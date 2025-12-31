Egonu, niente Final Four di Coppa Italia: Milano flop a Novara, Antropova e De Gennaro avanti col brivido

Volley femminile, sorprese ed emozioni nei quarti di finale in gara secca: in semifinale a Torino due sfide da urlo, Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri.

Spettacolo, emozioni e sorprese. La Coppa Italia di volley femminile non ha tradito le aspettative, i quarti di finale in gara secca si sono tutti risolti coi successi delle formazioni di casa – che poi erano anche quelle che avevano chiuso avanti in classifica il girone d’andata della regular season – e hanno delineato la griglia delle partecipanti alle Final Four in programma a Torino il 24-25 gennaio: sarà il primo trofeo del 2026 del volley. Una coppa che Paola Egonu e la sua squadra non potranno provare a conquistare: Milano, infatti, è uscita dalla manifestazione dopo aver perso in quattro set a Novara. Le semifinali saranno Conegliano-Novara e Scandicci-Chieri.

Volley, Tolok batte Egonu: Novara elimina Milano

Tre a uno il finale a Novara, nonostante la buona partenza del Numia Vero Volley (21-25). Decisivo, probabilmente, l’esito del secondo set: 26-24. La squadra di Bernardi ha poi furoreggiato, mentre Milano è ripiombata in errori e pasticci, cedendo 25-19 e 25-18. MVP Ishikawa (14 punti), miglior realizzatrice tra le padrone di casa Tolok con 25. Egonu ha fatto meglio (27 punti) ma a un certo punto ha predicato nel deserto. “C’è tanto orgoglio da parte nostra, per aver disputato un’ottima partita contro un avversario che sta vivendo un momento di forma assolutamente positivo e per aver centrato la qualificazione alla Final Four”, la gioia di Giulia De Nardi, punto di forza di Novara.

Coppa Italia: Conegliano in rimonta su Bergamo

Vittoria in rimonta anche per Conegliano su Bergamo. Le Pantere, sconfitte proprio a Milano sabato scorso, hanno ritrovato Fahr e la brillantezza dei giorni migliori, ribaltando il passivo iniziale: 26-28, 25-21, 25-14 e 25-23 i parziali. Solita monumentale Haak con 28 punti, bene anche Gabi con 15 e Fahr con 11. Mosser la migliore di Bergamo: 16 punti per lei. “Sono contentissima, è il risultato di cui avevamo bisogno in questo momento per il nostro morale“, l’ammissione di Fahr. “Dopo il primo set abbiamo fatto un buon lavoro, se lo meritavano tutti i nostri tifosi che sono venuti al Palaverde a vederci”.

Antropova salva Scandicci, a Chieri la battaglia con Busto Arsizio

Da batticuore l’esito del match tra Scandicci e Vallefoglia: 3-2 per le campionesse del mondo, con parziali (25-19, 25-22, 20-25, 22-25, 18-16) che confermano l’equilibrio. Antropova devastante con 29 punti, Omoruyi ne ha firmati 20 per le marchigiane. “A Vallefoglia vanno fatti grandi complimenti, perché ha giocato una partita alla grande. Noi abbiamo fatto due set e tre quarti in maniera impeccabile, poi un po’ per mancanze nostre tecniche, un po’ perché siamo calati fisicamente, loro non ci hanno più permesso di esprimere il nostro gioco”, l’analisi del coach toscano Gaspari. Avanti pure Chieri dopo un’altra battaglia: 3-2 contro Busto Arsizio. Kunzler e Nemeth, 50 punti in due, le grandi trascinatrici del sestetto piemontese.