Paoletta mette 27 punti a referto e il sestetto di Blengini chiude in tre set una partita complicata. Attesa per Scandicci, Conegliano e Novara, male Kate con l'Eczacibasi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Comincia nel segno di Paola Egonu la stagione della Serie A1 di volley femminile. Per la stella di Milano e dell’Italvolley 27 punti nella prima di campionato contro Firenze, decisivi per il 3-0 del Vero Volley. Risultato forse troppo severo per le toscane, brave a restare aggrappate al punteggio in tutte e tre le frazioni e a lungo in vantaggio in avvio, prima del prepotente ritorno delle rivali. Buona la prima per Gianlorenzo Blengini, il tecnico che, dopo il successo alla Courmayeur Cup, sembra aver preso subito le misure con la sua nuova avventura milanese.

Egonu devastante, subito 27 punti e titolo di MVP

Sette i punti di Egonu nel primo set, in cui Milano recupera un piccolo break alle toscane chiudendo a proprio favore sul 25-20. Dieci invece lo score di Paoletta nel secondo, vinto sul punteggio di 25-22. Altri dieci, infine, nel terzo set, col Bisonte avanti anche di quattro lunghezze e poi raggiunta e superata sul 25-20. In totale fanno 27 punti per Egonu, MVP della serata. Tra le fiorentina 16 punti per un’ottima Cugno. “Egonu ha vinto un set da sola”, la disarmante analisi di Jennifer Boldini. “Non abbiamo espresso la nostra miglior pallavolo, sappiamo le cose su cui dobbiamo lavorare, ci prendiamo questi tre punti e pensiamo a migliorare”, il proposito di Francesca Bosio, palleggiatrice di Milano.

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A1 femminile, il programma della prima giornata

Domenica tocca alle altre sei sfide della prima giornata di A1. Si parte alle 16 con l’incontro tra Scandicci e Chieri e il coach delle toscane, Gaspari, non si fida delle piemontesi: “L’errore che non dobbiamo fare contro Chieri è innervosirci, perché loro sono una squadra che l’anno scorso ha portato a innervosirsi tante squadre“. Quattro match alle 17: Vallefoglia-San Giovanni, Bergamo-Macerata, UYBA-Novara (col ritorno di Barbolini sulla panchina della Igor) e Conegliano-Cuneo. “C’è un’energia positiva e non vedo l’ora di iniziare”, assicura Santarelli, ‘mago’ delle Pantere (e della Turchia). Alle 18 l’ultima partita: Brescia-Talmassons.

Turchia, Antropova non brilla: fuori dopo due set

Non ha brillato, intanto, Kate Antropova al debutto nella Sultanlar Ligi turca con la maglia dell’Eczacibasi. Per l’ex stella di Scandicci appena 4 punti nel match vinto a fatica al tie-break sul Belediyespor, che peraltro aveva vinto i primi due set. Antropova, che ha giocato nel suo ruolo naturale di opposta dopo la parentesi da schiacciatrice in Nazionale, è stata sostituita da coach Bregoli proprio nel corso della seconda frazione insieme alla palleggiatrice titolare Sahin, per fare ritorno in campo solo per qualche scambio nel quarto set. Sono state le compagne, insomma, a raddrizzare una situazione che stava volgendo al peggio.