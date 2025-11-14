Paola Egonu, record clamoroso: oltre 6000 punti. Francesca Piccinini nel mirino: "Ma conta che vinca Milano"

Contro Firenze Paoletta s'è portata a quota 6.008 nelle competizioni nazionali: solo l'amica Francy e la grande Carmen Turlea hanno fatto meglio. Per il momento.

Ha stabilito un nuovo, incredibile record, facendo ufficialmente il suo ingresso nel “club dei 6.000”, il ristretto circoletto delle giocatrici di volley che hanno messo a segno più di 6.000 punti nelle competizioni unanimemente considerate più difficili, belle ed esaltanti del panorama internazionale: Serie A, Coppa Italia e Supercoppa, insomma le manifestazioni organizzate dalla Lega Volley Femminile italiana. Paola Egonu ha centrato il traguardo nel corso dell’ultima sfida di campionato, vinta in rimonta dalla sua Numia Vero Volley Milano su Il Bisonte Firenze. Per lei 21 punti a referto, utili a trascinare le compagne al 3-1 sulle toscane.

Paola Egonu, l’incredibile primato durante Milano-Firenze

Non solo. Aggiungendo 21 punti al suo personalissimo score, Paoletta ha superato quota 6.000: in carriera in Italia ha messo a segno 6.008 punti, solo a livello di club. Una cifra mostruosa, tanto più se si pensa che Egonu ha appena 26 anni (il 18 dicembre ne compirà 27) e ha ancora – presumibilmente – tante stagioni davanti per ritoccare il primato. Soltanto due giocatrici hanno fatto meglio di lei, ma giocando praticamente il doppio delle stagioni: l’amica Francesca Piccinini, che per gli statistici della Lega ha messo a segno 6.696 punti, e la romena Carmen Turlea, ex tra le altre di Matera, Centro Ester Napoli, Bergamo, Busto Arsizio e Piacenza, che ne ha firmato 7.359.

Egonu dietro solo a Piccinini e Turlea: “Ma conta la squadra”

“Sono super fiera di come abbiamo reagito alle difficoltà del primo set, nel secondo ci siamo riprese e abbiamo fatto il nostro gioco”, le parole di Egonu – da vera capitana – dopo la partita contro Firenze. “Giocando ogni tre giorni chiaramente è difficile mantenere la continuità giusta: sono contenta perchè stiamo mantenendo lucidità, e anche se abbiamo qualche calo di attenzione ci riprendiamo subito. Sono fiera e orgogliosa di aver raggiunto il traguardo dei 6.000 punti tra tutte le competizioni di Lega Pallavolo Femminile, ma la mia speranza più grande – ha concluso Paoletta – è raggiungere grandi obiettivi con questa squadra“.

Paoletta trascinatrice di Milano che punta in alto…e ha già vinto

E le cose stanno andando benino anche su questo fronte. Dopo la conquista della Supercoppa a spese di Conegliano (primo trofeo in assoluto nella storia del volley femminile milanese), il Vero Volley sta viaggiando al terzo posto della classifica, dietro le corazzate Prosecco Doc Imoco e Scandicci ma davanti a Novara e Chieri. Il recupero di Pietrini e l’ingaggio di Akimova promettono di rafforzare ulteriormente una squadra che ha reagito alla grande alle partenze eccellenti di due big del calibro di Myriam Sylla e Alessia Orro. Paola Egonu è rimasta: e sta riscrivendo la storia con le sue schiacciate vincenti.