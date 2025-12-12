Primo ko per Orro al Fenerbahce, perde anche Sylla col Galatasaray: e in Turchia le raggiunge l'ex CT Mazzanti

Turno poco felice per le due Azzurre, piegate al tie-break rispettivamente dal Vakif e dallo Zeren: intanto il tecnico che mise fuori squadra Egonu riparte dal Turk Hava Yollari.

Dopo tanti sorrisi, prima sconfitta per Alessia Orro nella sua nuova esperienza al Fenerbahce. La palleggiatrice dell’Italia di Julio Velasco, campione olimpica e mondiale in carica, si è arresa col suo Fenerbahce al Vakif di Giovanni Guidetti e Tijana Boskovic nella sfida clou del turno infrasettimanale della Sultanlar Ligi, la massima divisione della Turchia, nuova terra promessa del volley femminile mondiale. Un ko arrivato a braccetto con quello rimediato da Myriam Sylla col suo Galatasaray ad Ankara contro lo Zeren. Chissà se le due azzurre saranno sollevate dall’apprendere una notizia spiazzante: in Turchia sta per sbarcare il loro ex CT, Davide Mazzanti.

Turchia, arriva Mazzanti: mise fuori squadra Egonu e De Gennaro

Mazzanti è praticamente ai dettagli con un altro ambizioso club di Istanbul, il Turk Hava Yollari. Accordo di fatto già raggiunto e fine del periodo di lontananza dai parquet per l’esperto tecnico marchigiano, fermo dallo scorso inverno quando lasciò a sorpresa la panchina del Trentino, in Serie A2. Il suo curriculum parla per lui. In carriera Mazzanti ha vinto tre Scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia a livello di club, un oro e un bronzo europeo, un oro nella VNL, un argento e un bronzo mondiale alla guida della Nazionale azzurra. Ma per i profani è e rimarrà – suo malgrado – quello del clamoroso strappo con Paola Egonu, Moki De Gennaro e altre big dell’Italia, messe fuori squadra nell’estate del 2023.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orro sconfitta nel big match: ride il Vakif di Guidetti e Boskovic

Tornando alle faccende turche, a Orro e al Fenerbahce non è riuscita l’operazione sorpasso nel derbyssimo contro il Vakif, che guidava la classifica con un punto di vantaggio proprio sulle giallonere. Sono diventati due al termine del match vinto 2-3 da Boskovic e compagne, dopo una battaglia infinita: 25-14, 21-25, 25-17, 23-25 e 13-15 i parziali. Per Orro quattro punti, tra cui uno a muro, e una regìa al solito lucidissima, capace di mandare a referto Fedorotseva con 26 punti e Vargas con 21. La differenza, però, l’hanno fatta Boskovic (14 punti) e soprattutto l‘ex novarese Markova, capace di piazzare la bellezza di 37 attacchi vincenti.

Anche Sylla al tappeto: vince lo Zeren Ankara di una super Malinov

Delusione anche per Sylla e Barbolini col Galatasaray ad Ankara contro lo Zeren, squadra che qualche settimana fa aveva spaventato Conegliano in Champions. Anche per le giallorosse, terze in classifica a -6 dalla vetta, una sconfitta giunta al tie-break nonostante i 12 punti messi a segno da Myriam. Altra partita che s’è trasformata cammin facendo in una maratona di emozioni, sorpassi e ribaltoni, con successo finale della formazione di casa: 25-29, 18-25, 17-25, 25-11 e 15-10. Tra le migliori del match un’altra azzurra, la palleggiatrice dello Zeren Ofelia Malinov, capace di firmare sette punti e di ispirare le scatenate Lazareva e Uzelac, autrici di 50 punti in due.