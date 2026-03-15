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Egonu batte Antropova in gara 1 delle semifinali Scudetto, Conegliano rischia grosso con Novara: 3-2

Netta vittoria di Milano in casa di Scandicci: Kate top scorer, ma decidono Paoletta e Lanier. Brividi al PalaVerde: Haak croce e delizia per il sestetto di Santarelli.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Prima partita delle semifinali Scudetto e subito sorprese. Trovate o sfiorate. Milano vince nettamente sul campo di Scandicci e conquista subito il vantaggio nella serie contro le toscane, Conegliano va a un passo dal baratro ma poi riesce a ribaltare Novara e a spuntarla sul 3-2. Insomma, non c’è nulla di scontato in un campionato che da sei anni propone sempre le stesse squadre e da quattro sempre le stesse sfide in semifinale. Egonu per il momento è in vantaggio su Antropova, Santarelli riesce a battere – sia pur col fiatone – il collega Bernardi. Dopo la Champions, si torna in campo nel prossimo weekend per gara 2.

Antropova top scorer, ma vince Egonu

Milano passa in tre set in casa di Scandicci e fa saltare subito il fattore campo nella serie. Antropova la miglior marcatrice della serata con 22 punti, ma la differenza la fanno Lanier (18) ed Egonu (17). Dopo il primo set risoltosi ai vantaggi (26-28), il Vero Volley rimonta nella seconda frazione (20-25), quindi domina la terza (16-25). “Hanno meritato la vittoria, dimostrando più capacità di rimanere in partita, soprattutto nel primo e nel secondo set. Il terzo, invece, non l’abbiamo proprio giocato”, dice il coach toscano Gaspari. “Abbiamo espresso un gioco di altissimo livello. Siamo state brave perché siamo riuscite a metterle in difficoltà facendo sì che faticassero a esprimere il loro miglior gioco”, l’analisi della milanese Piva.

Conegliano va sotto 0-2, poi ribalta Novara

Fattore campo rispettato, invece, al PalaVerde. Quanta paura, però, per Conegliano, che va sotto 0-2 contro Novara prima di rimontare. Due errori di Haak decidono le prime due frazioni (doppio 23-25), poi la svedese si riscatta e con 25 punti guida il ribaltone (25-15 26-24 15-12). Decisiva pure Zhu Ting con 21, a Novara non bastano i 34 palloni messi terra da una monumentale Tolok. “Sono felice per la vittoria di squadra, abbiamo cominciato a spingere, lavorando duramente con energia per ribaltare il risultato”, ammette Zhu Ting. “C’è rammarico per la sconfitta, perché la sensazione con cui usciamo dal campo è che ci siamo lasciate scivolare tra le mani quelle occasioni che abbiamo avuto per chiuderla“, spiega Sara Bonifacio.

Playoff: calendario semifinali Scudetto

Gara 1

  • Scandicci-Milano 0-3
  • Conegliano-Novara 3-2

Gara 2

  • Novara-Conegliano (21/3 ore 21.15 – Rai, DAZN e VBTV)
  • Milano-Scandicci (22/3 ore 15 – Rai e VBTV)

Gara 3

  • Conegliano-Novara (24/3 ore 20.30 – Rai, DAZN e VBTV)
  • Scandicci-Milano (25/3 ore 20.30 – Rai, DAZN e VBTV)

Ev. Gara 4

  • Novara-Conegliano (28/3 ore 21.15)
  • Milano-Scandicci (29/3 ore 20.30)

Ev. Gara 5 (31/3-1/4)

  • Conegliano-Novara
  • Scandicci-Milano

Volley, A1: i risultati dei quarti di finale

Gara 1

  • Scandicci-Bergamo 3-2
  • Conegliano-UYBA 3-1
  • Milano-Vallefoglia 3-0
  • Novara-Chieri 3-1

Gara 2

  • Chieri-Novara 2-3
  • UYBA-Conegliano 0-3
  • Vallefoglia-Milano 0-3
  • Bergamo-Scandicci 0-3

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.

Egonu batte Antropova in gara 1 delle semifinali Scudetto, Conegliano rischia grosso con Novara: 3-2 Italvolley in Quirinale: l’ammissione di Mattarella, l’emozione di Egonu e i doni al Capo dello Stato FOTO FILIPPO RUBIN / LVF

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