Volley femminile, Champions: Egonu sfida Boskovic, Antropova contro Orro, Conegliano nella bolgia di Ankara

Milano-Vakifbank apre l'andata dei quarti di finale, col triplo confronto tra Italia e Turchia: Scandicci riceve il Fenerbahce, Santarelli nell'infuocata tana dello Zeren.

Gira e rigira, quando c’è da conquistare trofei internazionali nel volley femminile si ritrovano sempre contro Italia e Turchia. Sono ben tre le sfide tra squadre dei due paesi nei quarti di finale di Champions League. Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo sono in programma le partite di andate, tutte contrassegnate da grande incertezza. Si parte col Vero Volley Milano che affronta una delle grandi di Istanbul, il Vakifbank. Per Scandicci c’è la sfida contro il Fenerbahce, mentre Conegliano è l’unica a giocare prima in trasferta sul campo – che si annuncia infuocato – dello Zeren Ankara. Unica sfida senza formazioni di A1, quella tra l’Eczacibasi (altra turca) e le polacche del Rzeszow.

Milano-Vakifbank, l’eterno duello tra Egonu e Boskovic

Alle 20 di martedì 10 marzo all’Allianz Cloud di Milano scende in campo il sestetto di casa e il Vafikbank. Egonu ritrova il suo passato (nel 2022-23 vinse la Champions proprio con la squadra di Istanbul), ma ci sono tre ex anche tra le turche: Cazaute, Malual e Lazovic. Per Paoletta un’altra occasione per misurarsi contro una storica rivale, Tijana Boskovic, opposta della Nazionale serba oltre che del team di Guidetti. “Sono contenta di giocare la prima gara della serie in casa perché il nostro pubblico fa la differenza: spero nel sold-out”, suona la carica Anna Danesi. “Quando ci sono partite di questo calibro noi ci accendiamo: sono fiduciosa che possa essere una bella gara”.

Zeren Ankara-Conegliano, vecchie ruggini durante il girone

Mercoledì 11 alle 18 italiane è la volta di Conegliano, in trasferta contro lo Zeren Ankara. Si preannuncia un ambiente caldo nella capitale turca e fumantini sono stati i due precedenti nella fase a gironi, entrambi vinti dalle Pantere: 3-2 in casa tra scintille e polemiche, 3-0 anche al ritorno. Tra le fila dello Zeren c’è un’ex gialloblu, la palleggiatrice Ofelia Malinov. “Lo Zeren farà di tutto per metterci in difficoltà: è una squadra forte e ben allenata, ha le qualità per giocarsela contro le migliori e lo hanno dimostrato”, avvisa Daniele Santarelli, che è pure Ct della Turchia. “Troveremo il palazzetto pieno e un pubblico di casa caldissimo, vogliamo portarci alla gara di ritorno al Palaverde nelle migliori condizioni possibili”.

Scandicci-Fenerbahce: Orro attesa in casa di Antropova

Sempre mercoledì 11, alle 19, tocca infine alle campionesse del mondo di Scandicci, che ricevono la visita del Fenerbahce, la squadra di coach Marcello Abbondanza, di Alessia Orro, di Melissa Vargas e di altre campionesse top, tra cui le ex Bojana Milenkovic e Agnieszka Korneluk. Uno squadrone, contro cui Kate Antropova e compagne proveranno a firmare l’impresa. “La difesa dovrà fare uno step in più – fa sapere il coach Marco Gaspari – e, allo stesso tempo, dovremo avere la capacità di rimanere efficaci nella nostra fase di side out, nonostante di sicuro incontreremo difficoltà in battuta contro alcune individualità come Fedorovtseva, Vargas e la stessa Orro”.