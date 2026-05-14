Ufficiale, Egonu rinnova con Milano ma scoppia la bufera: Paola bersagliata, boom di critiche

L'annuncio della permanenza sulla pagina ufficiale del Vero Volley innesca l'ennesima, assurda shitstorm sulla capitana: quanto veleno e quanto livore nei suoi confronti.

Non erano previsti sconvolgimenti, non ce ne saranno: Paola Egonu giocherà per il Vero Volley Milano anche nella stagione 2026-27. L’ufficialità del rinnovo con la squadra meneghina, di cui è capitana e dove gioca dal 2023, è arrivata nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio attraverso un doppio annuncio: sul sito ufficiale e sulle pagine social del club. Incredibile ma vero, il video con cui Paoletta ha celebrato la firma del prolungamento di contratto ha innescato una vera e propria bufera – l’ennesima – con la stella di Milano e della Nazionale azzurra bersagliata da critiche assurde, in massima parte pretestuose.

Paola Egonu alla Numia Vero Volley fino a giugno 2027

“Potenza, leadership e talento: Paola Egonu confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027″. Così il Vero Volley ha dato notizia del raggiungimento dell’accordo con la sua capitana, che a inizio annata ha trascinato Milano al primo trofeo della sua storia: la Supercoppa italiana vinta a scapito di Conegliano. In stagione Egonu “ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo”. Paoletta, ovviamente, sarà protagonista in estate con la maglia dell’Italia di Velasco, tra VNL ed Europei.

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Volley, il video di Egonu dopo il rinnovo con Milano

“Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano“, dice Egonu nel video pubblicato a corredo sui canali social del club, registrato nel corso di un allenamento. “La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L’anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l’ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme”. Parole chiare, forse anche di circostanza, ma estremamente serene. Apriti cielo: in calce al video centinaia e centinaia commenti, molti dei quali di biasimo.

Shitstorm su Paoletta: critiche per la squadra e non solo

“Purtroppo sei finita nella squadra sbagliata…..pur essendo la migliore in assoluto il volley è uno sport di squadra e finché avrai intorno a te giocatrici appena sufficienti e un allenatore decisamente sotto la media dovrai accontentarti dei premi individuali”, la incalza un fan. “Peccato, troppi anni importanti buttati al vento nel club sbagliato“, un altro commento negativo. “Sempre più brutta”, è invece un insulto gratuito. E ancora: “Tanti soldi per lei e pochi per potenziare la squadra”. Tralasciando i “soliti”, stucchevoli commenti razzisti e persino quelli sul fisico. Un tempo il volley era uno sport differente. Oggi lo è sempre di meno, almeno sui social.