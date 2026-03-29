Volley femminile, Milano in finale Scudetto contro Conegliano: Egonu e Antropova mostruose, ma vince Paoletta

Scandicci si arrende 3-1 nella quarta partita di semifinale e dice addio al sogno tricolore: per Kate ultima partita in A1. Il Vero Volley sfiderà Santarelli per il titolo.

Sarà Milano a sfidare Conegliano nella finale Scudetto del massimo campionato di volley femminile. In gara-4, giocata all’Allianz Cloud davanti ai propri tifosi, Egonu e compagne hanno superato in quattro set Scandicci chiudendo con lo stesso punteggio la serie di semifinale con le toscane. Partita segnata dalla sfida nella sfida tra le due stelle della Nazionale, Paoletta da un lato e Kate Antropova dall’altro. Entrambe non hanno tradito le attese, sfoderando due prove mostruose. A spuntarla, però, tanto per il titolo di MVP e top scorer quanto a livello di risultato finale, è stata Egonu.

Volley femminile, Milano-Scandicci 3-1 in gara-4

Milano avanti 2-1 nella serie e col conforto del pubblico amico, Scandicci costretta a vincere (come del resto aveva fatto in gara-3) e con una Ognjenovic in più. Primo set emozionante, vissuto punto a punto e risoltosi ai vantaggi in favore del sestetto di casa: 28-26. Reazione delle toscane nel secondo set e parità agguantata grazie al pesante 19-25 griffato dai palloni messi a terra da Antropova e Skinner. Poi, però, solo Milano. Terzo set vinto in relativa scioltezza sul punteggio di 25-21, quarto appena più equilibrato con zampata finale della formazione di Lavarini: 25-22 e pass per la finale in tasca.

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Egonu-Antropova stellari: Paoletta vince, Kate saluta l’A1

Trentacinque i punti messi a segno da una Egonu a tratti immarcabile, autentica spina nel fianco della difesa di Scandicci. A lei Milano s’è aggrappata in tutte le situazioni in cui c’era bisogno di mettere il pallone a terra nel campo avversario. Un’altra prestazione top per la stella di Milano e dell’Italvolley, anche se sull’altro fronte Antropova non è stata da meno. Per lei 26 punti, nove in più di Skinner, e il rammarico di lasciare l’A1 senza aver assaporato la gioia del tricolore. Proverà a salutare Scandicci prima di trasferirsi in Turchia, all’Eczacibasi, con un ultimo, grande trofeo: la Champions League.

Milano in finale con Conegliano: la gioia di Danesi

Festa grande all’Allianz Cloud per il sestetto milanese. Gioia sintetizzata dalle parole di Anna Danesi, una delle big del Vero Volley e della Nazionale: “Sono contenta perché siamo riuscite in parte a toglierci le scorie della Champions. Questa sera potevamo giocare meglio, perché siamo capaci di fare di più. Ora ci aspettano dei giorni di riposo, ma poi siamo pronte a rimettere la testa sulla finale. La nostra è una squadra che ha dimostrato di esserci nei momenti importanti: nonostante non abbiamo centrato la Final Four di Champions League in queste ultime partite abbiamo messo in campo delle prestazioni di alto livello. Quando siamo in difficoltà riusciamo a riemergere e questa è una delle caratteristiche più importanti della nostra squadra”.