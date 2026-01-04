Volley femminile, Egonu sale al terzo posto anche senza giocare: Conegliano batte Novara, Antropova trascina Scandicci

Il big match domenicale se lo prende Conegliano, che rimonta un set di svantaggio e batte 3-1 Novara. Scandicci rullo compressore, Chieri passa al tiebreak a Bergamo e viene raggiunta da Milano al terzo posto

Conegliano impone la sua legge contro Novara, e così facendo fa felice la Milano di Paola Egonu. Che pur senza giocare si ritrova a far festa in una domenica dove escono solo risultati favorevoli: la sconfitta dell’Igor Gorgonzola in casa delle campionesse d’Italia le spedisce dritte dietro la Numia, che aggancia a quota 40 anche Chieri, che batte Bergamo ma soltanto al tiebreak, di fatto vedendosi annullato il punticino di vantaggio che aveva sulle milanesi. Scandicci invece viaggia sempre col pilota automatico, così come Vallefoglia, ormai per meriti acquisiti sul campo sesta forza del torneo.

Novara, Tolok non basta: Conegliano arriva in ritardo e rimonta

Conegliano ha dovuto rimontare un set a Novara, ma alla fine i conti l‘ha fatti tornare e ha mandato un monito alle ragazze di Bernardi, che ritroverà sul proprio cammino nella semifinale di Coppa Italia. L’Igor Gorgonzola non esce affatto ridimensionata dal confronto: dopo aver vinto 25-23 il primo set le piemontesi hanno deragliato nel secondo (perso 25-13) e nel terzo hanno perso contatto nel finale (25-18), ma nel quarto hanno avuto le palle set per andare al tiebreak prima di cedere per 29-27 sotto i colpi di una Gabi in formato MVP (10 punti nel quarto set, 25 quelli totali), anche se poi il premio di MVP di serata se l’è preso Wolosz.

Conegliano ha trovato 24 punti anche dalle mani di Haak, ma soprattutto 11 da una ritrovata Sarah Fahr, ormai ristabilita dopo la trombosi che l’aveva frenata nel mese di dicembre (4 muri, uno in più di Chirichella, che ha chiuso pure lei in doppia cifra a quota 10 punti).

Tolok ha fatto vedere i sorci verdi alla difesa delle Pantere: 31 punti per l’opposto di Novara, che a Torino nella final four di Coppa vuol prendersi la rivincita. Prima della gara premiata Moki De Gennaro con un bell’omaggio floreale per il premio di atleta dell’anno FIVB.

Ha spinto col pilota automatico Scandicci nel quasi testacoda contro San Giovanni. Al PalaBigMat tutto facile per le campionesse del mondo: 25-17, 25-18, 25-23 per Antropova e compagne, con Kate che ha spinto il minimo indispensabile (16 punti) lasciando che anche Skinner e Nwakalor facessero il loro (13 punti a testa, per Linda anche 5 muri). La cinese Zhuang con 12 punti ha provato a tenere le romagnole a contatto, ribadendo che molte delle chance salvezza passano dalle sue mani.

In chiave play-off, occhio a Vallefoglia, sempre più mina vagante del torneo: è la sesta forza assoluta del campionato, destinata a chiudere in quella posizione al termine delle 26 giornate (ne mancano 8), e col 3-0 sulla UYBA ha infilato la quinta vittoria consecutiva, sebbene sia stata battaglia furiosa in tutti e tre i set (29-27, 26-24, 25-23). Busto perde col massimo punteggio ma col minimo scarto (appena 6 punti) nonostante i 14 di Obossa, mentre la Megabox si gode le solite Bici e Ungureanu, che sparigliano a quota 15 (e 13 ne mette a referto Omoruyi). Insomma, le marchigiane non sono più una sorpresa: prendere appunti e ripassare più avanti.

Chieri col fiatone a Bergamo, Firenze inguaia Monviso

Il match più emozionante di giornata ha visto la Reale Mutua Fenera Chieri imporsi al tiebreak per 15-10 in casa di Bergamo, che pure fa un passettino avanti pesante in ottica salvezza (e magari play-off). Con 19 punti a testa Kipp e Kunzler danno vita a un confronto serratissimo, che le piemontesi hanno girato a proprio favore sul filo di lana.

Vittoria esterna anche per Firenze, che passa in casa di Pinerolo e la mette una volta di più nei guai: Knollema firma 29 punti e trascina Il Bisonte a un successo che nelle ultime 9 gare era arrivato soltanto contro Macerata (e per giunta al tiebreak).

Perugia cambia: via Giovi, arriva il giramondo Micoli

Monviso deve guardarsi sempre le spalle da Perugia, che dopo l’ennesima sconfitta (pesante lo 0-3 interno con Cuneo) ha esonerato Simone Giovi: decisione consensuale quella presa dal tecnico e dalla dirigenza perugina, che ha affidato a Stefano Micoli il difficile compito di raddrizzare una stagione che rischia di rivelarsi sportivamente drammatica (9 ko. di fila, -3 dalla salvezza).

Micoli ha grande esperienza internazionale: lo scorso anno era nello staff del Fenerbahce di Abbondanza, quest’anno avrebbe dovuto guidare il Postdam in Germania, ma a seguito della mancata iscrizione del club al torneo nazionale è tornato in Italia.

Serie A1, risultati 18ma giornata

Macerata-Milano 0-3

Perugia-Cuneo 0-3

Vallefoglia-UYBA 3-0

Monviso-Il Bisonte Fi 1-3

Bergamo-Chieri 2-3

Scandicci-San Giovanni 3-0

Conegliano-Novara 3-1

Volley femminile, la classifica

Conegliano 49 punti

Scandicci 46

Chieri, Milano 40

Novara* 39

Vallefoglia 32

Bergamo 21

UYBA, Cuneo 20

Macerata 19

Il Bisonte Fi 38

Monviso* 15

Perugia 12

San Giovanni 10

*1 partita in più

A1 femminile, prossimo turno (10-11/1)

Novara-Monviso 3-1 (già giocata il 10/12)

San Giovanni-Macerata (10/1 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Chieri-Conegliano (11/1 ore 16 – DAZN e VBTV)

UYBA-Scandiccci (11/1 ore 17 – DAZN e VBTV)

Milano-Perugia (11/1 ore 17 – VBTV)

Il Bisonte Fi-Cuneo (11/1 ore 17 -VBTV)

Bergamo-Vallefoglia (11/1 ore 17 – VBTV)

