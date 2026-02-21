Volley femminile, fatta la griglia play-off: Novara è quarta, la UYBA supera Firenze. Monviso è la seconda retrocessa

Serata di verdetti in Serie A1 Tigotà: all’ultima curva a far festa sono Novara e Busto Arsizio, con le piemontesi che vincono a Firenze facendo un favore alla UYBA, che conquistando la vittoria al tiebreak in casa di San Giovanni strappa l’ultimo biglietto per i play-off a discapito proprio de Il Bisonte, trovandosi come “premio” accoppiata a Conegliano nel quarto di finale. Ma Novara deve a sua volta dire grazie a Perugia, che battendo 3-2 in rimonta Chieri la fa scivolare in quinta posizione, assegnando alle ragazze di Bernardi il fattore campo nel quarto di finale tutto made in Piemonte. In coda, serata amara per Monviso, che cade per 3-1 in casa dell’Imoco e retrocede in A2 facendo compagnia a Perugia (già certa della retrocessione da una settimana) in virtù del successo esterno di Macerata in casa di Bergamo.
- Novara si prende il fattore campo: harakiri Chieri a Perugia
- Macerata mette la freccia: Monviso, amara retrocessione
- Scandicci fa turnover, Egonu ha vita facile ma resta terza
- Serie A1, risultati 26ma giornata
- Volley femminile, la classifica finale di regular season
- Serie A1, la griglia play-off: si parte il 1° marzo
Novara si prende il fattore campo: harakiri Chieri a Perugia
Il blackout di Chieri a Perugia è probabilmente la cosa più inspiegabile dell’ultima serata di regular season. La Reale Mutua Fenera era avanti 2-0 contro una squadra col morale a terra, senza più nulla da chiedere (e forse da dire) alla sua annata. E invece a sorpresa la Bartoccini ha ribaltato il punteggio salutando l’A1 con una vittoria al tiebreak che è costata cara a Chieri, che in virtù del successo esterno per 3-1 di Novara a Firenze (16 punti per una Tolok a corrente alternata, con Bernardi che l’ha centellinata al pari di Ishikawa e Alsmeier in vista della Champions) è scivolata alle spalle dell’Igor Gorgonzola, che nella sfida play-off godrà del fattore campo a favore.
Firenze è l’altra delusa di serata: il ko. interno l’è costato l’ottavo posto, conquistato dalla UYBA che ha vinto per 3-2 a Cervia, ospite della Omag-MT, con Obossa (31 punti) che ha risposto ai 29 di Zhuang in un duello che ha entusiasmato il pubblico romagnolo, che nel finale ha applaudito anche il ritorno in campo di Serena Ortolani, frenata quest’anno da un problema alla spalla (ha realizzato anche un punto). Insomma, festa per tutti e arrivederci al prossimo anno, con Busto che proverà a mettere almeno in difficoltà Conegliano.
Macerata mette la freccia: Monviso, amara retrocessione
L’altro verdetto atteso riguardava la seconda squadra retrocessa in A2, visto che Perugia era già condannata da una settimana. Alla fine a farle compagnia è Monviso, che ha perso 3-1 proprio in casa della prima della classe che a parte De Gennaro ha lasciato fuori soltanto Chirichella e Sillah, con Zhu (25 punti), Haak (22) e Gabi (16) che non hanno avuto pietà della WashGreen e del suo disperato bisogno di punti (9 punti anche per Fahr).
A salvarsi è stata Macerata, vittoriosa per 3-2 a Bergamo in una partita dai due volti, dominata dalle orobiche nei primi due set e poi finita in mano alle marchigiane, che avevano certamente molte più cose da chiedere alla contesa. Kokkonen e Decortes hanno chiuso con 24 punti a testa e hanno regalato alla Balducci una salvezza sofferta, ma comunque meritata.
Scandicci fa turnover, Egonu ha vita facile ma resta terza
Quello che doveva essere il clou dell’ultimo turno s’è rivelato essere invece un match decisamente in tono minore. Perché Scandicci a Milano ha deciso di fare un po’ di turnover (anzi, un po’ tanto turnover), costretta a preservare le energie in vista della partita di ritorno di mercoledì nel play-off di Champions League contro Novara, dove deve vincere con due set di scarto per poi andarsi a giocare tutto al golden set dopo il ko. per 3-1 della gara d’andata.
L’ex Gaspari allora ha deciso di risparmiare munizioni: fuori Antropova, Ognjenovic, Skinner, Nwakalor e Weitzel, con Milano che non se l’è fatto ripetere due volte, riuscendo senza troppi problemi a chiudere la contesa sul 3-0 grazie anche ai 27 punti di Paola Egonu, ai 15 di Rebecca Piva e ai 10 di Elena Pietrini. La Numia aggancia la Savino Del Bene a quota 62 punti, ma in un ipotetico scontro di semifinale si ritroverebbe a giocare la bella in trasferta.
Serie A1, risultati 26ma giornata
- San Giovanni-UYBA 3-2
- Conegliano-Monviso 3-1
- Perugia-Chieri 3-2
- Il Bisonte Fi-Novara 1-3
- Milano-Scandicci 3-0
- Cuneo-Vallefoglia 3-2
- Bergamo-Macerata 2-3
Volley femminile, la classifica finale di regular season
- Conegliano 72 punti
- Scandicci 62
- Milano 62
- Novara 55
- Chieri 55
- Vallefoglia 40
- Bergamo 34
- UYBA 28
- Il Bisonte Fi 28
- Cuneo 24
- Macerata 23
- San Giovanni 23
- Monviso 21
- Perugia 17
Serie A1, la griglia play-off: si parte il 1° marzo
Questa la griglia play-off, con sfide in programma domenica 1° marzo (gara 1) e mercoledì 4 marzo (gara), con eventuale bella il 7-8 marzo.
- Conegliano (1) – UYBA (8)
- Novara (4) – Chieri (5)
- Scandicci (2) – Bergamo (7)
- Milano (3) – Vallefoglia (6)
Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.