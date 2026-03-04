Volley femminile, gara-2 playoff: super Egonu spinge Milano in semifinale. Avanti anche Conegliano e Novara

Pronostico rispettato nelle tre gare 2 di giornata: Conegliano (17 punti Haak) e Milano (24 per Egonu) passano in casa di Busto e Vallefoglia e chiudono la serie, così come Novara che passa 3-2 a Chieri

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Conegliano e Milano vanno di fretta: vincono 3-0 a Busto Arsizio e a Pesaro (contro Vallefoglia) e staccano il pass per le semifinali play-off, evitando di dover tornare in campo nel palazzetto di casa per gara 3. Un proposito condiviso anche da Novara, che contro Chieri se la vede brutta, ma che un modo per piegare la resistenza delle ragazze di Bregoli lo trova: Bernardi vince in rimonta al tiebreak, e nella semifinale proverà a rendere almeno la vita dura a Conegliano. Milano attende invece di sapere se domani sera a Bergamo la Savino Del Bene Scandicci completerà a sua volta l’opera dopo aver vinto (soffrendo) per 3-2 gara 1 a Firenze.

Novara col fiatone, ma ci pensa Tolok a far fuori Chieri

Giusto partire dalla coda di serata, cioè dal successo dell’Igor Gorgonzola che a Chieri ha saputo riprendere per mano una faccenda che s’era fatta piuttosto complicata, con la Reale Mutua Fenera capace di vincere secondo e terzo set e andare vicina a spedire la serie a gara 3.

Se non è successo è perché Novara ha tra le sue fila una giocatrice dal talento debordante come Tatiana Tolok, capace di trascinare le compagne nei momenti più delicati e chiudendo la serata con 33 punti mandati a referto (45% di efficienza offensiva), siglandone 7 nel tiebreak dove le Zanzare sono partite a razzo (6-1) prima di rischiare seriamente di vedere vanificato tutto il lavoro, con Chieri che sulle ali di una Stella Nervini a tratti commovente ha saputo rimontare fino a mettere il naso davanti sul 13-12. A quel punto la differenza, sottilissima, l’hanno fatta un paio di scambi che hanno consegnato a Novara la prima delle tre palle match avute a disposizione, con la quarta che s’è rivelata quella buona per andare a sigillare la serie.

Chieri si congeda dalla corsa scudetto cedendo 20-25, 25-22, 25-21, 18-25, 16-18, recriminando soprattutto sul ko. di Perugia dell’ultimo turno di regular season che l’ha fatta scivolare al quinto posto, con l’Igor che ha sfruttato bene il fattore campo in gara 1 e ha saputo chiudere i conti in un derby comunque bello ed emozionante come non mai. Decisiva anche Sara Bonifacio (13 punti, 4 a muro), in difficoltà Lina Alsmeier (solo 3 punti), ma Bernardi si gode una vittoria pesante che scaccia via le ombre dell’eliminazione in Champions per mano di Scandicci.

Haak non fa rimpiangere Gabi: Conegliano senza problemi

Conegliano e Milano avevano un compito (sulla carta) un po’ più agevole, anche se non potevano certo dormire sonni troppo tranquilli. L’Imoco a Busto Arsizio è andata senza Gabi (che dovrebbe tornare per la serie contro Novara) ma s’è fatta bastare i 17 punti di Isabelle Haak, i 13 di Zhu Ting e gli 11 di Cristina Chirichella, devastante soprattutto a muro con 5 punti portati dalla propria parte.

L’UYBA ha provato a resistere come ha potuto, senza avere le possibilità di replicare concretamente alla superiorità delle venete: 10 punti per Gennari, solo 8 per una Obossa un po’ fallosa e ben contenuta dalla difesa delle campionesse d’Italia in carica, che hanno avuto vita fin troppo facile (16-25, 17-25, 15-25) e che sono pronte a sfidare Novara in un confronto che già un anno fa fu semifinale (e fece notizia la vittoria netta dell’Igor Gorgonzola in gara 2, che pure servì “solo” ad allungare la serie a gara 4).

Egonu non fa sconti a Vallefoglia: ora tocca ad Antropova

Anche Milano ha chiuso i conti senza assilli: Vallefoglia, rivelazione di stagione, proverà a conquistare la Challenge Cup e in un modo o nell’altro ha comunque salutato i play-off scudetto con una prova onorevole, al netto di una serata nella quale la Numia ha azzeccato praticamente tutto. Soprattutto Paola Egonu: 24 punti per l’opposto del Vero Volley, di cui 2 al servizio e 4 a muro, giusto per ribadire che lei in questi play-off non vuole lasciare niente al caso.

Bene anche Rebecca Piva (10 punti), ormai stabilmente nello starting six di Lavarini, e pure Anna Danesi, che come la collega Chirichella di Conegliano ha messo a segno 11 punti, di cui 5 a muro. Bici e Candi hanno provato a tenere la Megabox in partita finché hanno potuto, ma Milano è apparsa superiore in ogni condizione (10-25, 19-25, 22-25) e adesso si metterà seduta sul divano per vedere se domani sera Scandicci chiuderà la serie a Bergamo dopo aver vinto a fatica gara 1 al tiebreak.

Playoff A1, calendario e risultati quarti

Gara 1

Scandicci-Bergamo 3-2

Conegliano-UYBA 3-1

Milano-Vallefoglia 3-0

Novara-Chieri 3-1

Gara 2

Chieri- Novara 2-3

2-3 UYBA- Conegliano 0-3

0-3 Vallefoglia- Milano 0-3

0-3 Bergamo-Scandicci (5/3 ore 20 – DAZN e VBTV) Ev. gara 3 domenica 8/3

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.