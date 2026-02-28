Volley femminile: playoff, tutte contro Conegliano. Egonu top della regular season, Antropova all'ultimo ballo

Via alla post season con le prime sfide dei quarti di finale. Si gioca al meglio delle tre gare, De Gennaro e Gabi sono le giocatrici da battere ma Milano e Scandicci ci credono.

Al via i playoff Scudetto del massimo campionato di volley femminile. Si comincia coi quarti di finale tra le migliori otto della regular season, serie al meglio delle tre partite: passa in semifinale chi ne vince due. Solo dalle semifinali e poi in finale si giocherà al meglio delle cinque sfide. La squadra da battere è quella di sempre, Conegliano, che ha chiuso la stagione regolare davanti a tutte e che ha ripreso ad aggiungere trofei in bacheca – Coppa Italia – dopo una prima parte d’annata insolitamente magra. Scandicci, seconda in classifica, deve vedersela con Bergamo, mentre per Milano c’è Vallefoglia. L’altra semifinalista uscirà dal derby piemontese tra Novara e Chieri.

Egonu miglior marcatrice, Antropova regina di ace e muri

Tutte contro Conegliano, dunque. Riusciranno Egonu e Danesi, Antropova e Bosetti, Cambi e Tolok a strappare il tricolore a De Gennaro, Gabi, Haak e Fahr? Chissà. Intanto in regular season la migliore tra le marcatrici – manco a dirlo – è stata Paoletta, che ha chiuso con 564 punti all’attivo, 80 in più di Antropova che s’è fermata (si fa per dire) a 484. Terza Németh, punto di forza di Chieri. Kate, che è all’ultimo ballo in A1 prima dell’annunciato trasferimento in Turchia, all’Eczacibasi, può consolarsi con la leadership nella classifica dei muri (66, tre in più di Danesi) e degli ace (50, 17 in più del gruppone delle seconde). Miglior percentuale in ricezione per Fersino, libero di Milano: 43,9% di ricezione perfetta.

Volley: De Gennaro sfida Busto Arsizio, derby Novara-Chieri

Per Conegliano c’è l’UYBA, che in regular season ha portato due volte le Pantere al quinto set. Santarelli ricorda benissimo la doppia sfida col sestetto lombardo e invita a tener alta l’attenzione: “Busto Arsizio è una squadra che ci ha messo in difficoltà moltissimo durante la stagione, ma erano diversi mesi fa. Entrambe le squadre sono cambiate, sarà un quarto di finale difficile“. Delicatissimo il match tra Novara e Chieri, ormai una sorta di “classica” dei playoff. “Inizia la parte più bella del campionato e sono contenta di poterla vivere da protagonista dopo un lungo stop che mi ha fatto perdere diverse sfide importanti”, fa sapere la novarese Baijens, al rientro.

Insidia Vallefoglia per Milano, Scandicci affronta Bergamo

Non facile l’impegno che attende il Vero Volley Milano contro Vallefoglia, squadra giovane e ricca di talento. “Una squadra che in questa stagione ci ha messo in difficoltà”, ammette Kurtagic. “Faremo del nostro meglio per vincere la serie dei quarti e andare avanti nella corsa allo Scudetto. Non vediamo l’ora di iniziare e di farlo davanti al nostro pubblico“. Fattore campo a favore pure di Scandicci contro Bergamo. “Speriamo di recuperare Skinner che finalmente ha iniziato a toccare la palla dopo tanto tempo”, dice il coach delle toscane Gaspari. “La squadra adesso deve essere totalmente orientata alle prime due partite dei playoff perché abbiamo anche l’ambizione di andare più avanti possibile in campionato“.

Playoff A1, programma quarti

Gara 1

Scandicci-Bergamo (1/3 ore 16 – VBTV)

Conegliano-UYBA (1/3 ore 17 – VBTV)

Milano-Vallefogliaa (1/3 ore 17 – DAZN e VBTV)

Novara-Chieri (1/3 ore 18 – Rai e VBTV)

Gara 2

Chieri-Novara (4/3 ore 20 – DAZN e VBTV)

UYBA-Conegliano (4/3 ore 20.30 – DAZN e VBTV)

Vallefoglia-Milano (4/3 ore 20.30 – Rai e VBTV)

Bergamo-Scandicci (5/3 ore 20 – DAZN e VBTV)

Ev. Gara 3 il 7-8/3

Ufficializzati, intanto, i calendari di Eurovolley 2026.