Malual, gli applausi dopo il razzismo: e Monviso batte Perugia. Egonu invece affonda contro Omoruyi e Bici

Standing ovation del palazzetto per Adhu dopo la denuncia di tre giorni prima: anche il sindaco in tribuna. Momento no, di contro, per Milano nonostante una Paoletta stellare.

La bufera mediatica sembra essersi attenuata in pochi giorni, spazzata via dai gesti concreti che hanno fatto seguito alla clamorosa – e coraggiosa – denuncia di Adhu Malual, l’opposta 25enne del Monviso e della Nazionale italiana, che dopo il ko contro Macerata di sabato scorso aveva tuonato sui social: “Non mi sono sentita a casa”. La romana, figlia di genitori originari del Sud Sudan, era stata “beccata” da alcuni imbecilli dopo alcuni errori in attacco, crollando a livello emotivo e finendo con l’essere sostituita nel secondo set dal tecnico Peppe Nica. Tre giorni dopo, contro Perugia, grazie al sostegno dell’allenatore, delle compagne e di tutto il palazzetto, Adhu è tornata. E Monviso ha vinto.

Monviso, l’affetto di squadra, tifosi e istituzioni per Malual

Un tre a zero pesantissimo, quello colto dalle piemontesi a spese delle umbre in un match dal sapore di spareggio salvezza. Per Malual otto punti, ma soprattutto l’affetto, il sostegno, la vicinanza di tutto il palasport. In tribuna anche il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano: “Vogliamo che esca la verità sul comportamento del pubblico nella partita di sabato scorso. Ma, dall’altra parte, deve uscire anche se c’è stata cattiva informazione. Vorrei chiarire. Non vogliamo perdere la credibilità di quello che, negli anni, la società, il Comune, il palazzetto ha portato avanti”, le parole a La Stampa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Razzismo, video e indagini per individuare i responsabili

Il presidente Enrico Galleano ha invece sottolineato la “voglia di andare fino in fondo rispetto a una vicenda che getta discredito su un club che ha sempre fatto del rispetto e del fair play la propria cifra. Stiamo acquisendo i video di sabato sera e sentendo i tifosi sugli spalti. In più voglio dire che nè arbitri nè forze dell’ordine hanno sentito quegli insulti”. In attesa che le indagini chiariscano la vicenda e, soprattutto, che i responsabili siano puniti, Monviso riassapora i tre punti. “Siamo andati oltre, pensavamo solo alla gara. Sono contentissima. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, c’era tanta voglia di rivalsa”, l’ammissione della palleggiatrice Ilaria Battistoni.

Milano in crisi, Egonu non basta: che batosta con Vallefoglia

Se al Monviso è tornato il sereno, a Milano è burrasca. Il 3-1 incassato da Vallefoglia nella magnifica “Astronave” di Pesaro ha spedito Egonu e compagne in quinta posizione. Paoletta il suo l’ha fatto, firmando 26 punti. Ma Omoruyi e Bici, il duo da sogno delle marchigiane, hanno messo a segno 23 punti a testa, dedicendo il match. “Sono molto felice, forse nemmeno ce l’aspettavamo una vittoria così”, l’ammissione di Loveth. “Vedo tanti demeriti nostri in questa partita. Forse non ci aspettavamo una squadra così presente in difesa, invece loro hanno giocato veramente molto bene”, il mea culpa di Anna Danesi.