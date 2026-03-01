Volley femminile, gara-1 playoff: Egonu spinge Milano, ok Conegliano e Novara, Antropova salva Scandicci

Fattore campo rispettato nella prima partita dei quarti: successo netto per Danesi e compagne su Vallefoglia, De Gennaro e Bernardi lasciano un set, Bergamo spaventa le toscane.

Playoff Scudetto al via senza sorprese: fattore campo rispettato in tutti e quattro i primi confronti dei quarti di finale, anche se con le dovute differenze. Nessun problema, ad esempio, per Milano contro Vallefoglia. Convincenti anche i successi colti da Conegliano su Busto Arsizio e da Novara su Chieri, soffertissimo quello strappato da un’affaticata Scandicci ai danni di Bergamo, piegata solo ai vantaggi del quinto set. Tra mercoledì e giovedì si torna in campo per gara-2: un successo delle squadre in trasferta chiuderebbe in anticipo la serie, altrimenti si andrebbe alla “bella” in programma nel prossimo weekend.

Volley, Egonu e Lanier piegano Vallefoglia

Comodo 3-0 per Milano su Vallefoglia (25-20, 25-15 e 25-19) i parziali in una sfida segnata dai 20 punti a testa delle scatenate Egonu e Lanier, brave a vincere il duello con gli spauracchi Bici (13) e Omoruyi (7). Appena tre punticini per l’azzurra Giovannini. “Sono molto contenta di questa vittoria che ci dà fiducia e ci permette di iniziare la serie con il piede giusto“, spiega la milanese Fersino, miglior libero della regular season. “Sappiamo che i playoff sono un campionato a sé e con il successo di oggi siamo solo a metà dell’opera: da domani torneremo in palestra per preparare gara 2”.

Haak incontenibile: vittoria di Conegliano

Busto Arsizio si conferma avversario ostico per Conegliano, che in regular season aveva sempre vinto al tie-break, sia all’andata sia al ritorno. Stavolta le Pantere la spuntano in quattro set, rialzandosi al meglio dopo aver perso il secondo: 25-16, 22-25, 25-18 e 25-18 i parziali. MVP indiscussa della serata la svedese Haak, autrice di 35 punti. “Sono contentissima per la vittoria, anche se non abbiamo fatto una prestazione al nostro 100%. Siamo partite molto bene nel primo set, ci siamo un po’ perse nel secondo, ma siamo state brave a recuperare per portare a casa la vittoria alla fine”, le sue parole. Per l’UYBA 24 punti per un’ottima Battista.

Scandicci all’ultimo respiro, vince Novara

Soffertissimo il successo di Scandicci su Bergamo, 3-2 ai vantaggi del quinto set: 25-20, 22-25, 25-18, 23-25 e 17-15 i parziali. Top scorer Antropova con 25 punti, uno in più della compagna Franklin. Per Bergamo 22 punti di Kipp. “Brutta partita da parte nostra, indipendentemente dal fatto che le assenze siano aumentate stamani”, ammette il coach toscano Gaspari, riferendosi al forfait di Ognjenovic. Più comoda la vittoria di Novara su Chieri: 3-1 (25-17, 25-17, 22-25 e 25-17). Il sestetto di Bernardi trascinato dai 29 punti di una Tolok a tratti incontenibile, per Chieri 17 punti di Nemeth e 11 di Nervini.

Playoff A1, calendario e risultati quarti

Gara 1

Scandicci-Bergamo 3-2

Conegliano-UYBA 3-1

Milano-Vallefoglia 3-0

Novara-Chieri 3-1

Gara 2

Chieri-Novara (4/3 ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA-Conegliano (4/3 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Milano (4/3 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Bergamo-Scandicci (5/3 ore 20 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 3 il 7-8/3

