Volley femminile, il ritorno di Mazzanti: l'ex CT vince subito in Turchia, bene Orro, Sylla tenuta a riposo

Debutto positivo per il tecnico che mise fuori dalla Nazionale italiana Egonu e De Gennaro: tre punti d'oro con lo Yollari. Alessia si riscatta, Myriam non gioca.

Le ultime esperienze in panchina erano state piuttosto turbolente. Le polemiche che avevano caratterizzato l’ultima fase alla guida della Nazionale se le ricordano tutti, con l’allontanamento di Paola Egonu, Moki De Gennaro e altre big dall’azzurro, i flop agli Europei e al Preolimpico e infine la separazione a vantaggio dell’arrivo di Julio Velasco. Ma anche la successiva parentesi alla guida di Trento, condita da una retrocessione in A2 e dall’improvviso divorzio a metà della stagione successiva, non era stata particolarmente brillante per Davide Mazzanti. L’ex CT si è rimesso in pista in Turchia. E ha vinto subito.

Davide Mazzanti a caccia del riscatto in Turchia

Il tecnico marchigiano ha assunto la guida dello Yollari, club di Istanbul che punta a entrare nell’elite del volley turco ma che intanto si barcamena nei bassifondi. Mazzanti, che qualche mese fa si è separato da Simona Ortolani, ex azzurra con cui aveva condiviso anche alcune esperienze in Nazionale, ha colto un successo prezioso nonostante abbia assunto le redini della squadra 48 ore prima del match giocato in casa del Kuzeyboru, altra formazione impegnata nella bagarre salvezza. Un match molto importante, perché una sconfitta avrebbe risucchiato lo Yollari ai margini della zona rossa.

Volley, lo Yollari di Mazzanti vince e si rilancia

Invece Mazzanti e il suo sestetto hanno colto una vittoria cruciale, per giunta da tre punti. Tre a uno il punteggio, giunto al termine di un match che lo Yollari ha guidato con buona autorevolezza. Il tecnico italiano ha trasmesso serenità alle sue giocatrici, che dopo aver vinto il primo set sul punteggio di 20-25 hanno accusato un momento di blackout nel secondo, perso malamente (25-13). Decisivo l’esito del terzo parziale, vinto 22-25: poi lo Yollari, infatti, ha dilagato nel quarto, chiuso su un rassicurante 15-25. Per Mazzanti ottavo posto in classifica con 12 punti. E per lo Yollari, che ha in Isabelle Bergman la sua giocatrice di punta (25 punti contro il Kuzeyboru) si tratta della quarta vittoria in undici incontri di regular season.

Orro brilla nel Fenerbahce, niente derby per Sylla

Con l’avvento di Mazzanti aumenta il già nutrito contingente italiano nella Sultanlar Ligi turca. Che ha in Alessia Orro e Myriam Sylla le indiscusse punte di diamante. Per Orro e il suo Fenerbahce, reduci dalla beffarda sconfitta al quinto set nel super derby contro il Vakif di Giovanni Guidetti e Tijana Boskovic, è arrivato il riscatto: 3-0 in casa del Bahcelievler. Per la palleggiatrice azzurra ordinaria amministrazione al servizio di un’ispiratissima Melissa Vargas. Non ha giocato, invece, la schiacciatrice palermitana, tenuta a riposo da Massimo Barbolini nel 3-0 del Galatasaray al Besiktas, altro derby di Istanbul.