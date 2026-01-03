Volley femminile, Egonu non ingrana e lascia spazio ad Akimova: Milano vince a Macerata e sale al terzo posto

Vittoria netta di Milano a Macerata, ma la notizia è che Paola Egonu a metà del secondo set esce, sostituita da Vita Akimova: la Numia però si rialza e si prende il terzo posto per una notte

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La notizia non è tanto il ritorno alla vittoria di Milano, reduce dall’eliminazione nei quarti di Coppa Italia. La notizia è che una volta tanto anche Paola Egonu s’è mostrata “umana”, suggerendo a Stefano Lavarini di sostituirla a metà del secondo set nella trasferta di Macerata, che pure ha portato in dote quei tre punti necessari per continuare la corsa ai piani alti della classifica (Novara e Chieri per ora sono tornate a inseguire, ma domani potranno avere diritto di replica) e che in qualche modo ha anche permesso al tecnico della Numia di far rifiatare qualche elemento in vista della supersfida di mercoledì sera con l’Eczacibasi.

Paola fatica, entra Akimova e Milano svolta: Lavarini sorride

Egonu sostituita è una rarità, ma qui bisogna subito fare un distinguo: al netto delle difficoltà incontrate nel secondo parziale (appena due punti realizzati su 11 attacchi tentati, con un’efficienza offensiva del 18% appena), la scelta di Lavarini potrebbe essere anche riferita a una sorta di turnover, con l’intenzione di lasciare a riposo il capitano in vista della supersfida di Champions, evitando anche di sovraccaricare troppo Paola che di fiato sin qui in stagione ne ha tirato ben poco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad ogni modo Vita Akimova, entrata in posto 2 per rilevare Egonu, il suo l’ha fatto debitamente: 12 punti per l’ex giocatrice di Novara, che ha dimostrato una volta di più di essere ormai pienamente recuperata dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori per diversi mesi. E a questo punto Lavarini può anche bearsi del fatto di avere due soluzioni di spessore enorme nel ruolo di opposto: con Lanier e Piva che a loro volta si sono mostrate piuttosto affidabili (12 punti a testa per le due giocatrici di banda), Milano può andare al match più intrigante della sua stagione continentale con un pieno di fiducia.

Macerata ko. ma a testa alta. Ma Milano sta risalendo

Il 3-0 finale è rotondo anche nella forma (25-22, 25-19, 25-18) e consegna alla Numia la quinta vittoria nelle ultime 6 partite di Serie A1 Tigotà: la flessione in avvio di secondo set (dove al momento del cambio Egonu-Akimova c’era Macerata avanti 15-13) è stata prontamente rispedita al mittente, così come una reazione c’è stata rispetto alla brutta battuta d’arresto subita in Coppa Italia, il secondo dei 4 obiettivi stagionali di Milano che dopo aver vinto la Supercoppa (interrompendo una striscia di 18 trofei nazionali conquistati da Conegliano) può puntare ora unicamente alla Champions League e allo scudetto per provare a fare ulteriore spazio nella bacheca di casa.

Per Macerata, al 12esimo stop stagionale, non certo una bocciatura: 15 punti per Kokkonen e 13 per Mazzon, con Bergamo che rimane avanti di un punto nella rincorsa all’ottavo posto, l’ultimo che da accesso ai play-off scudetto. Prossimo impegno in campionato per la Numia domenica 11 gennaio alle 17 contro Perugia.

Domenica show: Conegliano-Novara, Chieri a Bergamo

La sfida clou della domenica vede di fronte Conegliano e Novara. “Un avversario fortissimo con grandi attaccanti e tante alternative, aver recuperato tutti i pezzi rende loro una squadra ancora più temibile”, mette in guardia Santarelli, coach delle Pantere, che sente molto il confronto col collega Bernardi. Per Antropova, invece, il fanalino di coda San Giovanni: “Ci troveremo di fronte a una squadra che è cambiata, avendo acquistato due nuove giocatrici, con Zhuang che sta dimostrando di essere una giocatrice di altissimo livello“, il monito di Gaspari, tecnico di Scandicci. Per Chieri, terza forza virtuale del torneo, insidiosa trasferta a Bergamo, rivitalizzato da coach Cervellin che ha preso il posto di Parisi.

Serie A1, programma 18ma giornata

Macerata-Milano 0-3

Perugia-Cuneo (3/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Vallefoglia-UYBA (4/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

Monviso-Il Bisonte Fi (4/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Bergamo-Chieri (4/1 ore 17 – VBTV)

Scandicci-San Giovanni (4/1 ore 17 – VBTV)

Conegliano-Novara (4/1 ore 18 – Rai e VBTV)

Volley femminile, la classifica

Conegliano 46 punti

Scandicci 43

Milano* 40

Novara* 39

Chieri 38

Vallefoglia 29

UYBA, Bergamo 20

Macerata* 19

Cuneo 17

Il Bisonte Fi, Monviso* 15

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (10-11/1)

Novara-Monviso 3-1 (già giocata il 10/12)

San Giovanni-Macerata (10/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Chieri-Conegliano (11/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Scandiccci (11/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Milano-Perugia (11/1 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Cuneo (11/1 ore 17 -VBTV)

Bergamo-Vallefoglia (11/1 ore 17 – VBTV)

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.