Primo ko per Orro al Fenerbahce, perde anche Sylla col Galatasaray: e in Turchia le raggiunge l'ex CT Mazzanti

Dopo tanti sorrisi, prima sconfitta per Alessia Orro nella sua nuova esperienza al Fenerbahce. La palleggiatrice dell’Italia di Julio Velasco, campione olimpica e mondiale in carica, si è arresa col suo Fenerbahce al Vakif di Giovanni Guidetti e Tijana Boskovic nella sfida clou del turno infrasettimanale della Sultanlar Ligi, la massima divisione della Turchia, nuova terra promessa del volley femminile mondiale. Un ko arrivato a braccetto con quello rimediato da Myriam Sylla col suo Galatasaray ad Ankara contro lo Zeren. Chissà se le due azzurre saranno sollevate dall’apprendere una notizia spiazzante: in Turchia sta per sbarcare il loro ex CT, Davide Mazzanti.
Turchia, arriva Mazzanti: mise fuori squadra Egonu e De Gennaro
Mazzanti è praticamente ai dettagli con un altro ambizioso club di Istanbul, il Turk Hava Yollari. Accordo di fatto già raggiunto e fine del periodo di lontananza dai parquet per l’esperto tecnico marchigiano, fermo dallo scorso inverno quando lasciò a sorpresa la panchina del Trentino, in Serie A2. Il suo curriculum parla per lui. In carriera Mazzanti ha vinto tre Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia a livello di club, un oro e un bronzo europeo, un oro nella VNL, un argento e un bronzo mondiale alla guida della Nazionale azzurra. Ma per i profani è e rimarrà – suo malgrado – quello del clamoroso strappo con Paola Egonu, Moki De Gennaro e altre big dell’Italia, messe fuori squadra nell’estate del 2023.
Orro sconfitta nel big match: ride il Vakif di Guidetti e Boskovic
Tornando alle faccende turche, a Orro e al Fenerbahce non è riuscita l’operazione sorpasso nel derbyssimo contro il Vakif, che guidava la classifica con un punto di vantaggio proprio sulle giallonere. Sono diventati due al termine del match vinto 2-3 da Boskovic e compagne, dopo una battaglia infinita: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25 e 13-15 i parziali. Per Orro quattro punti, tra cui uno a muro, e una regìa al solito lucidissima, capace di mandare a referto Fedorotseva con 26 punti e Vargas con 21. La differenza, però, l’hanno fatta Boskovic (14 punti) e soprattutto l‘ex novarese Markova, capace di piazzare la bellezza di 37 attacchi vincenti.
Anche Sylla al tappeto: vince lo Zeren Ankara di una super Malinov
Delusione anche per Sylla e Barbolini col Galatasaray ad Ankara contro lo Zeren, squadra che qualche settimana fa aveva spaventato Conegliano in Champions. Anche per le giallorosse, terze in classifica a -6 dalla vetta, una sconfitta giunta al tie-break nonostante i 12 punti messi a segno da Myriam. Altra partita che s’è trasformata cammin facendo in una maratona di emozioni, sorpassi e ribaltoni, con successo finale della formazione di casa: 25-29, 18-25, 17-25, 25-11 e 15-10. Tra le migliori del match un’altra azzurra, la palleggiatrice dello Zeren Ofelia Malinov, capace di firmare sette punti e di ispirare le scatenate Lazareva e Uzelac, autrici di 50 punti in due.