Volleyball Challenge. Tutti in tribuna soprattutto per lei, la campionessa di Narbolia, orgoglio dello sport oristanese, sardo e italiano. “Grazie a tutti per essere venuti e per farmi sentire sempre il vostro calore, per me è importante”, le parole di un’emozionatissima Alessia dopo il match vinto 3-0 dalla sua squadra sulle greche del Panionios. “Sono contenta di portare sempre voi con me, ovunque io vada”. Per lei, oltre a tanti applausi e a un’infinità di autografi da firmare, anche una targa ricordo dalla Regione Sardegna.