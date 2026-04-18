Conegliano a un passo dallo Scudetto, matchpoint per Santarelli e De Gennaro: ma Egonu ci crede ancora

Pantere sul 2-0 e festa pronta al PalaVerde per l'ennesimo titolo: il tecnico dell'Imoco predica prudenza, Paoletta e Milano vogliono giocarsi le loro carte fino in fondo.

Festa pronta al PalaVerde per il nono Scudetto di Conegliano. Domenica alle 18 è in programma gara-3 della finale contro Milano e le Pantere annusano l’odore del sangue. Gabi e compagne hanno a disposizione il primo matchpoint per il tricolore grazie ai successi conquistati in gara-1 proprio a Villorba (3-2 soffertissimo) e in gara-2 a Milano (0-3 piuttosto perentorio). Biglietti esauriti da giorni, c’è grande entusiasmo tra i tifosi di Conegliano per una vittoria che si percepisce vicina. Ma il Vero Volley vuol giocarsi fino in fondo le sue possibilità. Danesi e compagne hanno bruciato le tappe, centrando una finale Scudetto forse inattesa, e non vogliono fermarsi sul più bello.

Volley, gara-3: Santarelli non si fida di Milano

Piedi per terra e massima concentrazione: è quanto chiede Daniele Santarelli alle sue giocatrici per chiudere i conti. “Mi aspetto una partita ben diversa da gara-1 e gara 2: sarà una sfida appassionante e combattuta. Vogliamo giocare una bella pallavolo, ma rispettiamo gli avversari: siamo consapevoli che siamo migliorati rispetto a qualche mese fa, ma sappiamo anche che in appuntamenti così importanti serve mantenere i nervi saldi e non farsi distrarre. Non possiamo dimenticare le difficoltà che Milano ci ha fatto vivere nelle partite stagionali, resta una squadra con giocatrici forti allenate da uno staff di fama internazionale. Abbiamo il desiderio, allo stesso tempo, di regalarci una grande soddisfazione davanti a pubblico e sponsor“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milano all’ultima spiaggia, Egonu suona la carica

In casa Milano è Francesca Bosio a parlare alla vigilia: “Vogliamo dimenticare in fretta gara-2, è stata una partita che non rispecchia in primis noi e la stagione che abbiamo fatto. Sappiamo che domenica sarà tosta, ma scenderemo in campo senza paura e con la voglia di provare ad allungare la serie. Sicuramente dovremo fare un’ottima prestazione in muro e difesa, fondamentale che ci è mancato di più mercoledì e dove loro sono state superiori. Dovremo essere molto coraggiose in battuta e in attacco”. E intanto raccontano di una Paola Egonu costantemente impegnata a suonare la carica, da vera capitana. Paoletta ci crede ancora, la speranza Scudetto è una fiammella che continua a bruciare.

Volley femminile, calendario e risultati finale Conegliano-Milano

Questi calendario e risultati della serie finale Scudetto di volley femminile.

Gara 1: Conegliano-Milano 3-2

Gara 2: Milano-Conegliano 0-3

Gara 3, domenica 19 aprile ore 18.00: Conegliano-Milano

Ev. Gara 4, mercoledì 22 aprile ore 20.30: Milano-Conegliano

Ev. Gara 5, sabato 25 aprile ore 17.45: Conegliano-Milano

Conegliano-Milano, dove vedere in tv le finali Scudetto di volley

Tutte le partite della serie sono trasmesse in diretta su tre emittenti. La Rai, su Rai Sport o su altre reti, garantisce la diretta in chiaro con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. C’è poi l’opzione DAZN: gli abbonati alla piattaforma streaming, che trasmette peraltro anche tutte le partite del massimo campionato di calcio, hanno accesso anche ai match decisivi del volley. Infine, le dirette su VBTV: anche l’emittente di Volleyball World fornisce ai propri abbonati la possibilità di assistere alle sfide tra Conegliano e Milano.

Poi sarà tempo di Nazionale con la VNL