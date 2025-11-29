Volley femminile, Novara e Conegliano sul velluto: Bernardi riabbraccia Tolok, Santarelli fa riposare Gabi, Zhu e Fahr

Gli anticipi di SerieA1 Tigotà non offrono grosse sorprese: dominio esterno per Novara (a Cuneo) e Conegliano (a Perugia), con Tolok e Haak sugli scudi (ma bene anche Sillah)

Giocano sul velluto, Novara e Conegliano: gli anticipi del sabato per le due portacolori italiane in Champions filano via lisci senza alcuna preoccupazione, con le trasferte di Cuneo e Perugia archiviate senza colpo ferire. Tre punti ciascuna in tasca e testa ai prossimi impegni continentali, perché la Champions nei prossimi giorni non darà tregua, con l’Igor Gorgonzola attesa giovedì dalla supersfida contro il Fenerbahce di Alessia Orro (e Melissa Vargas…) e l’Imoco impegnata in trasferta a Dresda, chiamata a vincere col massimo punteggio possibile per rimediare al successo stiracchiato (e da due punti) del debutto contro lo Zeren Ankara.

Tolok è tornata, e si vede: 18 punti e Cuneo è schiantata

Novara a Cuneo ha infilato la quarta vittoria consecutiva, proprio nel giorno in cui s’è rivista in campo Tatiana Tolok. Che ha impiegato poco a riprendere le misure in virtù dei 18 punti realizzati (top scorer di serata). Tra le ragazze di Bernardi, menzione di merito anche per Lina Alsmeier, che con 10 punti ha praticamente fatto il bello e il cattivo tempo tanto in attacco, quanto in difesa (58% di ricezione).

Certo Cuneo non s’è dimostrato un ostacolo insormontabile: eloquenti i parziali di giornata (25-14, 25-13, 25-14), col solo secondo set che ha vissuto su un equilibrio abbastanza sottile, risolto però alla fine dalla solita Tolok che ha dimostrato di aver superato tutte le criticità a livello fisico che l’avevano costretta a rallentare la propria corsa.

La vittoria numero 9 in stagione consente a Novara di agganciare la Numia al terzo posto, sopravanzandola proprio in virtù del migliore quoziente punti, ripensando anche alla vittoria al tiebreak nella sfida disputata lo scorso 12 novembre all’Unipol Forum davanti a oltre 12.500 spettatori.

La Bartoccini non può nulla contro il turnover di Conegliano

Non ha avuto alcun problema di sorta neppure Conegliano, che al PalaBarton Energy di Perugia ha risolto in un’ora e mezzo una pratica che non è mai stata in discussione (25-21, 25-21, 25-17). E Santarelli per l’occasione ha potuto anche concedersi un po’ di turnover: fuori Fahr (neppure in panchina), Chirichella, Gabi e Zhu (appena rientrata dalla Cina), c’hanno pensato Haak (17 punti), Sillah (16) e Daalderop (12) e a trascinare le Pantere verso una comoda vittoria, la numero 13 di una stagione sin qui (almeno in campo nazionale) senza alcuna pecca.

Una vittoria che rafforza la leadership della formazione campione d’Italia in carica, che s’è concessa al solito un po’ di turnover provando a preservare le energie in vista di un dicembre che si preannuncia molto intenso (c’è anche il Mondiale per Club in Brasile).

Domani toccherà a Milano e Scandicci rispondere alle rivali nei piani alti: la Numia di Paola Egonu (aspettando Li Yingying, che si aggregherà da lunedì) riceve la UYBA, che in questo primo scorcio di stagione ha sempre ben impressionato. Scandicci di scena a Macerata per mantenersi in scia a Conegliano e in seconda posizione.